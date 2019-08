Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 9 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Insidefoto/Image Sport

IL PSG TENTA DYBALA. INTER: DZEKO ENTRO FERRAGOSTO E SOGNO MILINKOVIC-SAVIC. BAYERN SU PERISIC. ROMA: INCONTRI PER HIGUAIN E ZANIOLO, OLSEN VERSO IL MONTPELLIER. UFFICIALI SKRTEL ALL'ATALANTA, PULGAR ALLA FIORENTINA E NANDEZ AL CAGLIARI. GENOA, CHIUSO SCHONE ECCO ANCHE PAJAC. DELL'ORCO AL LECCE, CHE STRINGE PER RISPOLI. TUTINO IN PRESTITO ALL'HELLAS.

Dodici milioni di euro. È questa la proposta di ingaggio che Leonardo, ds del Paris Saint-Germain, avrebbe fatto a Paulo Dybala per convincerlo a lasciare la Juventus. Lo riporta il Daily Mail.

Non solo Borussia Dortmund sulle tracce di Mario Mandzukic. Dopo il no del croato al Manchester United si è riaperta la pista tedesca. Fra queste, riporta La Gazzetta dello Sport, anche il Bayern Monaco, per un ritorno.

Ipotesi principesca per due calciatori in uscita dalla Juventus. Blaise Matuidi e Mattia Perin. Per entrambi sono avviati i contatti con il Monaco.

Un giovane in arrivo alla Juventus. Secondo La Gazzetta dello Sport, Enzo Barrenchea, centrocampista 18enne argentino del Newell's Old Boys arriverà presto in bianconero per lui ci sarà un prestito in Svizzera, al Locarno.

Per un baby in arrivo alla Juve, un altro già arrivato: come anticipato oltre un mese fa, la Juventus ha ingaggiato Joel Ribeiro (16) dal Losanna.

Prende quota il nome di Fernando Llorente per l'attacco del Napoli. Lo spagnolo, 34 anni, è svincolato dopo il mancato rinnovo col Tottenham.

Ivan Perisic è il nuovo obiettivo del Bayern Monaco. Il croato è stato chiesto in prestito con diritto di riscatto già fissato a 30 milioni di euro, riporta La Gazzetta dello Sport. Lunedì la sua risposta.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'affare per portare Edin Dzeko dalla Roma all'Inter si chiuderà entro ferragosto.

Continua il braccio di ferro con Mauro Icardi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, se l'Inter non vorrà perdere Icardi a zero, per l'articolo 15 della FIFA, dovrà fargli giocare almeno il 10% delle partite ufficiali della stagione.

L'Inter punta ancora al bersaglio grosso da qui al 2 settembre: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Sergej Milinkovic-Savic è un obiettivo reale dei nerazzurri. Operazione complicata, con Icardi ago della bilancia.

Secondo quanto riportato dal quotidiano svedese Aftonbladet, l’Inter avrebbe avanzato una proposta concreta per arrivare a Jake Larsson, centrocampista classe ’99 di proprietà dell’Orebro.

Riad Tahar è un nuovo giocatore del Milan. Manca solo l'ufficialità, ma il giovane difensore centrale del Lione, classe 2002, ha firmato un contratto di tre anni con il club rossonero. Lo riporta L'Equipe.

Il Milan ha necessità di far cassa sia per rispettare il Fair Play Finanziario, che per intervenire sul mercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport vista la difficoltà a cedere André Silva e Suso il rischio è quello di dover sacrificare Gianluigi Donnarumma.

Nella giornata di ieri, scrive il Corriere di Roma, c'è stato un incontro tra la dirigenza della Roma e il fratello-manager di Gonzalo Higuain in un albergo a pochi chilometri da Trigoria. In piedi anche l'alternativa Mariano Diaz del Real Madrid, che sostituirebbe Patrik Schick.

In programma un incontro fra il ds della Roma, Gianluca Petrachi e l'agente di Nicolò Zaniolo, Claudio Vigorelli, per parlare del rinnovo del giovane talento. La richiesta del giocatore è di 2,5 milioni con i capitolini che propongono 1,7 più bonus.

Sfumato l'affare Sanè a causa dell'infortunio rimediato dall'esterno d'attacco del Manchester City il Bayern Monaco, riporta Sky, ha puntato gli occhi sulla Serie A per rinforzare il suo reparto avanzato e, oltre a Perisic ha messo nel mirino anche Cengiz Under.

Centomila euro. È quanto divide Robin Olsen dal Montpellier, che ha l'accordo col portiere svedese per il suo trasferimento in Francia, mentre ancora manca quello con la Roma e il ds Petrachi.

L'Atalanta annuncia sul proprio sito ufficiale l'arrivo in squadra di Martin Skrtel, che nel pomeriggio ha superato le visite mediche e sottoscritto un contratto con la Dea di Gasperini.

Luca Valzania potrebbe lasciare l'Atalanta per andare a giocare con continuità. Secondo quanto raccolto da TMW infatti, il giocatore ha molto mercato in Serie A: ci sono Brescia, Lecce e Parma.

