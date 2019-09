Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 6 settembre

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

WANDA NARA: ICARDI-INTER, DUE FIDANZATI IN PAUSA. KARAPETIAN ATTACCA BONUCCI. TORINO, SCOPPIA IL CASO NKOULOU. PARLA IL FRANCESE, RISPONDONO PETRACHI E CAIRO. SARRI-JUVE, MALUMORE SUL MERCATO

Aleksandre Karapetian, giocatore armeno espulso durante la sfida contro l'Italia, non le ha mandate a dire a Leonardo Bonucci. Durante i minuti di recupero nel primo tempo, il numero 20 dell'Armenia è stato ammonito per la seconda volta per via di una presunta gomitata al difensore italiano, che ha accentuato il colpo. Su Instagram il giocatore della nazionale armena ha postato una storia taggando proprio il capitano degli azzurri: "Ho grande rispetto per quello che hai fatto nel calcio, ma quello che hai fatto è vergognoso".

Cristiano Ronaldo, cinque volte vincitore del Pallone d'Oro, guadagnerà 162 milioni di euro dal suo ultimo contratto di sponsorizzazione con la Nike. Lo rivelano gli ultimi documenti di Football Leaks pubblicati dalla rivista tedesca Der Spiegel venerdì. Da una bozza del contratto più recente, che durerà fino al 2026, emerge la presenza di un bonus di quattro milioni di euro per aver vinto il famoso premio individuale. Ronaldo, arrivato alla Juventus nel 2018, dopo aver giocato e vinto con le maglie di Real Madrid e il Manchester United, dal 2004 ha un contratto con il colosso americano che gli ha "garantito una commissione base di 3,65 milioni di euro". "Finché Ronaldo gioca per un club di categoria A, de essere pagato 16,2 milioni di euro ogni anno", si legge sulla Bild. Nike ha così risposto alle indiscrezioni: "Non commentiamo i contratti degli atleti".

Qualche malumore e un rapporto che ancora non si può definire idilliaco. Il mercato (in uscita) e le condizioni di salute di Sarri non hanno aiutato, ma la storia d'amore tra il nuovo tecnico e la Juventus fa un po' fatica a decollare. Come riporta Sportmediaset, ci sarebbero stati attriti soprattutto sul mercato: troppo "invadente", tanto da portare a un duro confronto con la società.

Emre Can fuori dalla lista Champions: un mal di pancia che la Juventus deve gestire. Come il Barcellona ha da fare i conti con quello di Ivan Rakitic, ai ferri corti col club catalano. Ne scrive Tuttosport: bianconeri e blaugrana, dopo i fitti contatti di fine mercato, starebbero lavorando a un clamoroso scambio già per gennaio. Il problema? Per inserire Rakitic in lista, la Juve dovrebbe comunque cedere anche un altro centrocampista.

Emre Can non è l'unico caso per la Juve: come noto, anche Mario Mandzukic è stato escluso dalla lista Champions dei bianconeri. In estata, il centravanti croato ha rifiutato tutte le offerte arrivate, ma ora le cose potrebbero cambiare. Negli ultimi giorni, scrive Tuttosport, Mandzukic ha infatti ricevuto offerte dal Qatar, dove il mercato chiuderà il 30 settembre: per questa ragione, sta valutando con calma le sue possibilità.

La Dybala passion non è finita in casa Tottenham: nonostante un attacco decisamente all'altezza, gli Spurs vorrebbero aggiungere una pedina di classe e prospettiva alla propria fase offensiva e il nome dell'argentino torna d'attualità, come rivela quest'oggi il Daily Mail. Stando al quotidiano inglese, il club inglese potrebbe tornare forte sul numero 10 della Juventus in ottica invernale, preparando una offerta in grado di convincere la Vecchia Signora a privarsi del giocatore.

Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera: "Con l'Inter non è un divorzio, Mauro e i nerazzurri sono come fidanzati che si prendono una pausa. Al PSG non si poteva dire di no: ha tutto per vincere. A fine stagione sceglieremo ciò che sarà meglio. Io lavoro per lui, poi le scelte sono sue. Sapevo che avrebbe detto sì anche per dare tranquillità ai figli. A Milano sarebbe stato sempre un caso".

Ospite delle colonne di Rolling Stone, il centravanti dell'Inter Romelu Lukaku parla così della scelta di firmare coi nerazzurri: "Sin da quando ho firmato per l’Inter, c’era davvero tanta gente eccitata dall’idea del mio arrivo. Mi contattavano, mi mandavano messaggi diretti su Instagram, quando sono arrivato a Milano per la prima volta da Bruxelles c’era un sacco di gente che era lì per me. Da subito mi hanno incoraggiato, hanno gridato il mio nome. Con quel gesto volevo semplicemente ringraziarli per il supporto che mi hanno dato da quando sono qua. L'Inter? Prima di tutto la mia è una decisione che riguarda lo sport. L’Inter era il club per cui volevo giocare in Italia e il coach è stato un elemento importante nella mia scelta, oltre al fatto che sapevo che la squadra aveva degli ottimi giocatori. Ma anche da un punto di vista familiare è stata una buona scelta, perché mio fratello è già qui. Penso che l’Italia sia un bel posto in cui vivere, sono una persona a cui piace scoprire diverse culture: non solo giocare in differenti campionati di calcio, ma apprendere culture differenti. Per questo sono molto felice di essere qua".

