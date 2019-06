Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 7 giugno

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

JUVENTUS: CANCELO SI AVVICINA AL CITY, GUARDIOLA GIURA AMORE AI CITIZENS, INCONTRO IN VISTA CON SARRI PER L'APPRODO IN BIANCONERO. SCAMBIO ICARDI-DYBALA RESTA POSSIBILE, A TORINO PUO' TORNARE BENATIA. PARATICI INCONTRA GLI AGENTI RISO E VIGORELLI. INTER: NAINGGOLAN IN USCITA, PUO' TORNARE ALLA ROMA. PIACE PEPE'. NAPOLI: ADL PARLA DI MERCATO, MARIO RUI AI SALUTI, IN ENTRATA PUO' ESSERCI ILICIC. MILAN: LUNEDI' IL GIORNO DI GIAMPAOLO, KESSIE VIA CON FOFANA E KRUNIC IN ROSSONERO. ROMA: SI AVVICINA FONSECA. FIORENTINA: COMMISSO PARLA DI MONTELLA E CHIESA. TORINO: RISCATTATO DJIDJI. SPAL: PETAGNA PUO' SALUTARE. LECCE: RINNOVA IL DS MELUSO, OCCHI SU FARIAS. BOLOGNA: MIHAJLOVIC FIRMA IL RINNOVO.

Juventus

Il Manchester City è pronto a investire tra 50 e 60 milioni per rilevare Joao Cancelo dalla Vecchia Signora. I bianconeri sono pronti a lasciarlo partire, guardando positivamente alla possibilità di fare tra i 10 e i 20 milioni di plusvalenza dopo una sola stagione di permanenza a Torino da parte del portoghese. Con i citizens pronti a liberare Danilo che piace molto al Barcellona, gli stessi catalani potrebbero esaudire il desiderio di partenza di Semedo, giocatore che piace al club juventino. Sul taccuino di Paratici da tempo ci sono anche i nomi di Trippier del Tottenham e quello di Piccini, ex Fiorentina ora al Valencia. A riportarlo è Tuttosport, mentre il Corriere dello Sport aggiunge il nome di Hysaj. L'albanese potrebbe così ritrovare Sarri a Torino, si allontana ulteriormente Guardiola che ha affermato di voler restare ancora al Manchester City. Come riporta Sportitalia, Sarri e la Juve si incontreranno nel weekend a Montecarlo, per definire i dettagli dell'accordo che verrà ufficializzato la prossima settimana.

Lo scambio tra Inter e Juventus, tra Mauro Icardi e Paulo Dybala, resta sempre una possibilità e La Gazzetta dello Sport scrive di soluzione più percorribile per il club nerazzurro, che vuole cedere l'argentino. Wanda Nara pretenderà che sia proprio la società a dichiarare di voler cedere l'attaccante e nelle prossime ore potrebbe succedere qualcosa in questo senso. La possibilità che l'Atletico Madrid torni all'assalto non è da scartare, ma la volontà di Icardi è quella di restare in Italia e per questo torna di gran moda lo scambio con Dybala. Il nerazzurro andrebbe di corsa alla Juventus, mentre la Joya non è ancora convinto della destinazione, anche se Antonio Conte potrebbe fargli cambiare idea.

Il quotidiano La Stampa fa il punto sulla difesa della Juventus del prossimo anno e spiega come possa materializzarsi un clamoroso ritorno in bianconero di Mehdi Benatia dopo la cessione dello scorso gennaio all'Al-Duhail.

Nuovo incontro a Milano tra il direttore dell'area tecnica della Juventus Fabio Paratici e il procuratore Giuseppe Riso. Il club bianconero, in attesa di definire le ultime sul nuovo allenatore, ha individuato nel centrocampista del Sassuolo Stefano Sensi e nel difensore dell'Atalanta Gianluca Mancini due profili interessanti per il futuro. E ne sta discutendo anche in questi minuti. Successivamente Paratici ha ricevuto anche Claudio Vigorelli, procuratore di Nicolò Zaniolo, centrocampista classe '99 della Roma da mesi nel mirino del club bianconero.

Inter

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, l'Inter avrebbe comunicato al procuratore di Radja Nainggolan che potrebbe essere ceduto perché non rientra nei piani del nuovo tecnico Antonio Conte. Il giocatore sarebbe molto intrigato dalla possibilità di tornare a Roma, dove ha lasciato cuore e amici, ma Marotta dovrà venderlo almeno a 29 milioni di euro per evitare minusvalenze.

