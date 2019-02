Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 7 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la Juventus avrebbe deciso di anticipare i tempi per Cristian Romero e, in caso di acquisto, di non lasciarlo in Liguria in prestito per un'altra stagione. Le buone prestazioni di questa stagione, stanno spingendo i bianconeri a trattare con l'obiettivo di averlo subito a disposizione in estate. Poi Paratici darà l'assalto a Matthijs De Ligt, obiettivo numero uno per il ringiovanimento della rosa.

Il Real Madrid sarebbe pronto a mettere sul piatto una maxi offerta per acquistare l'attaccante della Juventus Paulo Dybala. Florentino Perez sarebbe pronto a proporre il cartellino di Isco, valutato circa 40 milioni di euro, più 60 milioni cash per arrivare ai 100 milioni che vorrebbe incassare il club juventino. Sulle tracce della Joya è vivo l'interesse anche del Paris Saint-Germain.

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sugli obiettivi della scuderia Jorge Mendes per la Juventus. Un rapporto solido e stabile: Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo, poi l'obiettivo James Rodriguez ma non soltanto. La Juventus osserva Francisco Trincao del Braga e Jota del Benfica. Poi la stellina assoluta del calcio lusitano: Joao Felix, diciannovenne con clausola rescissoria da 60 milioni di euro

Federico Chiesa continua a stupire e a suscitare l'interesse di tantissimi tra i top club del calcio. Secondo il Sun, l'ultima squadra in ordine di tempo che si candida ad acquisire le prestazioni del giocatore della Fiorentina è il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer. Il giornale inglese scrive come anche Real Madrid, Bayern Monaco, Juventus, Inter e Napoli siano interessate al talento viola che la Fiorentina valuta circa 60 milioni di euro.

Come riporta Sky Sport, il Parma avrebbe raggiunto un intesa con Riccardo Gagliolo per il rinnovo del contratto del difensore fino al 2022. L'intesa è stata trovata oggi, al termine dell'incontro tra l'agente del giocatore e il ds Faggiano. Il precedente accordo scadeva nel 2020.

Il Milan continua a cercare talenti per il futuro. Il club rossonero, spiega Il Corriere dello Sport, resta sulle tracce di Steven Bergwijn del PSV Eindhoven. Per lui è possibile il derby con l'Inter con il Manchester United all'orizzonte: base d'asta fissata dal club della Philips, almeno 30 milioni di euro.

Leonardo sta monitorando con attenzione Everton Sousa Soares, conosciuto come Everton, jolly offensivo dell'Everton. Classe '96, esterno mancino d'attacco brasiliano, può giocare anche da seconda punta. Ha già esordito nel Brasile proprio con Lucas Paquetà e Leonardo lo vuole come nuovo colpo verdeoro per il suo Milan.

Si allunga la lista delle rivali per Juventus e, soprattutto, Napoli per Alejandro Grimaldo, laterale del Benfica. Secondo quanto riportato da A Bola, sul giocatore sono piombate anche Inter e Arsenal, in sostituzione di Nacho Monreal. Da tempo sul 23enne ci sono anche le attenzioni di City e Atletico Madrid.

Josip Ilicic e l’Atalanta, avanti insieme fino al 2022. Lo sloveno ha rinnovato il contratto con la società del Presidente Percassi. Manca solo ufficialità, ma Ilicic è stato blindato dalla Dea, che intanto lavora per il prolungamento del Papu Gomez fino al 2023. Contatti in corso tra il Papu e l’Atalanta, a lavoro per continuare insieme.

Il Corriere dello Sport fa il punto su presente e futuro di Edimilson Fernandes alla Fiorentina. Arrivato sulle rive dell'Arno in prestito dal West Ham, la società gigliata dovrà decidere in estate se riscattare il nazionale svizzero per una cifra attorno ai 9 milioni di euro. "Io sono concentrato unicamente nel cercare di migliorare sul campo, spero sia quello a parlare. Poi si vedrà", ha detto il giocatore al quotidiano sportivo.

Sime Vrsaljko ha deciso dove e quando operarsi al ginocchio sinistro. Il croato, arrivato in prestito dall’Atletico Madrid, finirà sotto i ferri la settimana prossima, tra martedì e mercoledì, ad Anversa, in Belgio: il ginocchio lo tormenta dal Mondiale ma decisivo è stato l’infortunio in Nations League dell’11 settembre, nel match con la Spagna. Il 27enne esterno sarà operato dal professore Lagae e dopo l’intervento farà la rieducazione sempre ad Anversa. Sime, ora in permesso in Croazia, poi andrà a Madrid. Il suo futuro a Milano è già scritto: impossibile pensare che l’Inter versi all’Atletico altri 17,5 milioni entro giugno per il riscatto (dopo i 6,5 pagati per il prestito). I problemi fisici di Vrsaljko, infatti, sono stati veramente troppi: ha giocato soltanto 13 partite per complessivi 912 minuti e i nerazzurri sono dovuti correre ai ripari ingaggiando Cedric al suo posto sulla fascia destra.

L'Inter cerca un partner per Marcelo Brozovic. Lo scrive Tuttosport: nel mirino c'è, con forza, Ivan Rakitic. Problemi sul rinnovo di contratto con il Barcellona, i nerazzurri vogliono approfittarne anche perché l'acquisto di Frenkie de Jong da parte dei catalani, con l'olandese preso dall'Ajax per circa 90 milioni di euro, fa pensare che il croato possa trovare meno spazio in futuro. L'Inter vorrebbe renderlo centrale nel proprio progetto, Ausilio lo voleva già ai tempi dello Schalke 04 ed è considerato il profilo giusto.