Dopo quello di D’Ambrosio, per il quale manca solo l’annuncio, Marotta e Ausilio pensano ad un nuovo rinnovo di contratto: quello di Samir Handanovic, che potrebbe arrivare alle firme già in questo mese. Lo sloveno ha un ingaggio da 3,2 milioni fino al 2021, ha la totale fiducia del club, anche per come ha gestito il caso della fascia ereditata da Icardi: sarà un rinnovo a vita, con l'Inter che ha già pianificato il futuro del ruolo con l'emergente Radu, evidenzia la Gazzetta dello Sport.

Nicolas Nkoulou, difensore del Torino, interrompe il silenzio delle scorse settimane per fare chiarezza su quanto è successo al termine del mercato estivo e lo fa attraverso l'Equipe: "Sono un uomo leale, - la sua risposta a Cairo - onesto e integro. In tutta la mia carriera nessun compagno, allenatore o dirigente ha mai messo in discussione la mia professionalità e tanto meno la mia educazione. Un professionista deve informare il proprio datore di lavoro del proprio lavoro e se non ha le condizioni ottimali per compierlo. Questo è stato rispettosamente fatto con l'allenatore e i compagni di squadra". E ancora: "Per me un uomo si definisce dal rispetto, dalla sua parola. Sfortunatamente ho compreso che gli impegni sono difficili da mantenere, ho preso atto che i dirigenti hanno rifiutato la mia partenza. Fedele ai miei principi, mi rimetto al lavoro senza che questi fatti mettano in pericolo la mia motivazione e la mia professionalità, mi impegno a difendere i colori del Torino perché la sua storia e i suoi tifosi lo meritano".

Riguardo le dichiarazioni odierne del presidente Cairo, desidero precisare che il sottoscritto non ha mai promesso al calciatore Nkoulou né tantomeno al suo agente Maxim Nanà una eventuale cessione nell'anno in corso". Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, racconta all'ANSA la sua verità sulla vicenda Nkoulou dopo le dichiarazioni del presidente del Torino, Urbano Cairo. "Cairo sa perfettamente come siano andate le cose, e lo sanno anche i diretti interessati viste anche le dichiarazioni dello stesso calciatore - ha aggiunto Petrachi - Mi auguro di non essere più tirato in ballo per quanto concerne il Torino Calcio, a cui auguro le migliori fortune per il proseguo della stagione".

"Bene, meglio: se non c'è stata alcuna promessa di Petrachi, a maggior ragione non capisco il comportamento di Nkoulou e del suo procuratore". Urbano Cairo, al telefono con l'ANSA, chiude così il ping pong di dichiarazioni con l'attuale direttore sportivo della Roma sulla vicenda del giocatore camerunense del Torino.

Secondo quanto riporta Il Mattino, quest'estate è cresciuto ulteriormente il monte ingaggi che ha toccato per la prima volta quota 120mln. E la prospettiva, viste le trattative per i rinnovi di Maksimovic, Zielinski, Milik, Luperto ed Allan, è di arrivare a sfiorare i 130mln di euro. Da qui - si legge - la necessità di trovare un delicato equilibrio finanziario perché senza cessioni il Napoli fattura 180mln circa (con la Champions) ed il fair play finanziario impone che gli stipendi non siano superiori al 70% del fatturato. Per questo le cessioni sono state importanti, in particolare quella di Verdi a fine mercato.

Tra i rinnovi a cui il Napoli sta lavorando c'è anche quello di Sebastiano Luperto. Il difensore azzurro, classe 1996, utile anche nella compilazione delle liste perché prodotto del settore giovanile del club partenopeo, dovrebbe a breve firmare l'accordo per un prolungamento fino al 2024. Lo riporta Radio Kiss Kiss.

Radja Nainggolan, nuovo centrocampista del Cagliari, ha parlato a Cuore Rossoblu del suo ritorno in Sardegna: "Avevo offerte dalla Cina e avevo bisogno di parlare. Conti mi ha aiutato a capire e ora sono molto contento della scelta che ho fatto. Il Presidente è stato bravo a convincermi. Potevo guadagnare di più? Sticazzi! Ma io non gioco per i soldi. La sensazione più bella che mi accompagna in questi giorni è questa: è come se io non me ne fossi mai andato. Per tutti è come se il resto della mia carriera fosse una parentesi che poi mi ha riportato qui. E in effetti è vero! Io non me ne sono mai andato. Qui ho la famiglia, alcune delle persone che più amo, qui ho fatto le mie vacanze, qui ho mia moglie. Mi hanno sempre voluto bene".