Intanto - secondo Sky Sport - la dirigenza ha convocato un summit con Wanda, per comunicare che Icardi non farà parte del progetto tecnico legato a Conte.

L'Inter punta dritto su Nicolas Pépé per rinforzare l'attacco. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il prezzo del cartellino del giocatore è di 70 milioni di euro e i nerazzurri proveranno a farlo abbassare con l'inserimento di alcune contropartite, come per esempio Yann Karamoh, che potrebbe interessare a Campos. La concorrenza per l'attaccante che nell'ultima stagione ha segnato 22 gol e fornito 11 assist è folta e le due società maggiormente interessate sembrano essere il Liverpool e, soprattutto, il Manchester United.

I colleghi di Gazzetta.it spiegano che ad Austria-Slovenia c'era un osservatore dell'Inter. A Klagenfurt, infatti, c'è in campo in questi minuti Valentino Lazaro, esterno dell'Hertha Berlino vicino alla formazione di Antonio Conte. Allo stadio era presente anche l'agente del ragazzo.

Napoli

Aurelio De Laurentiis, da Malta, ha parlato del mercato che attende il club azzurro: "L'estate è lunghissima, siamo l'unico club che non ha subito rivoluzioni interne. Ancelotti ce l'abbiamo per altri due anni e prima di comprare dobbiamo pensare alle uscite. Abbiamo già preso Di Lorenzo, che penso possa svolgere sulla fascia destra. Di attaccanti ne abbiamo a iosa, prima di decidere chi comprare e non comprare bisognerà capire chi vendere. Il terzino destro l'abbiamo già preso, ora servono un attaccante e un terzino sinistro, ma solo in caso di uscita di uno dei nostri". Poco dopo, infatti, è arrivata l'ufficialità dell'ingaggio di Di Lorenzo dall'Empoli.

Secondo quanto riferito da El Desmarque, il Napoli ha messo gli occhi sul terzino sinistro del Real Betis Junior Firpo. In caso di addio di Mario Rui sarà lui il prescelto di Giuntoli, anche se il giocatore piace molto anche a club del calibro di Barcellona e Manchester City.

Dopo l'apertura delle scorse ore circa un possibile addio all'Atalanta in estate, Il Mattino torna a scrivere dell'interesse del Napoli per Josip Ilicic. Secondo il quotidiano, De Laurentiis è pronto a raddoppiare il contratto dello sloveno portandolo a oltre 2 milioni a stagione, mentre per alla Dea è già stata recapitata una proposta da 12 milioni con la possibilità di inserire alcune contropartite tecniche.

Milan

Lunedì potrebbe essere il giorno giusto per l'addio di Marco Giampaolo dalla Sampdoria e il conseguente approdo del tecnico abruzzese sulla panchina del Milan. L'allenatore tornerà dalle ferie in Croazia e successivamente incontrerà Ferrero per ottenere il via libera e iniziare la nuova e attesa avventura in rossonero. A riportarlo è Tuttosport.

Franck Kessie potrebbe lasciare il Milan nel corso della prossima estate per permettere ai rossoneri di fare mercato in entrata. La valutazione è di circa 40 milioni, ovvero circa 20 milioni di potenziale plusvalenza grazie all'interesse da parte di club europei, soprattutto dalla Premier. L'idea dei rossoneri sarebbe quella di cedere l'ivoriano per mettere a segno un doppio colpo a centrocampo. I nomi presi in considerazione sono quelli di Seko Fofana dell'Udinese, valutato dai bianconeri circa 15 milioni di euro; e quello di Rade Krunic dell'Empoli, giocatore che Corsi non potrà trattenere in Serie B dopo la buona annata in azzurro. Con meno di 10 milioni può essere acquistato.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Maldini proverà a puntare su Manuel Rui Costa per il ruolo di direttore sportivo vista l'impossibilità di puntare su Igli Tare a causa della resistenza di Lotito. Il portoghese però sta bene al Benfica e andrebbe convinto. Nel caso in cui non ci fosse l'ok dell'ex rossonero, ci sono una pattuglia di italiani che potrebbero fare al caso del club milanista: Giovanni Galli, Sartori, Massara, Osti e Bigon, sono i nomi presi in considerazione dall'ex capitano del Milan per il rilancio della società.

