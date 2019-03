Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 7 marzo

ROMA, ESONERATO DI FRANCESCO. RANIERI TORNA SULLA PANCHINA GIALLOROSSA. ANCHE MONCHI AL PASSO D'ADDIO. ALLEGRI: "NESSUN LITIGIO CON AGNELLI. CI SIAMO VISTI IERI"

La Roma comunica che da oggi Eusebio Di Francesco non è più il responsabile tecnico del Club. La Società ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto sulla panchina giallorossa e gli augura il meglio per il futuro: “Da parte mia e di tutta l’AS Roma, vorrei ringraziare Eusebio per l’impegno profuso”, ha dichiarato il presidente Jim Pallotta. “Ha sempre lavorato con un atteggiamento professionale e ha messo al primo posto gli interessi del Club rispetto a quelli personali. Gli auguriamo il meglio per la sua carriera”.

Alle 15:15 è prevista la ripresa della Roma, nel primo allenamento del post-Di Francesco. Con molta probabilità, la seduta dovrebbe essere guidata da Claudio Ranieri, in pole per la sostituzione.

La dirigenza della Roma è sempre al completo a Trigoria. Tutti tranne Monchi. Il direttore sportivo giallorosso ha lasciato il centro sportivo e non è da escludere, spiega Sky Sport, un divorzio anticipato anche in queste ore.

Ventisei presenze, due gol e cinque assist. Sono questi i numeri di Valentino Lazaro, esterno classe 1996 attualmente in forza all'Hertha Berlino. Numeri che hanno attirato anche gli occhi del Napoli, che si sono posati su di lui: Cristiano Giuntoli ha già incontrato l'agente del giocatore, che si trova a Napoli per la partita col Salisburgo. Pertanto sono attesi aggiornamenti. A riferirlo è Radio Marte.

Massimiliano Allegri in conferenza stampa sul rapporto con Andrea Agnelli: "È cambiato tutto, ci siamo visti ieri sera, tavolo per due. Credo che tutte le cose scritte sulle mie dimissioni o su litigi col presidente mi fanno pensare che siamo su Scherzi a parte. O io e lui ci facciamo curare da qualcuno bravo, o qualcosa non torna. Due persone mediamente intelligenti come me e il presidente che dopo cinque anni insieme hanno costruito qualcosa di importante è mai possibile che con 16 punti di vantaggio, dentro gli ottavi di Champions, litighino e l'allenatore dia le dimissioni? Nessuna litigata, ieri a cena abbiamo parlato, mangiato anche bene e deciso che, visto come stanno andando le cose, del rinnovo del contratto ne parleremo a stagione finita, come abbiamo sempre fatto".

Non solo Zidane, Guardiola o Conte per la panchina della Juventus. In rialzo, come spiega Tuttosport, ci sono anche le quotazioni di Didier Deschamps: il tecnico campione del Mondo ha feeling con l'ambiente e non costa molto. Il rischio è che possa sorpassare tutti.

Piotr Zielinski è pronto a legarsi al Napoli per altri cinque anni. Lo ha detto lo stesso centrocampista polacco ieri in conferenza, Il Mattino fa il punto sul nuovo accordo che a breve l'ex Empoli sottoscriverà col club azzurro: durata prolungata fino al 2023, con ingaggio che passerà a 3 milioni di euro e nessuna clausola risolutiva nell'accordo.

Il Bayern Monaco si muove per Paulo Dybala, ma al momento la Juventus non pensa al mercato. È il punto del Corriere dello Sport, che evidenzia come negli ultimi tempi i tedeschi abbiano messo l'argentino in cima alla lista dei propri obiettivi e abbiano anche cercato di intensificare i contatti. Per ora non a buon fine: la squadra bianconera valuta almeno 120 milioni di euro la Joya, ma ritiene prematuro valutarne ora la cessione, in attesa soprattutto del 12 marzo e del sogno rimonta con l'Atletico.

MANCHESTER CITY, CASO FPF: LA UEFA APRE UN'INDAGINE. ATLETICO, MULTA A SIMEONE. LITE RAMOS-PEREZ: "PAGAMI E ME NE VADO"

L’organo indipendente di controllo finanziario dei club della UEFA – l’Investigatory Chamber – ha aperto un’indagine formale su Manchester City per potenziali violazioni dei regolamenti del Fair Play finanziario (FFP). Lo comunica il massimo organismo calcistico europeo sul proprio sito spiegando che l’indagine si concentrerà su diverse e presunte violazioni del FFP recentemente rese pubbliche dai media.

Dopo le anticipazioni della stampa spagnola, arriva anche l'ufficialità della decisione Uefa relativa ad Atletico Madrid-Juventus. Nello specifico, la commissione disciplinare dell'UEFA ha comminato una multa da €38.000 alla squadra spagnola e da €20.000 al suo allenatore Diego Simeone. Multa da €30.000 anche per la Juventus, per aver ritardato il calcio d'inizio, che è costato anche l'avvertimento nei confronti di Allegri.

Clima tesissimo in casa Real Madrid, secondo quanto riportato da AS, quotidiano vicino alle vicende Merengues. Il presidente Florentino Perez, delusissimo dopo il ko con l'Ajax, avrebbe atteso i giocatori all'interno dello spogliatoio nel post partita contestandogli mancanza di dedizione alla causa, atteggiamenti 'vergognosi' e un eccesso di giorni liberi. Sentendo l'aggettivo 'vergognoso', si legge, il capitano Sergio Ramos avrebbe preso le difese della squadra accusando il club di una cattiva gestione e di scarsa pianificazione. Il diverbio sarebbe andato avanti a tal punto che lo stesso Ramos, accecato dalla rabbia, avrebbe addirittura detto al presidente "pagami e me ne vado", con tutta la rosa presente e testimone.

Marouane Fellaini lascia la Nazionale belga. Ad annunciarlo lo stesso giocatore attraverso un post sul proprio account Twitter: "Dopo 12 anni di militanza ai livelli più alti con il Belgio, ho deciso di ritirarmi dalla Nazionale maggiore. Non è stata una scelta facile e non una di quelle da prendere alla leggera nonostante senta che sia arrivato il momento di fare un passo indietro e permettere alla nuova generazione di calciatori belgi di continuare questo periodo di successi nella storia del calcio belga. È stato un onore rappresentare il mio Paese in 87 occasioni e aver partecipato a due Mondiali e un Europeo. Ho molti ricordi emozionanti con i Diavoli Rossi dal mio esordio nel 2007 all'ultimo Mondiale in Russia e sono orgoglioso che il Belgio sia attualmente al numero 1 nel ranking FIFA".