Erick Pulgar è un nuovo giocatore della Fiorentina. Ad annunciarlo è stato il club viola con un comunicato emesso sul proprio sito ufficiale.

Diego Farias per la Fiorentina. Un'idea di mercato che nelle ultime ore sta prendendo sempre più consistenza per una trattativa che la prossima settimana potrà entrare nel vivo e potrà coinvolgere anche un altro calciatore: Giovanni Simeone.

Vincenzo Grifo è il nome nuovo dell'attacco della Fiorentina, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.

La Sampdoria si inserisce nella corsa a Mehdi Léris, centrocampista di proprietà del Chievo Verona che piace anche alla SPAL.

L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione al HNK Rijeka i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lorenco Simic.

Come confermato dal ds Carnevali, il Sassuolo sta tentando di acquistare Ömer Toprak dal Borussia Dortmund. C'è l'accordo col giocatore, balla ancora un milione fra offerta e domanda.

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Sassuolo ha comunicato la cessione di Cristian Dell'Orco al Lecce in prestito con diritto di riscatto.

Il Bologna ha fretta di vendere Godfred Donsah per liberare uno slot per i calciatori extracomunitari e fare così spazio a Nicolas Dominguez. Trattativa col Cercle Brugge, sconfitte anche le perplessità del calciatore.

Il Bologna Fc 1909 comunica di aver ceduto all’A.S. Livorno Calcio il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Luca Rizzo a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020.

Finisce la telenovela legata a Nahitan Nandez. Il Cagliari lo annuncia tramite il proprio sito ufficiale, rendendo noto che il centrocampista ha firmato un contratto di cinque anni.

Cagliari al lavoro per riprendere Luca Pellegrini. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione le parti sono al lavoro per definire i dettagli dell'ingaggio. Il calciatore arriverà in prestito secco dalla Juventus.

Il Parma cerca un terzino sinistro. Contatti con il Milan: la prima scelta è Diego Laxalt, laterale mancino che i rossoneri hanno messo sul mercato, ma anche il profilo di Ivan Strinic è stato sondato.

Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver acquisito da AFC Ajax, con formula definitiva, i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista dei ‘Lancieri’, e della Nazionale danese, Lasse Schone.

In attesa della firma e del comunicato ufficiale, quest'oggi è stato tempo di visite mediche per il nuovo acquisto in cantiere nel Genoa, l'esterno mancino Marko Pajac che arriva dal Cagliari.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il Parma è pronto ad assicurarsi dal Lens il trequartista Mounir Chouiar, classe 1999.

Vicino il colpo Walace per l'Udinese: dopo le visite mediche di ieri, a Roma, oggi il giocatore è stato in sede ad Udine per prendere familiarità con l'ambiente friulano. Si avvicina sempre di più l'annuncio ufficiale.

Rinforzo in attacco per il Verona. Il club scaligero ha infatti annunciato di aver prelevato dal Napoli, in prestito, Gennaro Tutino, attaccante classe '96.

Lo svincolato Andrea Rispoli è il nuovo rinforzo per l'esterno basso destro del Lecce. Il ds Mauro Meluso ha chiuso per il giocatore.

GUNDOGAN E LUCAS MOURA RINNOVANO CON MAN CITY E TOTTENHAM. CHELSEA, IDEA ZAHA A GENNAIO. L'AJAX BLINDA ZIYECH. COLPO SARAGOZZA CON KAGAWA.

Ivan Rakitic è pronto ad andarsene dal Barcellona. Il rapporto tra il croato e il club blaugrana è ridotto si minimi termini, come riportato dal Mundo Deportivo: le continue voci di mercato stanno infastidendo il calciatore.

Lucas Moura ha rinnovato col Tottenham. L'attaccante brasiliano, tra i grandi protagonisti della passata stagione, è stato blindato dagli Spurs fino a giugno 2024.

Ilkay Gundogan, centrocampista tedesco del Manchester City, ha rinnovato il suo accordo fino al 2024.

Il mercato in Inghilterra è ormai finito, ma le squadre inglesi stanno già pensando alla prossima sessione. Il Chelsea, come riportato dal Sun, avrebbe già preparato un’offerta di 80 milioni di sterline per Wilfried Zaha, attaccante del Crystal Palace.

Hakim Ziyech ha rinnovato il suo contratto con l'Ajax. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, i lancieri hanno reso noto che l'attaccante classe '93 ha sottoscritto un accordo valido fino a giugno 2022.

Colpo del Real Saragozza, club di Segunda División. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club spagnolo ha reso nota l'acquisizione del trequartista giapponese Shinji Kagawa, arrivato a titolo definitivo dal Borussia Dortmund.

Aritz Aduriz giocherà la sua ultima stagione con l'Athletic Bilbao. L'attaccante basco ha organizzato una conferenza stampa per poter annunciare il suo ritiro dal calcio al termine del prossimo campionato.

Rimasto senza stipendio per nove mesi, Thomas Heurtaux conferma sui social il suo addio ufficiale all'Ankaragucu.