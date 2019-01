Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 8 gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

IL FROSINONE ANNUNCIA VALZANIA, L'UDINESE OKAKA. PER PJACA FUTURO ANCORA VIOLA, LA JUVENTUS ASPETTA RAMSEY MA A GIUGNO. SU ICARDI IRROMPE IL CHELSEA, CHE SEGUE BARELLA MA DEVE FARE I CONTI CON LA CONCORRENZA DEL NAPOLI. TORINO-PARIGINI FINO AL 2024, IL NAPOLI SEGUE ALMENDRA

Il Frosinone Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Luca Valzania. Il centrocampista classe ’96 arriva a titolo temporaneo dall’Atalanta.

Udinese Calcio comunica di aver acquistato - con la formula del prestito fino al 30 giugno 2019 - Stefano Okaka, attaccante classe 1989. Proveniente dal Watford, società nella quale ha disputato gli ultimi due campionati e la prima parte della stagione corrente, Stefano è una vecchia conoscenza del calcio italiano.

Su Mauro Icardi irrompe il Chelsea. Per l'estate, è chiaro, ma il nome dell'argentino e capitano dell'Inter è in cima alla lista di Roman Abramovich e di Maurizio Sarri per i Blues che verranno. Le cifre di cui parla il Mirror sono importanti: 100 milioni di sterline per rivoluzionare un attacco dove Alvaro Morata ha steccato e dove ancora non è stato trovato un sostituto all'altezza. Che il Chelsea adesso sembra aver individuato in Icardi.

Marko Naletilic, agente di Marko Pjaca, ha parlato a ViolaNews del futuro del giocatore della Fiorentina che secondo le ultime potrebbe tornare anzitempo alla Juventus. "Ad oggi non c’è nessuna possibilità che Pjaca lasci la Fiorentina a gennaio. Finora le cose non sono andate come tutti speravamo, ma il ragazzo sente la fiducia della società e dell’allenatore, con cui ha un ottimo rapporto umano prima che professionale – ha detto Naletilic a Violanews.com –. Marko è contentissimo del modo in cui si è ambientato a Firenze e nello spogliatoio viola. Voglio sottolineare che in estate ha fatto di tutto per venire alla Fiorentina, la trattativa non è stata facile ma lui ha insistito perché voleva solo la Fiorentina e non ha cambiato idea. In queste settimane tanti club mi hanno chiamato ma non abbiamo preso in considerazione altre offerte. L’arrivo di Muriel? Non cambia niente per noi, sono convinto che Pjaca debba solo sbloccarsi psicologicamente e tornerà ad alti livelli”.

Mentre in Inghilterra continuano a farsi largo le voci che vedrebbero il Chelsea vicino all'acquisto di Nicolò Barella, secondo quanto riportato da Sky Sport il Napoli starebbe pensando di accelerare per il centrocampista del Cagliari e sarebbe addirittura in vantaggio sugli inglesi, che almeno per il momento non sembrano essere in procinto di formulare l'offerta al club di Giulini. Aurelio De Laurentiis è pronto a mettere sul piatto 40 milioni di euro per il cagliaritano e proverà ad assicurarselo nelle prossime settimane. Per il calciatore è pronto un contratto da 3 milioni a stagione.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Sampdoria potrebbe anticipare l'arrivo in Italia del norvegese Morten Thorsby già bloccato per la prossima estate. L'ultima idea dei blucerchiati sarebbe quella di portarlo nel nostro campionato e cederlo in prestito per farlo ambientare prima di portarlo a Genova a giugno.

Il Torino riscatterà Ola Aina, esterno arrivato dal Chelsea in estate. Tuttosport conferma che il ds Gianluca Petrachi sia in contatto con i Blues per chiudere l'affare a titolo definitivo: ai londinesi andranno dieci milioni di euro. Tuttavia il dirigente granata lavora a Londra anche per Roberto Pereyra, centrocampista ex Juventus che il Watford non vuole cedere. Anzi, la famiglia Pozzo è disposta a rinnovare il contratto dell'argentino che scade nel 2021. Magari può essere una strategia per venderlo meglio tra sei mesi.

