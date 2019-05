Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 8 maggio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

JUVENTUS, ALLEGRI VERSO L'ADDIO. INTER, SI AVVICINA CONTE. NAPOLI, DE LAURENTIIS DA' 8 AD ANCELOTTI. MILAN, DI FRANCESCO IN POLE PER IL DOPO GATTUSO. ROMA, PALLOTTA RIACCENDE LA POLEMICA COL COMUNE DI ROMA PER IL NUOVO STADIO. TONALI POTREBBE RESTARE AL BRESCIA.

Sembra ormai definito l'addio di Massimiliano Allegri dalla Juventus. Sono ore decisive per il futuro della panchina bianconera, con la decisione della proprietà juventina che ormai pare essere presa. Nella giornata di oggi c'è stato un incontro tra le parti che ha spinto l'allenatore toscano verso l'addio dall'Allianz Stadium. Da domani si inizierà a pensare al sostituto con Conte primo della lista.

Secondo quanto riportato da Sky Sport il futuro di Antonio Conte non sarà alla Juventus. Nessun contatto tra i bianconeri e l'ex ct, soprattutto nessuna chiamata chiarificatrice con Agnelli.

Inter in pole - I nerazzurri invece hanno avuto molti contatti con l'allenatore salentino e in questo momento sono nettamente in vantaggio per il suo ingaggio. Le prossime ore saranno decisive, anche se in questo momento Conte è molto più vicina al Suning Center rispetto alla Continassa.

C'è fiducia in casa per il rinnovo di Stephan El Shaarawy. L'italo-egiziano chiede 3 milioni di euro all'anno, mentre i giallorossi si sono fermati a 2,5 più bonus. Non è certo una distanza incolmabile e nei prossimi giorni sono attesi altri incontri per chiudere l'accordo.

"Sono soddisfattissimo della stagione di Ancelotti - ha dichiarato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis al Corriere dello Sport - gli do 8 in pagella". Poi sul futuro di Insigne ha aggiunto: "Se vuole restare qui per sempre ce lo dice e discutiamo di come tenerlo a vita".

Secondo quanto riferito da Tuttosport, per regalare un nuovo attacco a Cristiano Ronaldo, la Juventus sacrificherà Mandzukic per fare spazio a uno tra Icardi, Chiesa e Martial.

Eusebio Di Francesco è il nome in pole per la sostituzione di Gattuso come tecnico del Milan dopo la conclusione della stagione in corso. Leonardo ha contattato personalmente l'allenatore anche se i rossoneri dovranno guardarsi le spalle dal forte interesse del Siviglia, con Monchi che vorrebbe tornare subito a lavorare con l'ex Roma. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Entro la fine di maggio ci sarà un nuoco contatto tra Milan e Nizza per trattare il futuro di Allan Saint-Maximin. I francesi chiedono non meno di 35 milioni di euro, mentre Leonardo, altamente interessato al giocatore, vorrebbe cercare di abbassare le pretese dei transalpini.

Miralem Pjanic non è più incedibile per la Juventus secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. La sensazione è che per un'offerta da 80 milioni, il giocatore lascerebbe i bianconeri in estate con Paratici a caccia di un sostituto più fisico. Il nome in cima alla lista resta Paul Pogba anche se non si perde di vista il vecchio pallino Milinkovic-Savic.

Dopo il colpo Ramsey, Paratici prepara a sorpresa anche un altro colpo a parametro zero: Adrien Rabiot. Il fronte sul francese si è riacceso perché i bianconeri sono la squadra che lo intrigano maggiormente rispetto alle proposte di Real Madrid e Tottenham. A riportarlo è Tuttosport.

James Pallotta, presidente della Roma, dopo aver dichiarato dagli Stati Uniti di essere vicino al via libera per i lavori del nuovo stadio, in serata, via Twitter ha aggiunto, stizzito: "Al Comune sono troppo occupati per incontrarci. I tifosi, se vogliono lo stadio, devono sollecitare un intervento".

Dalla Francia rimbalza forte la voce di un ritorno di interesse da parte del PSG per il centrocampista del Napoli Allan, a lungo trattato in inverno. Non solo, i francesi vorrebbero, insieme al brasiliano azzurro, anche trattare l'acquisto di Thiago Alcantara del Bayern Monaco.

Edgar Barreto, centrocampista della Sampdoria, ha parlato al Secolo XIX del proprio futuro: "Ho già firmato il contratto mentre ero infortunato. Ho rinnovato fino al 2020 e devo ringraziare la Samp per la fiducia e l'apprezzamento nei miei confronti".

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'Inter ha deciso di puntare forte su Robin Gosens dell'Atalanta per il futuro della fascia sinistra. I nerazzurri lo valutano 10 milioni di euro, un prezzo relativamente basso che ha attirato le attenzioni dei dirigenti interisti.

"Resto volentieri - ha dichiarato il centrocampista del Brescia Sandro Tonali, ricercato da tutti i top club italiani dopo il grande campionato in Serie B - A me interessa solo giocare. In Italia c'è il calcio che mi piace e anche se ci può stare una chiamata dall'estero, rischio di volare troppo con la testa".

IL CHELSEA RICORRE AL TAS CONTRO IL BLOCCO DEL MERCATO MENTRE SARRI RESTERA' IN BLUES. MESSI CONTESTATO DAI TIFOSI DEL BARCELLONA DOPO L'ELIMINAZIONE IN CHAMPIONS. PSG SU JAMES E REAL MADRID PRONTO A SPENDERE 350 MILIONI PER NEYMAR. NIENTE RINNOVO PER BUFFON.

Dopo che la FIFA in giornata ha rigettato l'appello del Chelsea confermando il blocco del mercato per le prossime due sessioni, i Blues hanno immediatamente fatto ricorso al TAS per cercare di sbloccare il proprio mercato estivo. Nel frattempo, Maurizio Sarri, ha allontanato le voci che lo vedevano pronto per tornare in Italia dichiarando che vuole restare a Londra e continuare la propria avventura con il club di Abramovich.

Diario Olé ha riportato la notizia della contestazione da parte di un gruppo di tifosi del Barcellona nei confronti di Lionel Messi dopo l'eliminazione dei blaugrana contro il Liverpool. Il numero 10 argentino ha rispoto alle critiche e solo l'intervento di un membro dell'entourage ha evitato che lo scontro verbale degenerasse.

Secondo quanto riportato da Bild in Germania, il PSG avrebbe messo gli occhi su James Rodriguez che in estate dirà addio al Bayern Monaco dopo il prestito biennale. Il giocatore colombiano sarebbe addirittura il sostituto di Neymar, che Al Khelaifi sarebbe disposto a cedere al Real Madrid per 350 milioni di euro.

Sempre a Parigi non saranno settimane positive per Gigi Buffon al quale non verrà rinnovato il contratto. Al suo posto tornerà Trapp, attualmente in prestito all'Eintracht Francoforte.

Il tecnico del Tottenham Pochettino ha dichiarato a El Pais: "Ho rifiutato il Real Madrid, non è stato facile ma avevo appena firmato il rinnovo con gli Spurs. Levy non ha accettato la loro proposta per liberarmi e io non ho voluto infrangere il contratto".