Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 6 settembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Imago/Image Sport

FIORENTINA, BIRAGHI NON SI MUOVE FINO A GIUGNO. NAPOLI PRONTO AD UN TRIS DI RINNOVI, MENTRE LA ROMA PENSA AI GIOVANI: DE JONG E LAINEZ. IL MILAN PUNTA MELEGONI, MENTRE IL TORINO E' PRONTO A BLINDARE IAGO FALQUE

Mario Giuffredi, agente del difensore della Fiorentina e della Nazionale Cristiano Biraghi ha parlato così a RMC Sport del suo assistito: "Resterà alla Fiorentina fino almeno a giugno. Anche perché io non penso che sia giusto per un calciatore andare via da una bella e importante piazza come Firenze a gennaio. Poi bisogna dimostrare riconoscenza a Pioli: se Biraghi è cresciuto è anche e soprattutto grazie a lui e alla fiducia che gli ha dato. Cristiano è una vittoria mia e di Corvino, visto che in pochi credevano in lui quando arrivò in viola dal Pescara. Dobbiamo fare in modo tutti che resti a Firenze almeno fino a fine anno".

Dal ritiro della Nazionale, Kalidou Koulibaly ha parlato del rinnovo con il Napoli, firmato e ufficializzato. "Sì, siamo rimasti bene, ho la fiducia del mio club, dei compagni e soprattutto dei tifosi. Ho appena prolungato e spero di continuare a crescere al Napoli, ma per il momento mi concentro sul Senegal". Ora il Napoli conta di rinnovare altri tre contratti entro fine 2018: contatti in corso con i procuratori di Arkadiusz Milik, Piotr Zielinski ed Elseid Hysaj.

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United al centro dell'interesse di squadre come Juventus e Barcellona, ha parlato del proprio futuro: "Barcellona? Quest'estate ci sono state molte chiacchiere intorno al mio nome e sulle possibili destinazioni, ma restano solo voci. Sono del Manchester United, ho un contratto con questo club. Il mio futuro per ora è coi Red Devils, ma nei prossimi mesi non so cosa succederà. Vediamo. Mourinho? Abbiamo una relazione tra giocatore e allenatore. Niente di più niente di meno. Posso dire soltanto che non mi interessa chi sia l'allenatore: qualsiasi cosa succederà io darò sempre il massimo per il Manchester United".

Occhi puntati da parte del Milan su uno dei nuovi talenti in rampa di lancio del settore giovanile dell'Atalanta. Secondo quanto riportato da PescaraSport24 il Diavolo starebbe seguendo con interesse Filippo Melegoni, mediano classe 1999 attualmente in prestito al Delfino. L'operazione sarebbe comunque in previsione della prossima estate. Il PSG fa sul serio per Lucas Paqueta, attaccante del Flamengo che piace anche al Milan. Secondo le notizie in arrivo dal Brasile il suo principale sponsor nel club parigino sarebbe addirittura Neymar. L'ex Barcellona avrebbe anche consigliato l'acquisto di Pedro del Fluminense.

Dalla Spagna, più precisamente dal Mundo Deportivo, arriva oggi la voce secondo la quale anche la Roma si sarebbe inserita nella corsa al centrocampista dell'Ajax, Frenkie de Jong. Sul giocatore classe '97, valutato 50 milioni di euro, c'è tuttavia molta concorrenza: PSG, Manchester City, Borussia Dormund, Tottenham e Barcellona, con quest'ultima al momento considerata in netto vantaggio. Inoltre il club giallorosso sta monitorando con molta attenzione Diego Lainez, attaccante classe 2000 del Club America. La Roma, si legge, ha addirittura già avanzato una proposta economica per blindarlo.

Bartosz Bereszynski, uno dei migliori terzini destri della Serie A, direttamente dal ritiro della nazionale polacca ha parlato del proprio futuro: "È sempre stato il mio sogno giocare in Premier League. Sarebbe bello trasferirmi a un livello ancora più alto, cioè sentire sulla propria pelle l'atmosfera che prevale in Inghilterra e che mi piace così tanto. Ma, come ho detto, nulla in maniera forzata. È difficile arrivarci dal campionato polacco, ma la Serie A è un campionato molto buono per prepararti. Sono pronto, ma non ho fretta di trasferirmi", le parole dell'esterno della Sampdoria.

