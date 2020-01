Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 7 gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

INTER, ACCORDO CON YOUNG MENTRE VIDAL SI ALLONTANA. MILAN, SU PIATEK C'È L'ASTON VILLA. NAPOLI, SI AVVICINANO AMRABAT E KUMBULLA. ROMA-KOLAROV: IL RINNOVO È UFFICIALE. BRESCIA, PRESO SKRABB

L'Inter è molto vicina a un rinforzo di spessore internazionale: Ashley Young, esterno del Manchester United, potrebbe rinforzare la batteria dei terzini nerazzurri già nei prossimi giorni. Come riporta Sky Sport, infatti, il club milanese ha trovato l'accordo (per 18 mesi) con il duttile inglese, mentre resta da trovare l'intesa con i Red Devils: il contratto del giocatore scadrà a giugno 2020 e potrebbe essere necessario un indennizzo per liberarlo.

Pronta a diventare opinionista del Grande Fratello Vip su Canale 5, Wanda Nara parla a 360° di Mauro Icardi. "Se lascerà il Paris Saint-Germain? La decisione spetta a lui, ma ancora non c'è nulla di certo -riporta Gazzetta.it-, vedremo. Di sicuro il mio viaggiare tra Parigi, Milano e Roma è più facile da dire che da fare. Ma ci riuscirò. Lui in Francia sta facendo benissimo e io ne sono molto felice, abbiamo anche trovato tanti amici. Quindi vedremo...".

Attraverso i propri canali ufficiali, il Barcellona ha reso nota la lista di convocati per la Supercoppa Spagnola, quest'anno ospitata dall'Arabia Saudita. Per la prima sfida tra catalani e Atletico Madrid, e questa non è una buona notizia per i tifosi dell'Inter, è regolarmente presente in lista anche Arturo Vidal, sempre più lontano dall'addio ai blaugrana.

Il Manchester United piomba su Arturo Vidal. Secondo quanto raccolto da DirecTV, infatti, i Red Devils avrebbero già presentato un'offerta per acquistare il centrocampista del Barcellona in questa finestra di mercato invernale. Una proposta superiore a quella dell'Inter (12 milioni di euro), che insieme alle perplessità dei blaugrana potrebbe così complicare ulteriormente i piani di mister Conte e della sua dirigenza. Il cileno, già da settimane, è il primo obiettivo per la corsa Scudetto dei nerazzurri.

Il Manchester City piomba su Milan Skriniar. Questa è la notizia rilanciata questa mattina dal Daily Mirror in merito al centrale slovacco dell'Inter. Secondo quanto riportato l'ex Sampdoria sarebbe un obiettivo di Pep Guardiola già per il mercato di gennaio, per il quale sarebbe pronto ad un maxi investimento. L'acquisto di un nuovo difensore di alto livello sarebbe, stando a quanto riportato, l'ultima idea per dare nuova linfa ai campioni uscenti di Premier League nel tentativo di tornare in corsa con il Liverpool per il titolo in Inghilterra.

Ionut Radu e il Genoa, prove di separazione. A sorpresa il Grifone ha deciso di scalzare il portiere, unica nota positiva della stagione rossoblù, per favorire il ritorno di Perin. Una mossa non prevista anche in virtù del rendimento di Radu che nei prossimi giorni dovrebbe fare ritorno all’Inter, proprietaria del suo cartellino. Poi di concerto con il suo entourage, il portiere, peraltro premiato l’anno scorso come miglior portiere della Romania, valuterà la soluzione migliore per il futuro. Inter e Genoa al lavoro, Radu verso il ritorno in nerazzurro per poi vivere una nuova esperienza. A caccia di minuti e continuità sino a fine stagione. Poi, nel futuro, potrebbe esserci proprio l’Inter che studia e apprezza il suo percorso di crescita. Mentre il Genoa, a sorpresa, lo scalza...

Fumata nera sempre più vicina per Jean-Clair Todibo al Milan. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione Bayer Leverkusen e Monaco offrono molto di più di ingaggio rispetto ai rossoneri (circa 1 milione) e per questo il giocatore nicchia e non è molto convinto di accettare il club di via Aldo Rossi. Al Milan continua a piacere Daniele Rugani in prestito dalla Juventus ma ha l'ingaggio molto alto, mentre è sempre in ponte un eventuale scambio Caldara-Kjaer se il danese non andrà alla Sampdoria.

L'Aston Villa fa sul serio per Krzysztof Piatek. Gli osservatori del club inglese erano ieri a San Siro per visionare l'attaccante polacco, rimasto a secco nella sfida contro la Sampdoria, e avrebbero avuto un incontro con i dirigenti rossoneri. Secondo Sky Sport, i Villains potrebbero mettere sul piatto i 28 milioni richiesti dal Milan e prendere il giocatore a titolo definitivo.

Il Napoli si avvicina a Sofyan Amrabat, dopo l'incontro concluso negli scorsi minuti con l'entourage del giocatore, ma nel frattempo ha deciso di puntare anche su Kumbulla con una proposta da circa 15 milioni più bonus. Entrambi - secondo quanto raccolto da TMW - arriverebbero in estate: per il primo la fumata bianca appare vicina, mentre la situazione del difensore resta è in evoluzione perché seguito anche da altri club come Manchester United e Lipsia.

