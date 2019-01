Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 9 gennaio

WANDA NARA SPAVENTA L'INTER: "RINNOVO DI ICARDI LONTANO". PSG, FOLLIE PER ALLAN. NAPOLI SU LOZANO. MILAN, HIGUAIN VERSO L'ADDIO. VETO DI GATTUSO ALLA CESSIONE DI CALHANOGLU. LA JUVE IRROMPE SU KOUAME E TRATTA LA CESSIONE DI KEAN AL CHIEVO. ASSE CON IL GENOA: SI PARLA ANCHE DI PIATEK.. RAMSEY FIRMA DOPO LA SUPERCOPPA. L'INTER SU ALMENDRA, SAMP, FATTA PER IL RITORNO DI GABBIADINI ALLA SAMP. L'ATALANTA RIFIUTA OFFERTE PER PALOMINO E MANCINI. MANCHESTER UNITED, IN ESTATE ASSALTO A KOULIBALY. CAGLIARI, UFFICIALE L'ACQUISTO DI BIRSA. INTER, MIRANDA AI SALUTI: IL SAMPDORIANO ANDERSEN IL SOSTITUTO. CACCIA AL TERZINO: BIRAGHI, EMERSON O DARMIAN. MAZZARRI NON MOLLA L'EX BIANCONERO PEREYRA. IL TORINO RESISTE ALLE LUSINGHE PER N'KOULOU. ROMA, THIAGO MENDES IL FAVORITO DI MONCHI.

Wanda Nara ha confermato all'edizione argentina di As come la trattativa per il rinnovo di Mauro Icardi con l'Inter sia ad un punto sostanzialmente morto e che grandi club avrebbero già bussato alla loro porta, pronti a strapparlo ai nerazzurri: "Il rinnovo di Icardi con l'Inter ad oggi è molto lontano. Ci sono molto importanti club interessati a mettere sotto contratto Mauro, ovvero i due club più importanti di Spagna con i quali abbiamo ottimi rapporti, più una squadra inglese e una francese. Siamo lontani dal raggiungere un accordo, le cifre di cui si parla in Italia non sono vere; ancora non abbiamo ricevuto una proposta soddisfacente dall'Inter". La prossima settimana è previsto un incontro con Ausilio e Marotta.

Il Paris Saint-Germain è pronto all'offertona per Allan, centrocampista del Napoli e da poco nel giro della nazionale brasiliana. Il Mattino in edicola racconta che i francesi possono offrire una cifra vicina ai 90 milioni di euro con un bonus di 10 milioni in caso di trionfo in Champions. Al calciatore, invece, sarà offerto un ingaggio faraonico da 8 milioni di euro a stagione. Cifre da top-player e che potrebbero portare il Napoli a una riflessione, nonostante abbia riferito al club francese che il brasiliano non si muove a gennaio. Qualora si aprisse un tavolo, il Napoli avrebbe soldi cash per bruciare la concorrenza per il cagliaritano Nicolò Barella.

Il Napoli insiste per Hirving Lozano. Secondo quanto riportato da Sky è stato fissato un appuntamento per la prossima settimana con Mino Raiola, agente del messicano. Il nodo principale è relativo alle richieste del PSV Eindhoven: 40 milioni più bonus per il cartellino del giocatore.

Gonzalo Higuain dice sì al Chelsea di Maurizio Sarri. Il quotidiano spagnolo Marca scrive che l'attaccante del Milan riabbraccerà il suo allenatore al Napoli nel giro dei prossimi giorni: il patron Roman Abramovich ha deciso di accontentare l'ex tecnico partenopeo, mettendogli a disposizione il Pipita sacrificando così l'ex juventino Alvaro Morata. I blues rappresenterebbero la quinta squadra europea per l'argentino dopo il Real Madrid, il Napoli, la Juventus e appunto il Milan.

Novità da Milano: è inserimento della Juventus su Christian Kouame. Contatto e sondaggio del club bianconero con l’entourage del giocatore nelle sedi milanesi del calciomercato, i bianconeri provano ad anticipare il Napoli per la punta del Genoa. La società azzurra al momento resta comunque in vantaggio.

Fissato l'appuntamento per la firma di Aaron Ramsey alla Juventus. Dopo la Supercoppa italiana del 16 gennaio gli agenti del centrocampista gallese voleranno in Italia per perfezionare il contratto. Lo riporta Sky.

