Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 7 settembre

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, in casa Sampdoria c'è in ballo il rinnovo di Fabio Quagliarella. Al momento il club blucerchiato e l'agente del giocatore hanno affrontato l'argomento solo marginalmente, ma nelle prossime settimane la trattativa potrebbe entrare nel vivo. C'è la volontà, da entrambe le parti, di prolungare per un'altra stagione. La sensazione però è che l'affare rimanga in sospeso a causa della trattativa per la cessione del club.

Come si legge sulle colonne de Il Mattino il Napoli lavora al rinnovo di Fabian Ruiz. Un nuovo vertice fra i dirigenti del club azzurro e l'entourage del giocatore è previsto dopo la gara con il Liverpool, ma c'è già un'intesa di massima per alzare l'ingaggio a 2,5 milioni a stagione, più vari bonus che in questo tipo di contratti sono sempre abbondanti. Il Napoli - si legge - vuole blindare la sua stella: in state sono arrivate tante offerte dalla Liga, ma il club azzurro ha già detto no ad una proposta di oltre 45 milioni di euro.

Come si legge sulle pagine de Il Secolo XIX il Genoa deve cercare di risolvere la situazione legata ai due giocatori fuori dai piani del club e di Andreazzoli, Sandro e Gumus. Per il primo si potrebbe anche arrivare ad una risoluzione consensuale del contratto, o in alternativa una cessione in uno dei pochi campionati con il mercato aperto. Discorso, quello della cessione, valido anche per Gumus.

Sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio si parla del possibile rinnovo che la Fiorentina sarebbe pronta ad offrire al suo gioiello Federico Chiesa. Dopo aver ribadito il concetto "Federico sarà la nostra bandiera", Rocco Commisso è pronto ad offrirgli il prolungamento: l'adeguamento porterebbe il contratto del classe '97 a circa 2,5 milioni di euro. Con l'attuale valutazione del giocatore , oltre 60 milioni, il corrispettivo economico per le sue prestazioni andrebbero valutate intorno ai 5 milioni di euro.

L'Inter guarda al futuro. Come riportato da Tuttosport infatti, il club nerazzurro ha inviato alcuni osservatori a Bucares per seguire la sfida fra Romania e Spagna, dove è sceso in campo Razvan Marin, talento dell'Ajax, 23enne centrocampista romeno che i lancieri hanno acquistato dallo Standard Liegi per 12.5 milioni per sostituire De Jong.

Secondo quanto scritto nell'edizione odierna de Il Tempo, Bouah e la Roma si incontreranno presto per discutere del contratto. Il terzino romanista ha rinnovato a gennaio (mentre il calciatore era infortunato) fino al 2021, ma a cifre che non rientrano nei nuovi parametri scelti dalla società per il settore giovanile.

Nella giornata di giovedì, spiega la Gazzetta dello Sport, è andato in scena un contatto fra il dt dell'Atalanta Giovanni Sartori e l'agente di Musa Barrow, Luigi Sorrentino. Sul tavolo il possibile rinnovo contrattuale dell'attaccante gambiano, con la nuova scadenza che verrebbe così posticipata al 2024. Le parti hanno iniziato a discuterne, un ulteriore incontro è previsto per la prossima settimana.

Il futuro di Josè Maria Callejon potrebbe essere negli Stati Uniti. Come si legge sulle pagine di Tuttosport infatti, il Napoli avrebbe proposto allo spagnolo il rinnovo per una sola stagione, mentre il giocatore vorrebbe due anni di contratto. Se le parti non troverenno un accordo, Callejon potrebbe tentare l'avventura in MLS già la prossima stagione.

La Fiorentina non è riuscita a completare il suo mercato in uscita con i vari esuberi che sono rimasti in rosa. Dabo, Thereau, Cristoforo ed Eysseric non sono riusciti a trovare una sistemazione e almeno fino alla prossima sessione di mercato rimarranno a Firenze. Secondo quanto scrive La Nazione, tra l'altro, il poker di esuberi vale circa 8,8 milioni. Una cifra che potrebbe trasformarsi in un vero e proprio tesoretto. Il prezzo pregiato è sicuramente Bryan Dabo il cui prezzo è sui 3,5 milioni di euro.

REAL MADRID, NO DI NACHO AL SIVIGLIA: VUOLE RESTARE UN ALTRO ANNO. MANCHESTER UNITED, ROJO FUORI DAI PIANI. ANDRA' VIA A GENNAIO. SPORTING, FERNANDES PUO' RINNOVARE. MA A GENNAIO ADDIO POSSIBILE. UFFICIALE: SALTA LA PRIMA PANCHINA IN PREMIER. E' QUELLA DEL WATFORD. UFFICIALE: SPORTING CP, GONCALO COSTA RINNOVA FINO AL 2024. UFFICIALE: WATFORD, TORNA QUITE SANCHEZ FLORES AL POSTO DI GRACIA.

Nacho Fernandez non ne ha voluto sapere di lasciare il Real Madrid nel corso di quest'estate. Ne è innamorato, è la sua squadra e non la molla. Nonostante Julen Lopetegui, suo grande estimatore, lo volesse al Siviglia per dargli i gradi del titolare, cardine della squadra. Malgrado agli ordini di Zidane sia una riserva per la presenza di Varane e Ramos, Nacho ha rifiutato l'offerta per proseguire col Real Madrid. A riportarlo è Marca.

Marcos Rojo (29) è a caccia di una squadra. Stando a quanto riferito da Olè, infatti, il difensore spagnolo è rimasto scottato dal mancato passaggio all'Everton nel corso dell'estate, così a gennaio si troverà un nuovo club, visto che ormai è fuori dai piani tecnici del Manchester United.

Nonostante una trattativa per il rinnovo oramai vicina alla fumata bianca, Bruno Fernandes potrebbe lasciare lo Sporting CP nel mercato invernale. Lo scrive quest'oggi O Jogo che spiega come dopo i tanti rumors estivi, l'ex Samp e Udinese potrebbe realmente lasciare il Portogallo a metà stagione. Sulle sue tracce, oltre a Real Madrid e PSG, anche diversi club di Premier League.

Il Watford ha esonerato Javi Gracia. Il tecnico spagnolo paga la falsa partenza degli hornets, ultimi in classifica con un solo punto raccolto nelle prime quattro giornate. È la prima panchina di Premier League a saltare in questa stagione. Gracia era stato ingaggiato nel gennaio 2018.

Rinnovo importante arrivato in casa dello Sporting CP. La squadra portoghese infatti ha annunciato la firma di un nuovo contratto per Gonçalo Costa, laterale sinistro che era finito nel mirino del Barcellona. Il 19enne ha firmato fino al 2024

Dopo aver esonerato Javi Gracia, il Watford ha annunciato il ritorno in panchina di Qique Sanchez Flores. Il 54enne spagnolo ha già guidato il club inglese durante la stagione 2015/16, alla prima stagione del ritorno in Premier League degli Hornets.