Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 9 aprile

Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina. Questo il comunicato del club viola arrivato nelle ultime ore: "ACF Fiorentina comunica di avere ricevuto in data odierna le dimissioni del Mister Stefano Pioli. L'allenamento odierno si è regolarmente svolto sotto la guida dell'allenatore in seconda Giacomo Murelli". Al posto di Pioli, che era in scadenza di contratto, la Fiorentina sta pensando a Vincenzo Montella. Per l'ex tecnico di Milan e Siviglia (e della stessa Fiorentina, ndr) pronto un contratto da 1,5 milioni di euro, mentre l'accordo sarebbe sulla base di diciotto o trenta mesi.

Capitolo Inter. Negli ultimi giorni ci sono stati i primi contatti tra Steven Zhang, Beppe Marotta e Antonio Conte in vista della prossima stagione. L'ex ct azzurro chiede 10 milioni di euro netti e prende tempo perché sta selezionando con attenzione tutte le pretendenti, vagliando i vari progetti tecnici a disposizione per tornare in panchina. Su di lui ci sono anche la Juventus, che però ha rinsaldato il rapporto con Massimiliano Allegri, e più indietro anche il Milan. La tregua che stiamo vivendo in questi giorni tra Mauro Icardi e l'Inter, invece, è la classica quiete prima della tempesta. In estate infatti l'argentino lascerà i nerazzurri con l'Atletico Madrid che hanno già contattato Wanda Nara per l'eventuale accordo. Un divorzio da 75 milioni di euro potrebbe mettere d'accordo tutti, anche il club interista che ha già deciso di lasciarlo partire dopo gli episodi di questa stagione. In questo senso, sono tre ad oggi i nomi per la sostituzione: nel mirino ci sono Edin Dzeko (Roma), Duvan Zapata (Atalanta) e Romelu Lukaku (Manchester United). Non decolla invece lo scambio con Paulo Dybala, non troppo convinto di accettare l'eventuale destinazione nerazzurra. Sarà invece Diego Godin ad annunciare il suo passaggio dall'Atletico Madrid all'Inter: non ci sarà un comunicato del club nerazzurro o dei colchoneros, ma nelle prossime settimane sarà il difensore uruguaiano in prima persona a rendere noto il trasferimento e a spiegare i motivi della scelta. Sempre in difesa, Milan Skriniar è a un passo dal rinnovo del contratto col club nerazzurro. Rinnovo in arrivo anche per Andrea Ranocchia.

La Juventus blinderà a breve Moise Kean. L'intenzione del club bianconero, prossimo a festeggiare l'ottavo scudetto di fila, è quella di voler estendere il contratto del giovane attaccante. Si passerà dall'accordo fino al 2020 a una nuova intesa, fino al 2024. L'ingaggio passerà dagli attuali 850mila euro a circa tre milioni di euro a stagione, quindi sarà più che triplicato. La fumata bianca dovrebbe arrivare entro il termine del campionato.

In questo momento la trattativa per il rinnovo del contratto tra Suso e il Milan non è un tema caldo in casa rossonera e, per questo motivo, il rischio è quello di arrivare alla prossima finestra di calciomercato con la clausola rescissoria da 40 milioni di euro ancora attiva nel suo contratto. Ad oggi, difficile quindi decifrare il futuro di Suso, calciatore aperto a qualsiasi possibilità. Anche a un eventuale addio in estate. Capitolo Bakayoko: il club rossonero è propenso ad acquistarlo a titolo definitivo a fine stagione dal Chelsea, ma solo con la qualificazione in Champions League in cassaforte. Se malauguratamente questo obiettivo dovesse fallire, una delle prime e immediate conseguenze potrebbe essere proprio il mancato riscatto del centrocampista. In quel caso, infatti, difficilmente il club rossonero potrebbe permettersi di spendere 38 milioni di euro per un giocatore che ha una sola modalità di utilizzo (davanti alla difesa). Insomma, il quarto posto è fondamentale. Lo stesso giocatore ha più volte sottolineato la sua intenzione di rimanere in rossonero, ma tutto dipenderà dal piazzamento finale in campionato.

Il Napoli al termine di questa stagione discuterà con l'entourage dell'attaccante Dries Mertens del rinnovo del contratto in scadenza nel 2020. Carlo Ancelotti lo vorrebbe ancora con sé per la prossima stagione e, per questo motivo, a fine campionato Aurelio De Laurentiis discuterà un nuovo accordo col calciatore belga.