L'Inter irrompe su Agustín Almendra del Boca Juniors. Novità raccolte da Tuttomercatoweb.com sul crack degli Xeneizes, centrocampista classe 2000. La società nerazzurra ha sorpassato il Napoli nella corsa al ragazzo: contatti per provare a prenderlo subito, il Boca vuole però l'obbligo che l'Inter non può garantire per il FFP. Può però bloccare il giocatore adesso con delle scritture private: affare da 21 milioni di euro complessivi, 7 per il prestito in estate e 13 per l'obbligo è la proposta più il 15% di tasse. Il Boca Juniors vuole però tenerlo un altro anno in Argentina e per questo i nerazzurri dovrebbero acquistarlo. La forbice c'è, la formula è oggetto di discussione tra le parti e in questa fase c'è sempre spazio per il rilancio del Napoli. Tra la serata di oggi e la giornata di domani, sono previsti nuovi contatti tra gli azzurri e il Boca per il rilancio.

"Sono a Milano, sono un calciatore del Milan. Sono felice qui. Il resto è fuori questione adesso". Così nella giornata di ieri l'attaccante. Hakan Calhanoglu s'è espresso in merito al suo futuro. Il calciatore classe '94, scrive il 'Corriere dello Sport', negli ultimi giorni aveva in realtà raggiunto un accordo con il Lipsia, ma Gennaro Gattuso ha posto il veto sulla sua cessione e quindi il calciatore tedesco naturalizzato turco è destinato a restare.

È fatta per il ritorno di Manolo Gabbiadini alla Sampdoria. Come riporta Sky, infatti, l'attaccante di proprietà del Southampton torna in blucerchiato con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Il Torino si gode i suoi gioielli della difesa e secondo la Gazzetta dello Sport su Nicolas Nkoulou, il migliore del pacchetto arretrato granata, stanno iniziando a maturare diversi interessi a livello europeo. In particolare quelli di Arsenal e Siviglia, club che nelle ultime settimane hanno spesso osservato dal vivo le prestazioni dell'ex Lione. Pagato 3,5 milioni un anno e mezzo fa, adesso Nkoulou ha una valutazione di circa 15 milioni. Ma per il Torino, almeno a gennaio, è assolutamente incedibile.

Il Watford chiede 25 milioni di euro, ma il Torino non molla. Tuttosport in edicola sottolinea come Roberto Pereyra (28) rappresenti una delle priorità di Walter Mazzarri per la prossima estate, poiché il club della famiglia Pozzo non ha intenzione di cederlo a gennaio e farà resistenza anche in estate. Molto, però, dipenderà dalle qualificazione alle coppe. Sia della Società inglese ma anche della formazione granata. Mazzarri, intanto, insiste per allenare nuovamente l'argentino dopo averlo accolto nel 2016 in Premier League.

L'Atalanta dice no all'Everton per Gianluca Mancini. Sportmediaset conferma che il club inglese ha messo gli occhi sul talentuoso difensore, ma la dirigenza della Dea ha deciso di rifiutare ogni offerta proveniente dalla seconda squadra di Liverpool. Il classe '96, dunque, resterà a Bergamo almeno fino al prossimo giugno. Nel suo futuro potrebbe esserci la Roma.

Confermata poi distanza tra gli Xeneizes e l'Atalanta per il difensore Josè Palomino. Il Boca Juniors con i bonus potrebbe arrivare anche a 7 milioni di euro, troppo lontano dai 10 chiesti dalla Dea. Le parti torneranno ad aggiornarsi: è la prima richiesta del Boca per la prossima difesa ma la forbice tra le parti è ancora ampia.

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul mercato dell'Inter. In difesa tutto ruota attorno a Joao Miranda, che il club nerazzurro non vuole cedere anche se il brasiliano ex Atletico Madrid vorrebbe salutare subito per trovare spazio altrove. Serve almeno un'offerta di almeno otto-dieci milioni di euro per convincere l'Inter a lasciarlo partire, cifra alta per scoraggiare le pretendenti (fra le quali potrebbe esserci la Roma) oppure per permettere al club nerazzurro di avere successivamente un tesoretto da reinvestire. In pole per l'eventuale sostituzione c'è quello di Joachim Andersen, difensore danese della Sampdoria. Dall'Inghilterra hanno offerto 30 milioni di euro per il ragazzo che la Samp vorrebbe trattenere fino a giugno. Il piano B dei meneghini risponde al nome di Eliaquim Mangala, in scadenza col Manchester City e nel mirino del Galatasaray, oppure a quello di Gary Cahill, agli ultimi mesi di contratto con il Chelsea.