Non solo il centrocampista. Il Napoli, come riporta Il Mattino, è alle prese anche con le corsie laterali di difesa in questo mercato di gennaio. Secondo il quotidiano tutto ruota intorno a Ghoulam, con Mendes che sta cercando di piazzarlo in Francia. Al suo posto potrebbe arrivare Koutris dell'Olympiacos come affare low cost rispetto a Ricardo Rodriguez che il Milan cederebbe solo a titolo definitivo. Se niente di tutto questo dovesse concretizzarsi Giuntoli proporrebbe il rinnovo a Hysaj.

Stanislav Lobotka aspetta il Napoli, lo guarda in tv e non pensa ad altro. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il centrocampista slovacco del Celta Vigo avrebbe detto no a un'offerta molto importante del West Ham. La proposta del club inglese era più convincente per la società (ben 22 milioni di euro, il Napoli deve arrivare ancora a 20), ma il giocatore non vuole sentire ragioni e ha scelto il proprio futuro.

La sfida in campionato è stata anche l'occasione per parlare di mercato tra Napoli e Inter. Secondo Tuttosport, i due club avrebbero avuto un primo approccio per uno scambio in attacco tra Fernando Llorente e Matteo Politano. Al momento, solo un pour parler, anche perché i due giocatori non sono affatto convinti di voler cambiare aria. Ma se ne riparlerà.

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Roma ha annunciato l'atteso prolungamento di Aleksandar Kolarov con la società giallorossa. Il serbo si lega alla formazione capitolina per un altro anno: "AS Roma è lieta di annunciare che Aleksandar Kolarov ha rinnovato il contratto con il Club fino al 30 giugno del 2021. Kolarov è arrivato alla Roma nell’estate del 2017 e finora ha collezionato 113 presenze, segnando 17 gol".

Un altro no di Nikola Kalinic. Dopo aver rifiutato Bordeaux e Newcastle il croato ha rispedito al mittente anche l'offerta del Borussia Monchengladbach che avrebbe voluto l'attaccante della Roma per la seconda parte della stagione.

La sfida col Parma è stata una scelta molto felice per gli emissari del Chelsea, ieri presenti al Gewiss Stadium di Bergamo per osservare le prestazioni di Robin Gosens, tra i grandi protagonisti del match con gol e assist. Non che sia una novità, visti i numeri dell'esterno tedesco, che ha spinto gli osservatori Blues a viaggiare alla volta del nuovo impianto orobico per osservare il grado di maturazione del fluidificante di Gasperini. Pur nella non felicissima giornata ducale, i report sono ovviamente tutti strapositivi e visto l'interesse, proprio dalla Serie A, per i laterali mancini a disposizione di Lampard, Gosens entra di diritto nei pensieri del club per il futuro della fascia mancina.

Si profila un ritorno per Iago Falque? In attesa di sviluppi più concreti sul futuro del giocatore, infatti, nelle ultime ore il Genoa di Preziosi ha allacciato i contatti con il Torino per l'attaccante. Lo spagnolo è tornato ieri ad allenarsi in gruppo dopo un lungo infortunio, ma l'interesse intorno a lui non sta crescendo. In questo senso, nei prossimi giorni (entro comunque il fine settimana) possibile incontro tra i due club, Torino e Genoa, per valutare la fattibilità dell'operazione (la formula è ancora da valutare. Da scartare, invece, l'ipotesi Atalanta per Iago Falque.

Andrea Pinamonti lascerà il Genoa in questa finestra di calciomercato. Il club di patron Preziosi, che ha acquistato Mattia Destro e vuole mettere a disposizione di Davide Nicola un altro attaccante, è pronto a liberare l'attaccante classe '99 arrivato la scorsa estate dall'Inter.

Domani a Milano si farà il punto della situazione col giocatore che in questo momento sul piatto ha due proposte concrete: Hellas Verona e SPAL. Entrambe le società sono interessate al prestito secco per sei mesi, l'unica formula possibile per il trasferimento di Pinamonti.

Dopo gli arrivi di Perin, Behrami e Destro, il Genoa continua a cercare un elemento per rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il principale indiziato è Fabio Borini. Come noto l’attaccante è in uscita dal Milan e, malgrado la concorrenza che è tanta, i rossoblu non mollerebbero la presa. Resterebbe inoltre un’opzione valida anche quella legata a Roger Martinez, 25enne colombiano di proprietà dell’America.

Giornata importante per il futuro di Alessandro Deiola, centrocampista classe '95. Dopo aver trovato l'accordo col Cagliari sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 3.5 milioni di euro, oggi il Lecce proverà a trovare un accordo col calciatore per ciò che concerne l'ingaggio: c'è grande ottimismo anche perché la squadra giallorossa - che in questo mercato di riparazione vuole acquistare due nuovi centrocampisti - vorrebbe chiudere in tempi rapidi. Ma Sticchi Damiani e Meluso contano di chiudere l'accordo in queste ore anche per battere una diretta concorrente per la salvezza: si tratta del Brescia, altro club interessato al centrocampista del Cagliari.