Alejandro Papu Gomez, dopo essere stato oggetto dell'interesse dell'Al Hilal, adesso è vicino a rinnovare il proprio accordo con l'Atalanta. L'attaccante attualmente percepisce 1,6 milioni di euro, ma a breve potrebbe salire fino a 2 con un prolungamento fino al 2023. L'idea è quello di renderlo un vero e proprio simbolo con l'intento anche di allontanare gli eventuali interessamenti da campionati più appetibili come la Premier League. Il Boca Juniors, scrive TyCSports in Argentina, cerca con forza José Luis Palomino. Il centrale dell'Atalanta, ex San Lorenzo, è il primo nome per la difesa degli Xeneizes: per lui la Dea chiede circa 10 milioni di dollari. Il Boca Juniors, scrive TyCSports in Argentina, cerca con forza José Luis Palomino. Il centrale dell'Atalanta, ex San Lorenzo, è il primo nome per la difesa degli Xeneizes: per lui la Dea chiede circa 10 milioni di dollari.

Il Torino vuole blincare Vittorio Parigini, calciatore classe '96 in scadenza nel 2020. Tuttosport in edicola questa mattina sottolinea l'interesse datato della Lazio, così come quello dell'Udinese e del Watford vista la proprietà comune. Tra l'altro la famiglia Pozzo pensa proprio all'ex Benevento da inserire nella trattativa per Roberto Pereyra. Tuttavia Walter Mazzarri ha grande considerazione del calciatore, impiegato in più posizioni, invitando Urbano Cairo a toglierlo dal mercato. Il ds Gianluca Petrachi ha fatto partire la trattativa per il rinnovo, spetterà poi al presidente e all'entourage del calciatore chiuderla. I granata vogliono blindare il ragazzo fino al 2024 e, a febbraio, potrebbe arrivare l'annuncio del nuovo contratto.

Secondo il quotidiano 'Il Romanista', a fine gennaio il brasiliano Gerson potrebbe tornare a vestire la casacca della Roma. Il calciatore classe '97 alla Fiorentina sta giocando con sempre minore continuità e, in caso di sbarco a Firenze di un altro centrocampista, ecco che Corvino potrebbe rispedire il giocatore nella Capitale. Ruslan Malinovskyi riscattato dallo Shakhtar Donetsk nel maggio 2017, entra nel mirino della Roma: Monchi avrebbe chiesto il giocatore al Genk, che lo ha tesserato un anno e mezzo fa, come detto. Stando a quanto riferisce la redazione sportiva di Sky, il centrocampista dovrebbe essere valutato circa 12 milioni dagli ucraini. Il giocatore peraltro è andato in gol nella recente sfida giocata tra la squadra di Shevchenko e la Nazionale azzurra di Roberto Mancini.

Il Parma, riporta 'Sky', ha chiesto alla Sampdoria il terzino Jacopo Sala. Il club blucerchiato è disposto a cedere il terzino destro ma solo a titolo definitivo, mentre il ds dei ducali Faggiano lo vorrebbe in prestito.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, visto il muro della Fiorentina per il centrale Ceccherini, il Bologna potrebbe tornare a interessarsi al difensore centrale della Sampdoria ma di proprietà del Napoli Lorenzo Tonelli. Il giocatore potrebbe tornare in azzurro dopo i mesi passati in blucerchiato con i rossoblu che in questo caso si muoverebbero subito con una richiesta ufficiale al club di De Laurentiis.

Offerta del Frosinone per Filippo Falco, seconda punta classe '92 di proprietà del Lecce. Il calciatore di Taranto è una espressa richiesta dell'allenatore della squadra ciociara, Marco Baroni, e per lui è già stata avanzata una proposta. Il club pugliese non vorrebbe cederlo, ma si continuerà a trattare nei prossimi giorni.

Aaron Ramsey sarà un nuovo giocatore della Juventus, ma soltanto a partire da giugno. I bianconeri hanno il sì del giocatore, che firmerà un contratto di cinque anni da 6,5 milioni a stagione più bonus con 9 milioni di commissione all'agente del calciatore, ma prenderlo subito dall'Arsenal avrebbe dei costi troppo alti che Paratici non ha voglia di investire. La richiesta dei Gunners è infatti di circa 20 milioni di euro, troppi per un calciatore libero a fine anno. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Il Napoli deve fare presto se vuole bloccare per la prossima estate il centrocampista di proprietà del Boca Juniors Agustin Almendra. Infatti, oltre a diverse big in giro per l'Europa, alla lista delle interessate si sarebbe aggiunto anche l'Atletico Madrid, avversario non da poco in chiave mercato. Per questo Giuntoli dovrà provare ad anticipare le mosse e pagare subito i 18 milioni della clausola rescissoria presente sul contratto oltre a trovare eventuali accordi su bonus e future rivendita. Gli azzurri sono arrivati per primi ed è un dettaglio da non trascurare, come del resto la volontà del giocatore che sarebbe più che attratto dalla possibilità di vestire la maglia che fu di Maradona. Prima di arrivare alla corte di Ancelotti l'argentino potrebbe essere girato per qualche mese all'Empoli