L'edizione odierna del Corriere di Torino sottolinea l'importanza di Iago Falque all'interno del gioco della squadra granata, tanto che - si legge - la società ha già messo in preventivo che arriverà il momento di adeguare il contratto economico del giocatore. Che attualmente prevede un ingaggio di circa 1.5 milioni di parte fissa a stagione, con scadenza giugno 2020. Non c’è fretta di arrivare al rinnovo, ma si sa che in estate il club granata – d’accordo col giocatore – abbia respinto diverse offerte. Attenzione anche a Manuel Lazzari: gli uomini mercato di Urbano Cairo stanno studiando l'assalto decisivo al giocatore fra il mercato di gennaio e quello della prossima estate. Per il giocatore la valutazione è di circa 15 milioni di euro.

MANCHESTER UNITED: NUNO ESPIRITO SANTO PER IL DOPO MOURINHO, CON LUCAS HERNANDEZ AL CENTRO DELLA DIFESA. GUARDIOLA PUNTA FIRPO, L'ARSENAL SU PEPE'. IL REAL MADRID NON CEDERA' VINICIUS, IL BARCELLONA RINNOVA CON BUSQUETS

Ci sarebbe anche la clamorosa ipotesi Nuno Espirito Santo, tecnico del Wolverhampton, per l'eventuale successione di Josè Mourinho sulla panchina del Manchester United. Secondo la Bild, i dirigenti dei Red Devils starebbero valutando la stagione del tecnico degli Wolves, protetto di Jorge Mendes, in caso di tracollo con lo Special One. Uno degli altri nomi più caldi resta quello dello svincolato di extra-lusso, Zinedine Zidane. Il Manchester City ha trovato l'accordo con gli irlandesi dello Shamrock Rovers per l'acquisto del portiere Gavin Bazunu in vista della prossima stagione. Il Tottenham e il Chelsea erano sulle tracce del giocatore 16enne, ma i Citizens hanno anticipato le avversarie con un esborso da circa 450 mila euro. Il portiere resterà in Irlanda per completare il percorso di crescita. Inoltre Guardiola avrebbe chiesto il terzino sinistro del Betis, Junior Firpo. I campioni d'Inghilterra - si legge - hanno infatti manifestato il loro interesse per il nazionale spagnolo Under 21 (originario della Repubblica Dominicana), il quale al momento ha raggiunto la valutazione monstre di 60 milioni di euro. Le insufficienti prestazioni difensive del Manchester United hanno fatto suonare il campanello d'allarme per José Mourinho, che già in estate aveva chiesto come rinforzi Harry Maguire e Toby Alderweireld. Ora lo Special One, secondo il Sun, potrebbe essere accontentato con l'acquisto di un altro top player difensivo, il campione del mondo Lucas Hernandez: il francese dell'Atletico Madrid ha una clausola rescissoria da 80 milioni di euro e un contratto, appena rinnovato, in scadenza nel 2024. Ma i Red Devils sarebbero disposti a pagare la cifra e portare il 22enne a Manchester, a patto che lui non rifiuti come già successo in estate con il Real Madrid.

Nell'ultima finestra di mercato sembrava a un passo dal Lione, ma alla fine Nicolas Pepé è rimasto al Lille. Per l'esterno d'attacco ivoriano, come riporta L'Equipe, si profila così una vera e propria asta internazionale a gennaio. Sulle sue orme, oltre all'OL, ci sono infatti il Siviglia, il Betis e l'Arsenal.

Federico Pena, agente del talento del Real Madrid Vinicius, ha parlato a Globoesporte della possibilità di un ritorno al Flamengo del giocatore: "Non esiste una opzione del genere nel contratto. La sua crescita prosegue bene. Per questo dico che un ritorno al Flamengo è estremamente improbabile al momento". Il Barcellona è pronto a rinnovare il contratto di Sergio Busquets. Secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo, infatti, l'agente del centrocampista - Josep Maria Orobitg - avrebbe già parlato con figure di spicco della dirigenza blaugrana, con l'accordo tra le parti che sarebbe già stato raggiunto. Il Barcellona - si legge - attiverà l'opzione per il rinnovo di altri due anni (fino al 2023, ndr), con la clausola rescissoria che sarà portata dagli attuali 200 milioni fino a 500 milioni. Il 30enne metterà il tutto nero su bianco la prossima settimana. L'attaccante del Valencia Rodrigo Moreno, a lungo accostato al Real Madrid, ha parlato del mercato ad AS: "Non ho mai ricevuto chiamate da parte di Lopetegui e non è successo niente. Non so se il club abbia ricevuto qualche offerta, è una cosa che sa solo il Consiglio del Valencia".