Roma

Paulo Fonseca si avvicina alla Roma. Secondo quanto raccolto da TMW il tecnico si è infatti liberato dallo Shakhtar Donetsk e il club giallorosso pagherà una cifra di circa 2 milioni di euro agli ucraini. Per favorire la trattativa l'allenatore portoghese si è ridotto ulteriormente l'ingaggio, in modo da permettere alla stessa Roma di poter accorciare i tempi e iniziare in modo più rapido a programmare la prossima stagione.

Prosegue la trattativa tra Roma e Inter per il passaggio di Edin Dzeko in nerazzurro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i due club stanno discutendo delle contropartite da inserire nella trattativa e in questo senso i giallorossi vorrebbero puntare su Ionut Radu e Andrea Pinamonti, non facendo sconti a Marotta.

Atalanta

L'Atalanta ha un obiettivo chiaro e primario in vista del prossimo mercato: rafforzare l'attacco di Gasperini anche in chiave Champions League. I dirigenti atalantini stanno valutando diversi profili, ma i nomi che si ripetono con maggiore frequenza sono tre: Pavoletti, che potrebbe essere attratto dalla possibilità di giocare l'Europa con la Dea, Verdi, che non è sicuro della conferma nel Napoli, e Muriel, che la Fiorentina con ogni probabilità non riscatterà dopo il cambio di proprietà. A riportarlo è Tuttosport.

Piace al Napoli e all'estero, intanto l'Atalanta vuole provare a mettere le mani sul cartellino di Jordan Veretout. Sky Sport rivela l'interesse della Dea per il centrocampista della Fiorentina, ma la grande concorrenza rende difficile il trasferimento a Bergamo. Gian Piero Gasperini, intanto, lo chiede per potenziare la sua rosa in vista della Champions League.

Fiorentina

"Non posso ancora dare una risposta precisa". Rocco Commisso, neo presidente della Fiorentina, nella conferenza stampa ufficiale di presentazione ha parlato in questi termini del possibile nuovo allenatore viola: "Starò qua per altri 2-3 giorni insieme a mio figlio. Montella so che è in India, non posso parlarci. Vi chiedo tempo, all'inizio siamo stati velocissimi. Berlusconi per vendere la società ha impiegato due anni, io in due mesi ho acquistato la Fiorentina. Posso solo dire che oggi ho parlato coi dipendenti e in vita mia non ho mai licenziato nessuno. Io sono qua per imparare, non per comandare. Sappiate però che imparo molto velocemente e questo può essere un problema".

Interessante retroscena sul mercato in uscita della Fiorentina riportato da La Gazzetta dello Sport. Secondo la rosea il capitano viola German Pezzella aveva infatti chiesto la cessione ma Commisso proverà a convincerlo a restare per un altro anno.

"Non voglio fare di Chiesa il nuovo Baggio per Firenze". Con questa bella frase ad effetto, il nuovo proprietario della Fiorentina Rocco Commisso ha escluso che in questa finestra di calciomercato possa andare via l'esterno d'attacco classe '97 attualmente in forza al club viola. "L'intenzione è quella di tenere, almeno quest'anno, Federico Chiesa - ha detto -. Mi hanno assicurato che non c'è niente di firmato per quanto riguarda il futuro di Chiesa e non voglio che diventi il mio Baggio (Riferimento alla cessione del Divin Codino alla Juventus, ndr)".

Torino

Koffi Djidji proseguirà la sua avventura in granata. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il Nantes ha reso nota la cessione a titolo definitivo del difensore classe '92 che s'era trasferito nel club granata in prestito con diritto di riscatto la scorsa estate.

SPAL

Possibile futuro lontano dalla SPAL per Andrea Petagna. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club estense lo ha riscattato dall'Atalanta ma potrebbe cederlo nel corso dell'estate. Non è una novità che sull'attaccante ci sia l'interessamento dell'Atalanta ma secondo la rosea il giocatore piace molto anche all'estero, tanto da aver già ricevuto qualche offerta.

Lecce

Il Lecce ha comunicato di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento, per altre due stagioni sportive, del contratto economico del Direttore Sportivo Mauro Meluso. Per effetto di tali intese, modulate in base alla categoria di appartenenza, la nuova scadenza del rapporto professionale tra il club ed il sig Meluso è stata fissata al 30/6/2022. Il Lecce è sulle tracce di Diego Farias, attaccante di proprietà del Cagliari reduce da sei mesi all'Empoli conditi da sette gol e cinque assist vincenti. Il club giallorosso, alla ricerca di un attaccante che conosca bene la categoria, s'è fiondato sul calciatore classe '90 che è ancora legato alla società sarda, ma è alla ricerca di una nuova avventura calcistica.