L'Inter lavora intensamente al possibile acquisto dall'Udinese di Rodrigo De Paul. Il giocatore argentino non partirà a gennaio ma i nerazzurri vorrebbero anticipare le avversarie per ottenere il via libera in estate. La valutazione è di 25 milioni di euro e non ha spaventato i dirigenti nerazzurri. I contatti tra i due club proseguono costanti e spediti, con Ausilio e Marotta che si sentono privilegiati per le mosse già effettuate nelle scorse settimane.

Novità di mercato per quanto riguarda il futuro di Mario Balotelli. Secondo quanto riportato da Tuttosport sulla sua prima pagina odierna l'attaccante in scadenza con il Nizza ha visto tramontare l'ipotesi Olympique Marsiglia per il suo futuro. A questo punto torna in ballo l'Italia con SuperMario offerto dal suo agente, Mino Raiola, a Samp, Parma e Bologna.

L'ARSENAL PUNTA SU DENIS SUAREZ E CERCA UN DIRETTORE SPORTIVO. REAL MADRID, DOPO DIAZ ASSALTO A ERIKSEN, MENTRE L'ATLETICO VUOLE RINNOVARE CON SIMEONE. BARCELLONA, FATTA PER TODIBO, ARRIVERA' A GIUGNO PROSSIMO. PEPE TORNA AL PORTO E FIRMA FINO AL 2021

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa del passaggio di Brahim Diaz al Real Madrid: "Con Brahim ci siamo comportati come con Phil Foden e Jadon Sancho. Sono giocatori importanti e abbiamo fatto di tutto per trattenerli, purtroppo l'unico che ha deciso di restare è stato Foden. Gli auguro il meglio, sicuramente andare al Real Madrid non è un brutto step nella sua carriera. Spero che possa avere il minutaggio che si aspetta, è un bravo ragazzo". Denis Suarez ha rotto gli indugi. Lo spiega il Mirror: il centrocampista venticinquenne ha comunicato al Barcellona la sua voglia di andare via e di trasferirsi da subito all'Arsenal. Il Barça è riluttante, ma la voglia del calciatore è quella di andare a Londra in prestito con riscatto a 18 milioni di euro alla corte di Unai Emery. I Gunners, secondo il London Evening Standard, potrebbe presto annunciare un nuovo rinforzo dirigenziale per il comparto mercato. Il quotidiano londinese racconta di contatti sempre più frequenti con Edu Gaspar, ex centrocampista brasiliano che ha vestito la maglia dei Gunners dal 2001 al 2005. Edu andrebbe ad integrare il lavoro di Raul Sanllehi. Secondo quanto riferito dall'Independent, il Real Madrid ha avviato i contatti in vista della prossima estate per l'acquisto del centrocampista offensivo del Tottenham Christian Eriksen. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2020, anche se al momento è in trattativa con gli Spurs per il prolungamento. Gli spagnoli lo seguono da tempo e sarebbero pronti anche a mettere sul piatto i 100 milioni di sterline richiesti dal club londinese.

