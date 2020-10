Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 7 ottobre

vedi letture

MILIK-FIORENTINA, AFFARE RIMANDATO A GENNAIO? INTER, SI TRATTA IL RINNOVO CON LAUTARO, MENTRE LO SPEZIA FA ANCORA MERCATO. PRESO NZOLA, SARA' IL CENTRAVANTI DELLA SERIE A. MILAN, AL LAVORO PER I PROLUNGAMENTI DI DONNARUMMA E CALHANOGLU.

Dopo averci provato fino all'ultimo momento utile nella finestra di mercato estiva, la Fiorentina sarebbe pronta a fare un nuovo tentativo già a gennaio per Arkadiusz Milik. Ne parla oggi Tuttosport facendo il punto sulla situazione da separato in casa del polacco con il Napoli. L'ex Ajax, in scadenza con gli azzurri nel prossimo giugno, nell'ultima sessione ha rifiutato tutte le proposte concrete arrivate per lui dai viola e, prima ancora, da Roma ed Everton. La sua idea, secondo il quotidiano, sarebbe stata quella di puntare ad un approdo alla Juventus da svincolato il prossimo anno, forte di quella bozza di accordo trovata quando in bianconero c'era ancora Maurizio Sarri.

Retroscena su Marcao, difensore brasiliano del Galatasaray. Fanatik, media turco, spiega che è stato vicino a lasciare la Roma. Offerte fino a 13 milioni dalla Roma e dal Newcastle, Fatih Terim ha però indicato il ragazzo come basilare per il suo progetto, chiedendogli di restare. E così è stato, anche perché lo ha valutato non meno di 20 milioni di euro. Chiuso il mercato, adesso i Friedkin sono al lavoro per proseguire il processo di ristrutturazione della società. La prima mossa da fare, calendarizzata da tempo al termine del mercato, è quella di scegliere il nuovo direttore sportivo. Diventa prioritaria in questo momento - sottolinea il Corriere dello Sport - per preparare il mercato di gennaio e per mettere una persona di calcio al fianco di Fonseca. Verranno valutati Rangnick (che ha già incontrato i nuovi proprietari della Roma), Orta e Paratici, che ha salutato Friedkin con grande confidenza in tribuna all’Olimpico in occasione di Roma-Juventus. Piace anche il profilo di Campos, che potrebbe indicare un direttore di sua fiducia. Fonseca è stato accontentato con i rinforzi, ora la società si aspetta i risultati.

Un retroscena di mercato riguardante la mancata cessione dalla Sampdoria di Omar Colley al Fulham arriva dalle colonne de Il Secolo XIX oggi in edicola. Stando a quanto riportato dal quotidiano l'operazione per il gambiano è stata inizialmente bloccata a causa delle regole della FA sull'arrivo oltremanica dei calciatori extracomunitari che per essere tesserati dai club devono aver disputato almeno il 75% di partite ufficiali negli ultimi due anni con la Nazionale. Norma, questa, avversa al difensore per il quale si è tentata anche la strada del ricongiungimento familiare visto che la famiglia vive a Londra. Ipotesi, anche questa, tramontata vista la mancata residenza della moglie nella capitale britannica e i tempi ristretti per potergliela far richiedere.

L’attaccante classe 1996 M’Bala Nzola ha firmato un contratto triennale con lo Spezia. Nzola torna così in maglia bianca dopo essere stato grande protagonista lo scorso anno, nella scorsa stagione culminata con una storica promozione in Serie A.

Non solo Gigio Donnarumma. Il Milan, inteso come società, in queste settimane dovrà lavorare anche al rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu. Il turco sta diventando sempre più determinante nell'economia della squadra di Pioli e secondo il Corriere dello Sport dei contatti in tal senso fra il suo agente Gordon Stipic e la dirigenza rossonera sono già andati in scena. Non ancora quelli decisivi, ma l'idea rossonera è quella di aumentare l'ingaggio del giocatore a 3 milioni netti e di prolungare fino al 2024.

Al centro dell'attenzione, in casa Inter, c'è ancora il prolungamento di contratto di Lautaro Martinez che potrebbe essere iniziato verso Natale considerando anche che l'ultimo scatto previsto sull'attuale accordo con il Toro porta il suo stipendio a quota 3 milioni di euro.

