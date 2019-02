Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 9 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

Secondo quanto riportato da Il Giornale questa mattina, l'ad nerazzurro Beppe Marotta ha imposto un rallentamento alla trattativa per il rinnovo di Mauro Icardi. Il dirigente nerazzurro sa benissimo che non c'è la fila fuori dalla sede per il centravanti argentino valutato 110 milioni di euro con la clausola e che comunque andrà a guadagnare almeno 7-8 milioni di euro. Il rinnovo si farà, ma anche alle condizioni che imporrà l'Inter e non solo tramite i capricci di Wanda Nara.

Ci sono Isco e James Rodriguez nel mirino della Juventus in vista della prossima estate, a maggior ragione se Paulo Dybala dovesse andar via. In cima alla lista di Fabio Paratici c'è il nome dei due talenti di proprietà del Real Madrid: il primo ha rotto con Solari e andrà via quasi certamente, mentre il colombiano attualmente è al Bayern Monaco ma non sarà riscattato. Si tratta di due affari che si concluderebbero per 50 milioni l'uno, dunque da Torino va fatta ben presto una scelta. A riportarlo è Tuttosport.

Ricevuto il capitano Marek Hamsik, per cui l'operazione dovrebbe essere ai dettagli, il Dalian voleva continuare a fare compere in casa Napoli. A riferirlo è Tuttosport, secondo cui i cinesi hanno tentato il doppio colpo, chiedendo anche Dries Mertens ad Aurelio De Laurentiis. L'idea del Dalian era quella di offrire un contratto triennale da 15 milioni a stagione al belga, ma hanno trovato il solito ostacolo: la richiesta da 25 milioni cash da parte della società partenopea. E, in questo caso, non se n'è fatto nulla.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'Inter ha raggiunto un accordo di massima con Milan Skriniar per il rinnovo di contratto. Il difensore guadagnerà 3 milioni netti a stagione fino al 2023. Manca da limare qualche dettaglio che riguarda le commissioni, ma all'interno dell'accordo non verrà inserita nessuna clausola rescissoria in vista del futuro.

Dopo il terzo gol segnato ieri dalla Roma contro il Chievo Verona, l'autore della prodezza, ovvero Aleksander Kolarov, si è inchinato indirizzando il suo gesto alla curva dei tifosi romanisti, che però non l'hanno presa benissimo. Il giocatore, reo di aver rilasciato alcune dichiarazioni contro la frangia più dura dei tifosi giallorossi, ha ricevuto nell'ultimo periodo diverse offese personali, culminate con uno striscione appeso sotto casa. L'esterno serbo avrebbe voluto 'fare la pace' con questo gesto che però non ha trovato la sponda giusta nella Sud in tour. Di Francesco sta con lui: "Nella vita si può sbagliare. Lui ha chiesto scusa con questo inchino. E poi ha risposto in campo alla sua maniera. Credo che l'uomo non si possa mettere in discussione per ciò che ha dato a questa maglia". Il prossimo capitolo verrà scritto in Europa contro il Porto, con il giocatore che cercherà di lasciare fuori dal campo queste polemiche per continuare a trascinare i giallorossi anche a suon di gol.

Non solo Isco e James Rodriguez tra gli obiettivi della Juventus elencati oggi da Tuttosport. A Fabio Paratici piacciono diversi calciatori, giovani e meno giovani, vecchie e nuove fiamme. Anzitutto Nicolò Zaniolo, che potrebbe arrivare soprattutto se la Roma fallisse il piazzamento in Champions League. A seguire Federico Chiesa. Andando all'estero, poi, occhi su Paul Pogba e Tanguy Ndombele: il secondo è alternativo al primo, ma il Lione lo valuta 80 milioni.

NEWCASTLE, RODGERS E WAGNER I FAVORITI SE BENITEZ NON RINNOVA. TOTTENHAM, OBIETTIVO RICE PER L'EVENTUALE PARTENZA DI ERIKSEN. BARCELLONA, SI STUDIA IL DOPO-JORDI ALBA: L'OBIETTIVO E' FERLAND MENDY. TOTTENHAM, ERIKSEN SEMPRE PIU' LONTANO: RIFIUTA L'ULTIMA OFFERTA DI RINNOVO. MAN UNITED, DE GEA AD UN PASSO DAL RINNOVO: SARA' IL PIU' PAGATO DELLA ROSA. BAYERN, SHOPPING DEL MONACO: PRESO IL TALENTO MEJBRI. BENFICA, SFIDA ARSENAL-ATLETICO MADRID PER GRIMALDO.

Il Newcastle mette le mani avanti in caso di mancato rinnovo di mister Rafa Benitez (contratto in scadenza a giugno). Come riporta il Times, sarebbero due al momento i profili analizzati dai bianconeri per la prossima stagione: l'ex Huddersfield David Wagner e Brendan Rodgers, oggi tecnico del Celtic.

Secondo quanto riportato dal Daily Express, il Tottenham è pronto a effettuare un'offerta estiva per il centrocampista del West Ham Declan Rice. Nei piani degli Spurs potrebbe essere il sostituto di Eriksen, attratto dal Real Madrid e con il contratto in scadenza nel 2020.

Il Barcellona studia già il dopo-Jordi Alba. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, infatti, i blaugrana sarebbero pronti all'offerta per Ferland Mendy. Il terzino mancino del Lione, classe '95, ha già collezionato 31 presenze, tre gol e tre assist in questa stagione.

Christian Eriksen ha ormai deciso: vuole lasciare il Tottenham in estate. Come riporta Football London, il forte centrocampista offensivo avrebbe infatti rifiutato nelle ultime ore l'ennesima proposta di rinnovo presentatagli dagli Spurs: stipendio da oltre sette milioni di euro all'anno. Il danese, accostato anche alla Juventus, è uno dei principali obiettivi del Real Madrid.

Davide de Gea è a un passo dal rinnovo col Manchester United. Secondo quanto riporta Metro, il portiere spagnolo nei prossimi giorni metterà nero su bianco il suo nuovo accordo coi Red Devils: per lui contratto di cinque anni e stipendio più alto della rosa.

Il Bayern Monaco anticipa tutti per il giovane talento francese Hannibal Mejbri. Come riporta la Bild, infatti, i bavaresi avrebbero convinto il centrocampista classe 2003 del Monaco a trasferirsi in Germania. Già nel giro della Nazionale francese Under 16, Mejbri piaceva molto anche al Manchester United.

Arsenal e Atletico Madrid sono pronte all'asta per Alejandro Grimaldo. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, il laterale del Benfica è infatti nella lista della spesa sia di Emery che di Simeone. Classe '95, Grimaldo piace anche a Napoli, Juventus e Inter nel nostro campionato.