Il trasferimento al Cagliari, nell'estate del 2017, ha rappresentato la scelta migliore per Leonardo Pavoletti. L'attaccante ha ritrovato la convocazione in Nazionale, festeggiando il debutto con la rete nell'ultima apparizione degli azzurri. Il presidente Giulini riceverà diverse offerte durante l'estate: per Pavoloso la prospettiva non dichiarata è quella di restare in Sardegna almeno per altri 12 mesi, ma l'eventuale arrivo di ricche offerte potrebbe far scombinare i piani.

Futuro da decifrare per Musa Barrow, attaccante dell'Atalanta che un anno fa sembrava il nuovo gioiello della Dea. In caso di qualificazione dei nerazzurri in Champions League, il giovane gambiano avrà bisogno di rilanciarsi altrove per ritrovare spazio con continuità. Forse con la formula del prestito poiché la squadra bergamasca, in futuro, vorrebbe ancora puntare su di lui. In questo campionato, il classe 1998 non è riuscito a trovare la via del gol mentre ha segnato quattro volte durante la scorsa estate nei playoff di Europa League.

L'ottima stagione disputata da Rodrigo De Paul con la maglia dell'Udinese ha attirato l'attenzione di molti grandi club, non solo italiani. Sul fantasista argentino, infatti, non ci sarebbero solo Napoli, Milan ed Inter, ma anche il Siviglia di Monchi, che è rimasto stregato dal giocatore nella sfida che i bianconeri vinsero con la Roma.

IL BARCELLONA PUNTA TUTTO SU DE LIGT. ZIYECH PIACE INVECE TANTISSIMO AL BORUSSIA DORTMUND. FELIPE ANDERSON NON SI MUOVE DAL WEST HAM, MENTRE DEULOFEU NON VUOLE PENSARE AL SUO PASSATO BLAUGRANA. PSG: THIAGO SILVA CHIUDE AL POSSIBILE ADDIO.

Avanti tutta per Matthijs de Ligt. Il Barcellona fa sul serio per il talento di casa Ajax. Contatti intensificati, trattativa che procede spedita. E nell’operazione rientrerebbe il centrocampista blaugrana Carles Alena, diretto verso l’Ajax. Il Barça accelera, De Ligt si avvicina. Un altro talento dell'Ajax che questa sera affronterà la Juventus è invece Hakim Ziyech e su di lui si sono sirene che arrivano direttamente dalla Germania. Il centrocampista è un’idea forte del Borussia Dortmund. Contatti in corso, il club tedesco ci pensa e studia la situazione per tentare di anticipare la concorrenza. Felipe Anderson non si muove da Londra, almeno fino a giugno 2020. È questo il desiderio della dirigenza del West Ham, che non intende assolutamente privarsi dell'ex Lazio quest'estate, nonostante il forte interesse del Real Madrid. Il fantasista brasiliano ha realizzato finora nove gol e cinque assist in 36 presenze con gli Hammers. Altro ex della nostra Serie A è Gerard Deulofeu che chiude la porta al Barcellona. L'eroe del Watford, colui che ha trascinato gli Hornets con una doppietta, alla finale di FA Cup, ha dichiarato sui catalani: "Il Barcellona rappresenta una tappa passata. Sono già tornato due volte e non sono riuscito in entrambe. Per me è un capitolo chiuso, non voglio più vivere nel passato. Vivo il mio presente e penso a un gran futuro che ora è altrove". Thiago Silva giura amore al Paris Saint-Germain ed è pronto a prendere la cittadinanza francese: "Sono qui da 6 anni e mezzo e mi sento francese, per questo ho deciso di prendere la cittadinanza. Lo faccio per la mia famiglia e i miei bambini, qui mi sento a casa. Spero di finire la mia carriera qui", ha detto il difensore. Infine Ander Herrera. Il mediano e il Manchester United sono sempre più lontani. Il centrocampista spagnolo, in scadenza di contratto a giugno, ha parlato così del suo futuro: "Oggi io e il club non stiamo pensando la stessa cosa. Non c'è accordo per il rinnovo", ha dichiarato l'obiettivo di mercato di Barcellona e Paris Saint-Germain. "È però mio dovere continuare ad ascoltare prima di tutto le proposte del mio club", ha aggiunto Herrera.