Yves Baraye torna al Gil Vicente. Esterno sinistro, 28 anni, arriva dal Parma e sigla un contratto annuale. Nella passata stagione il senegalese aveva giocato proprio con i portoghesi, raccogliendo 26 presenze in campionato e segnando 3 reti.

COLPO DEL BORDEAUX, PRESO BEN ARFA. I RANGERS SOGNANO WILSHERE. AULAS: "DEPAY VUOLE PARTIRE, A GENNAIO FARA DI TUTTO". DUE ACQUISTI PER LA DINAMO KIEV, DE PAULA AL BASAKSEHIR. PORTO, ECCO GRUJIC. TINO COSTA TORNA IN ARGENTINA, CORCHIA VA AL NANTES. MAINZ, STOGER L'ULTIMO ARRIVATO

Hatem Ben Arfa non è più un calciatore disoccupato. Il talentuoso fantasista francese è infatti un nuovo giocatore del Bordeaux: "Il Club è lieto di poter accogliere Hatem Ben Arfa in Gironda. Ci auguriamo che cresca con noi, nella sua vita di giocatore e nella sua vita di uomo".

I Glasgow Rangers di Steven Gerrard sono i principali indiziati per la firma di Jack Wilshere svincolato di lusso che ha detto addio al West Ham in anticipo e che ora sta cercando una nuova squadra. Secondo lo Scottish Sun, l'ex giocatore del Liverpool, ora tecnico del club scozzese, sarebbe pronto a muoversi in prima persona per il centrocampista classe '92.

Jean Michel Aulas, presidente del Lione, ha parlato di mercato: "Paquetà gioca nella stessa posizione di Reine-Adelaide. Senza la sua partenza avremmo avuto troppi giocatori in quel ruolo. Non ha accettato le proposte da Berlino e il Rennes si è tirata fuori. Per questo alla fine lo abbiamo dovuto cedere con la formula del prestito e con un riscatto dal valore della cifra che avevamo chiesto agli altri club". Su Depay ha aggiunto: "Oggi è deluso ma non nei confronti del Lione quanto nei confronti del Barcellona. Bartomeu mi ha chiamato due volte e due volte mi ha detto che non sapeva come fare per acquistarlo nonostante Koeman avesse promesso qualcosa al giocatore. Penso che farà di tutto per poter vestire la maglia dei catalani a gennaio anche se deciderà Juninho. Io non ho rinunciato all'idea di rinnovargli il contratto, ma visto che ha sempre detto di no, penso che sia difficile".

La Dinamo Kiev ha reso noto l'acquisto di Tudor Baluta, centrocampista di 21 anni proveniente dal Brighton. Il rumeno si è trasferito in Ucraina con la formula del prestito. È arrivato anche Volodymyr Kostevych, terzino sinistro prelevato dal Lech Poznan. Per lui contratto triennale.

Il Basaksehir, vincitore dello scorso campionato in Turchia e partecipante alla prossima Champions League, ha annunciato il ritorno in rosa di Giuliano De Paula, ex centrocampista tra gli altri di Zenit, Dnipro e Al-Nassr. Il giocatore ha firmato un accordo di tre anni.

Il Porto ha reso noto l'acquisto del centrocampista Marko Grujic dal Liverpool a titolo temporaneo. 24 anni, il serbo era stato impiegato già due volte da Jurgen Klopp in questo inizio di stagione, trovando spazio in Carabao Cup dove ha anche segnato un gol. Nella passata stagione ha militato in prestito all'Hertha Berlino, segnando 4 reti in 31 partite complessive.

Il centrocampista argentino Tino Costa, ex tra le altre di Genoa e Fiorentina, è tornato a firmare per il San Martin Tucuman, club che gioca nella massima serie argentina dopo l'esperienza in Colombia con l'Atletico Nacional.

Dopo la rescissione di ieri con il Siviglia, il Nantes ha ufficializzato l'arrivo del terzino destro Sebastien Corchia. Firma di tre stagioni per il giocatore che riparte così dalla Maison Jaune.

Attraverso i propri canali ufficiali, il Mainz ha annunciato l'arrivo del trequartista Kevin Stoger. Il giocatore austriaco, classe 1993, era svincolato dopo la fine dell'esperienza con il Dusseldorf e ha firmato un contratto di due stagioni.