Natalia Simeone, sorella e agente del tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone, è in questi giorni nella capitale spagnola e nelle prossime ore si incontrerà col club per trattare il rinnovo del Cholo. Il suo contratto attuale scadrà nel 2020 ma l'intenzione dei Colchoneros è quella di prolungare ulteriormente il matrimonio e per farlo i dirigenti faranno una proposta economica che il quotidiano As definisce irrifiutabile. Lo stesso Cholo sembra felice di proseguire all'Atletico, anche se vorrebbe alcune rassicurazioni in fatto di mercato: su tutte, l'arrivo di due attaccanti di livello e la permanenza di Oblak e Lucas Hernandez. Adesso è ufficiale: Jean-Clair Todibo è un nuovo calciatore del Barcellona. Il difensore classe '99 si aggregherà al club catalano a partire dal prossimo luglio, bruciata la concorrenza di Napoli e Juventus. Francisco Valdivieso, agente di Munir El Haddadi, attacca duramente Ernesto Valverde e il Barcellona. "Nella settimana del Celta, ha saputo che non sarebbe stato più convocato senza decisioni sul rinnovo. E' riconoscente al Barcellona ma le promesse non sono state mantenute". Ennesimo ritorno di fiamma Neymar-Barcellona. Lo riporta Catalunya Radio secondo la quale un rappresentante del club, André Cury, avrebbe parlato prima di Natale con l'entourage del giocatore. Lo stesso Cury si è visto con Pini Zahavi, intermediario della trattativa che portò il brasiliano al Paris Saint-Germain, per cercare di trovare una strategia per riportare O Ney al Barça. La volontà del giocatore di tornare è già chiara, con lo stesso Neymar che avrebbe ammesso come sia stato un errore trasferirsi in Francia. Ennesimo ritorno di fiamma Neymar-Barcellona. Lo riporta Catalunya Radio secondo la quale un rappresentante del club, André Cury, avrebbe parlato prima di Natale con l'entourage del giocatore. Lo stesso Cury si è visto con Pini Zahavi, intermediario della trattativa che portò il brasiliano al Paris Saint-Germain, per cercare di trovare una strategia per riportare O Ney al Barça. La volontà del giocatore di tornare è già chiara, con lo stesso Neymar che avrebbe ammesso come sia stato un errore trasferirsi in Francia. Nella giornata di ieri l'agente di Alvaro Morata si è incontrato col Siviglia per parlare del futuro dell'attaccante del Chelsea. Secondo il Daily Mirror la proposta del club andaluso ai Blues è un prestito oneroso da 5,5 milioni di euro con riscatto in estate fissato a circa 40 milioni, cifra inferiore a quanto speso dagli inglesi per strapparlo al Real Madrid ma che comunque potrebbe soddisfare la società londinese.

Secondo quanto riportato da A Bola Louis van Gaal potrebbe trovare una panchina. L'olandese, la cui ultima esperienza risale al Manchester United (2014-2016), è il candidato numero uno a rimpiazzare Rui Vitoria, esonerato dal Benfica cinque giorni fa. 67 anni, Van Gaal in carriera ha già allenato in Olanda, Spagna, Germania e Inghilterra.

Il Bayern Monaco continua a premere per arrivare a Callum Hudson-Odoi, attaccante classe 2000 del Chelsea. I bavaresi nelle ultime settimane hanno già presentato 3 offerte per il suo cartellino, ma per il momento i Blues hanno sempre risposto di no (anche su indicazione di Sarri che stima il giocatore). Secondo Sky Sports UK nella giornata di oggi il Bayern ha avanzato una nuova offertta, la quarta appunto, che si avvicina parecchio alle richieste londinesi: per portarlo in Germania, infatti, il Bayern potrebbe sborsare una cifra molto vicin ai 40 milioni di euro.

Ennesimo ritorno di fiamma Neymar-Barcellona. Lo riporta Catalunya Radio secondo la quale un rappresentante del club, André Cury, avrebbe parlato prima di Natale con l'entourage del giocatore. Lo stesso Cury si è visto con Pini Zahavi, intermediario della trattativa che portò il brasiliano al Paris Saint-Germain, per cercare di trovare una strategia per riportare O Ney al Barça. La volontà del giocatore di tornare è già chiara, con lo stesso Neymar che avrebbe ammesso come sia stato un errore trasferirsi in Francia.

Lorenzo Pellegrini potrebbe sbarcare in Francia: il nazionale azzurro piace infatti al PSG, che ha fatto un sondaggio con l'agente per il giocatore, stando a quanto riferisce Sky. Il nazionale azzurro può infatti lasciare la Roma a giugno ad una cifra fissata dal posizionamento finale della squadra in classifica, quantificabile in circa 30 milioni di euro.

Pepe torna al Porto. Il difensore, 35 anni, alla fine ha scelto di vestire nuovamente i colori che ha difeso dal 2004 al 2007, vincendo due campionati, una Taça de Portugal e una Coppa Intercontinentale. Svincolatosi dal Besiktas, ha firmato un contratto fino al 2021.