Bologna

Sinisa Mihajlovic e il Bologna, la storia va avanti. Sky Sport fa sapere che l'allenatore è atteso in città nelle prossime ore per il rinnovo del contratto: la firma sull'accordo triennale è attesa in mattinata, con l'ex mister di Milan e Torino che guadagnerà due milioni di euro a stagione.

EVERTON: WILLIAMS VIA, BAINES RESTA. WATFORD: ADDIO BRITOS. BOCA JUNIORS: ULTIMATUM PER DE ROSSI. VALENCIA: SFIDA ALL'INTER PER DARMIAN. ARSENAL: VICINO FERREIRA CARRASCO. LEICESTER: DERBY DI MANCHESTER PER MAGUIRE. REAL MADRID: UFFICIALE L'ARRIVO DI HAZARD.

Giornata di annunci ufficiali in casa Everton. I Toffees hanno informato sui propri canali che il difensore classe '84 Ashley Williams lascerà il club alla scadenza del suo contratto il prossimo 30 giugno. Al suo coetaneo, terzino sinistro, Leighton Baines è stato invece offerto un rinnovo annuale.

Ander Guevara rinnova con la Real Sociedad. Il centrocampista classe 1997, già nel giro della prima squadra, ha firmato un nuovo accordo fino a giugno 2024. Questo l'annuncio del club basco:

Daniel James dallo Swansea City al Manchester United. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, i Red Devils hanno reso nota l'acquisizione dell'ala sinistra classe '97 che nell'ultima Championship ha collezionato 33 presenze, 4 gol e 9 assist vincenti.

Miguel Britos è un calciatore libero da vincoli contrattuali. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il Watford ha reso noto che Tommie Hoban e il difensore uruguaiano - che in Italia ha vestito le casacche di Bologna e Napoli - non rinnoveranno i contratti in scadenza a fine mese.

Il Boca Juniors attende una risposta definitiva da Daniele De Rossi nei prossimi due giorni. Secondo quanto riporta Radio Continental, l'ormai ex capitano della Roma avrebbe infatti ricevuto un ultimatum di 48 ore dagli Xeneizes e intanto avrebbe preso informazioni su diverse scuole di Buenos Aires per sistemare le figlie. Da non scartare al momento neanche l'ipotesi a stelle e strisce, con diversi club di MLS che hanno già sondato da tempo la disponibilità del centrocampista classe 1983. In ogni caso, il futuro di De Rossi dovrebbe comunque essere nel continente americano. Nord o Sud che sia.

Il Valencia fa sul serio per Matteo Darmian. Secondo quanto riporta il Daily Mail, infatti, il club spagnolo sarebbe pronto a offrire circa 10 milioni di euro al Manchester United. L'ex Torino viene considerato il sostituto ideale del possibile partente Piccini sull'out di destra e i suoi agenti hanno già incontrato la dirigenza dei murciélagos a Milano. Sul classe '89, che nell'ultima stagione ha collezionato solamente sette presenze con la maglia dei Red Devils, c'è da tempo però anche l'Inter.

Yannick Ferreira Carrasco è pronto a tornare in Europa. Secondo quanto riporta il Mirror, infatti, l'esterno d'attacco belga sarebbe molto vicino alla firma con l'Arsenal. Carrasco, attualmente in forza al Dalian Yifang, era stato cercato anche da Milan, Inter e Roma negli ultimi mesi, ma si prepara adesso ad andare a rinforzare le corsie laterali di Emery. Il classe '93, ex Atletico Madrid, ha finora realizzato sette gol e due assist in dieci presenze stagionali col club cinese.

Novantasei milioni di euro o niente, sarebbe questa la richiesta scioccante del Leicester per lasciar partire Harry Maguire. Come riporta il Daily Express, nonostante l'apertura alla cessione, le Foxes non intendono fare sconti per il cartellino del difensore inglese, obiettivo di mercato di Manchester United e City fin dall'anno scorso. Per Maguire, nell'ultima stagione, si contano 32 presenze con tre reti.

Eden Hazard al Real Madrid, ora è ufficiale. Le merengues, tramite i propri canali, hanno comunicato l'acquisto del belga che saluta il Chelsea dopo sette anni. L'ex Lille ha firmato un contratto fino al giugno 2024.

Il Tottenham ha confermato la partenza di Michel Vorm dopo la scadenza del proprio contratto. Il portiere, 35 anni, è arrivato agli Spurs dallo Swansea nel 2014, collezionando 47 presenze in tutte le competizioni.