Il primo acquisto del 2020 per il Brescia è dietro l'angolo: Simon Skrabb effettuerà questa mattina le visite mediche, dopo essere sbarcato ieri a Brescia. Il trequartista firmerà fino al 2024 e nella rosa prenderà il "posto" di Curcio, vicino alla rescissione con le Rondinelle. Di seguito il video raccolto dal nostro inviato al centro di Medicina dello Sport Panathleticon:

BAYERN, TORNA KAHN. EMERSON NON LASCIA IL CHELSEA. TUCHEL BLINDA CAVANI. GOTZE LASCERA' IL DORTMUND

A volte ritornano. Il cinquantenne Oliver Kahn, ex leggenda del calcio tedesco, è tornato a far parte del Bayern Monaco. Lo fa come membro del board, dove lavorerà al fianco del CEO, Karl-Heinz Rummenigge. Dal 31 dicembre 2021, poi, quando il contratto di Rummenigge scadrà, sarà Kahn a prenderne il posto come CEO del club bavarese.

Emerson Palmieri è uno dei pezzi pregiati di mercato ed è da tempo nel mirino di Inter e Juventus. Il terzino italo-brasiliano, però, non lascerà il Chelsea in questa finestra di mercato, come ha ribadito il suo agente, Fernando Garcia, a fcinternews.it: "Il Chelsea in questo momento non ha intenzione di privarsi di Emerson. Lui è felice a Londra e quindi ora non cambierà squadra”.

Nel giro di pochi giorni il PSG punta ad avere novità importanti circa il futuro nel club di Kylian Mbappe e Neymar. Stando a quanto riportato da Le Parisien quest'oggi il club della Capitale transalpina vuole evitare una possibile uscita dei due giocatori la prossima estate blindandoli con due nuovi contratti. Accordi, questi, che dovrebbero tenere lontane le sirene legate a Real Madrid e Barcellona.

Thomas Tuchel blinda Edinson Cavani fino a giugno. L'allenatore del Paris Saint-Germain, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Coupe de la Ligue col Saint-Etienne, ha parlato anche dei rumors circa il futuro dell'attaccante uruguaiano: "Questo non è il Monopoly. Leonardo sa cosa fare per vincere ad alti livelli, dobbiamo salvaguardare la nostra squadra e anticipare le possibile assenze. Non abbiamo bisogno di cambiare tante cose a gennaio", le parole del tecnico sul mercato in uscita e in particolare sull'ex Napoli, in scadenza di contratto e obiettivo dell'Atletico Madrid.

Dopo aver appeso le scarpette al chiodo nel 2016 Adrian Mutu, ex attaccante di Parma, Juventus e Fiorentina, ha deciso di intraprendere la carriera da allenatori. Dopo una breve parentesi come presidente della Dinamo Bucarest l'ex attaccante rumeno ha guidato prima il Voluntari in Romania e poi, fino ad oggi, la formazione riserve dell'Al-Wahda. Ad attenderlo però ci sarebbe una nuova avventura. Secondo quanto riportato dalla stampa rumena, infatti, Mutu potrebbe diventare il nuovo tecnico della Nazionale Under21 della Romania. Una nomina che dovrebbe diventare ufficiale nel giro dei prossimi giorni.

Si chiuderà dopo undici anni, con un triennio intermedio al Bayern Monaco, l'avventura di Mario Gotze al Borussia Dortmund. Questa mattina il quotidiano tedesco Bild riporta la notizia del no del trequartista classe 1992 alla proposta di rinnovo presentata dal club giallonero.Gotze (27) saluterà la società di Dortmund a giugno per scadenza di contratto.

Con una nota il Siviglia ha comunicato la cessione di Munas Dabbur all'Hoffenheim. L'attaccante israeliano lascia l'Andalusia dopo nove presenze e tre gol, tutti in Europa League, in stagione. Per il giocatore contratto fino al giugno 2024 con il club di Bundesliga.

Danny Drinkwater concluderà la sua stagione all'Aston Villa. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club di Birmingham ha reso noto l'acquisto in prestito del centrocampista classe '90 di proprietà del Chelsea che nella prima parte di stagione ha vestito la casacca del Burnley.

Con una nota il Basaksehir, club di Istanbul, ha comunicato la risoluzione del prestito di Arda Turan. Il centrocampista classe 1987 torna dunque al Barcellona, club titolare del suo cartellino fino al prossimo 30 giugno. Sullo sfondo per l'ex Atletico Madrid rimane l'ipotesi di un passaggio al Galatasaray di Fatih Terim.

Con una nota sul proprio sito ufficiale il Lipsia ha annunciato la cessione in prestito del terzino Marcelo Saracchi al Galatasaray. Il giocatore cresciuto nel settore giovanile del Danubio rimarrà in prestito al club turco fino al giugno 2021.