Alessio Cragno, portiere del Cagliari, si opererà alla spalla destra infortunata lo scorso 8 agosto. All'inizio l'infortunio sembrava potesse risolversi in tempi brevi, ma gli esami hanno poi costretto il giocatore e il club a scegliere l'intervento. Il 25 fiorentino adesso dovrà stare fermo circa 4 mesi, anche se ovviamente molto dipenderà dalla risposta della spalla dopo l'operazione.

Le prestazioni in crescita continua, un mercato dove sul tavolo dell'Atalanta sono arrivare almeno una decina di proposte, tutte declinate, porteranno a breve al rinnovo di Robin Gosens con la Dea: allo stato attuale, nonostante uno status da titolare indiscusso, il tedesco è uno dei meno pagati della rosa a disposizione di Gasperini, motivo per cui il suo entourage è al lavoro da qualche settimane per trovare un accordo col club bergamasco. Distanze che sono state limate proprio nelle ultime ore, allo stato attuale manca davvero poco per un rinnovo contrattuale che permetterà alla Dea di blindare uno dei grandi protagonisti della cavalcata vincente del gruppo di Gasperini nella stagione passata: per lui prolungamento fino al giugno del 2024.

Ariel Krasouski, agente di Diego Laxalt, ha parlato del trasferimento del suo assistito al Torino: "Non abbiamo rifiutato l’Atalanta. L’Atalanta ha parlato con il Milan trovando l’accordo. Noi siamo andati a parlare con Percassi e il direttore sportivo e sembrava tutto a posto. Il Torino è la soluzione ideale per Diego, la trattativa è stata agevolata da tutte le parti in causa. Siamo contenti della scelta fatta".

LALIGA CHIAMA CRISTIANO RONALDO. BARCELLONA, BARTOMEU FA CHIAREZZA SU NEYMAR E MESSI

"Vorrei che Cristiano Ronaldo tornasse". Così il presidente della Liga Javier Tebas nel corso di un'intervista a Canal 11. Il numero uno della lega calcio spagnola ha poi aggiunto: "Pensavo che la sua partenza avrebbe influito maggiormente, ad essere sinceri. Abbiamo firmato diversi contratti e nessuno ci ha detto che avrebbero pagato di meno per la sua partenza. Tuttavia preferisco un campionato con CR7 che senza di lui".

Il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, ha dichiarato a Barça TV: "È stata un'estate tranquilla tranne il caso Neymar. La rosa era formata, però il PSG ha aperto la porta di Neymar e si è considerata questa operazione come un extra. Quindi è stata avviata una trattativa che non è andata a buon fine. È stata una nostra speranza perché lui stesso ha mostrato il suo desiderio a venire".

Sull'offerta al PSG: "Abbiamo parlato di scambio di contropartite tecniche ma i nomi li ha fatti il PSG, non noi. L'operazione era pertanto dare un giocatore in prestito con obbligo di riscatto per la stagione successiva".

Sul ruolo di Neymar nella trattativa: "Ha fatto quello che doveva fare, ossia comunicare al suo club la volontà di essere ceduto. Ha fatto il possibile, però quest'anno giocherà nel PSG. Non è che non abbiano voluto vendere il giocatore al Barcellona, semplicemente non vogliono vendere i migliori giocatori. Se c'era il Real Madrid dietro? So che c'erano tre squadre, però Neymar ha detto al PSG che voleva andare solo al Barcellona".

sul contratto di Leo Messi: "Ha firmato fino al 2021. E l'accordo è che al termine della penultima stagione può scegliere se svincolarsi. Si è guadagnato la libertà di decidere il suo futuro, però è molto culé e sono tranquillo. Xavi, Iniesta e Puyol avevano la stessa clausola. A Messi non potevamo fare una clausola differente, ma ripeto che non ho dubbio che rimarrà molti anni".

Gareth Bale, dopo la turbolenta estate che lo ha visto coinvolto sul mercato, è tornato a parlare della sua situazione dal ritiro della nazionale. Ecco alcune parole estratte dall'intervista esclusiva rilasciata a Sky Sports: "Mi ha sorpreso il cambio di opinione sul mio futuro. Devo parlare con il Real Madrid, è qualcosa tra me e loro. Non sto giocando in maniera serena, ma sono professionale e farò tutto il possibile".

L'aveva annunciato negli scorsi giorni, e adesso la nuova esperienza di Valeri Bojinov è realtà: l'attaccante bulgaro classe '86, visto all'opera in Italia con le maglie di Lecce, Parma, Ternana, Verona, Vicenza, Fiorentina e Juventus, è ufficialmente un nuovo giocatore del Botev Vratsa. Piccola curiosità: la squadra è allenata dal suo patrigno, Sasho Angelov.