Il Corriere della Sera fa il punto sull'incontro di ieri fra Juventus e Genoa. Nel summit si è parlato del ritorno in rossoblù, quasi definito, di Stefano Sturaro che tornerà in Liguria in prestito con diritto di riscatto fissato a 8-10 milioni. Ma pure di Cristian Romero, difensore entrato nel mirino bianconero e di cui si riparlerà oggi in un nuovo faccia a faccia. Sullo sfondo Krzysztof Piatek: la Juve si è iscritta alla corsa, anche se Milan e Roma sono in vantaggio con Inter e Napoli staccate.

Secondo quanto riportato dal Times, il Manchester United non farà grandi acquisti durante il mercato di gennaio. Discorso diverso per quanto riguarda l'estate, con i Red Devils pronti a tornare nuovamente alla carica per Kalidou Koulibaly del Napoli.

La Roma, scrive il 'Corriere dello Sport', non molla la presa per il centrocampista del Lille Thiago Mendes. Il calciatore brasiliano classe '92 sembra essere il prescelto di Monchi per la linea mediana, anche perché il club francese ha la necessità di vendere entro luglio per rientrare dalle gravi difficoltà economiche che sta attraversando.

La prima offerta è stata in prestito con diritto di riscatto. Al calciatore, si legge, sono interessati anche Chelsea, Wolfsburg e Schalke 04.

Federico Chiesa, esterno della Fiorentina sarà uno dei principali obiettivi di mercato della Juventus in vista della prossima stagione e nel corso dei colloqui tra i due club per Marko Pjaca la dirigenza bianconera ha fatto presente ai viola del suo interesse per Chiesa. La Fiorentina per il momento fa muro, visto che valuta il suo gioiello non meno di 70 milioni di euro ma, alla lunga, potrebbe non considerarlo incedibile.

Modric, Godin, De Paul e non solo. Il mercato dell'Inter vede sempre più nomi nel calderone e la Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, fa il punto a proposito dei movimenti sulle corsie esterne. I nomi in cima alla lista nerazzurra, ad oggi, sono sostanzialmente tre: Matteo Darmian, Emerson Palmieri e Cristiano Biraghi. Il terzino del Manchester United piace per duttilità e professionalità, ma strapparlo agli ingelsi non sarà semplice. Biraghi, anche per una questione di lista europea (è cresciuto nel vivaio nerazzurro), ha ricevuto valutazioni più che positive, ma la Fiorentina ha fatto sapere di valutare il suo terzino fra i 15 ed i 20 milioni. Ovvero quanto servirà per riscattare Vrsaljko dall'Atletico Madrid. Diverso il discros per Emerson Palmieri: l'ex Roma è ai margini del progetto Chelsea e i nerazzurri potrebbero valutare una richiesta di prestito con diritto di riscatto in estate.

L’A.C. ChievoVerona comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del centrocampista Valter Birsa al Cagliari Calcio. Birsa con la maglia del ChievoVerona ha disputato 157 partite in serie A segnando 18 gol e 6 gare di Coppa Italia.

Incontro tra la dirigenza della Juventus e il ds del Chievo Romairone, i veneti sono tornati a bussare alla porta della Vecchia Signora per Moise Kean. Chiesto il prestito del giovane attaccante vercellese, i bianconeri non sono convinti di farlo partire in questa sessione di mercato.

Benjamin Pavard sarà un nuovo giocatore del Bayern Monaco. A confermarlo è il direttore sportivo del club bavarese Hasan Salihamidzic che tramite i canali social del club ha detto: "Posso confermare che Pavard arriverà qui il primo luglio del 2019. Ha firmato un contratto di 5 anni. E' un giocatore giovane e un campione del Mondo. Siamo felici e orgogliosi del fatto che il Bayern sia stato in grado di prendere un giocatore del genere". Il difensore francese dello Stoccarda nelle ultime settimane era stato accostato con forza anche al Napoli.

Secondo quanto riporta France Football, il Dalian Yifang (squadra in cui milita l'obiettivo del Milan, Carrasco) sarebbe estremamente interessato a Dimitri Payet. La volontà - si legge - sarebbe quella di portare fin da subito il capitano del Marsiglia (31 anni) nella Chinese Super League. L'offerta prevede uno stipendio triplicato per il giocatore e circa 25-30 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante.

Ander Herrera pronto a continuare la sua avventura con il Manchester United. Secondo quanto riportato da Sky Sports infatti, il centrocampista spagnolo sarebbe in trattativa con i Red Devils per il rinnovo di contratto, in scadenza al termine della stagione.

L'Arsenal rinnoverà il contratto di Nacho Monreal. Secondo quanto riporta ESPN, infatti, i Gunners hanno intenzione di prolungare il contratto in scadenza del terzino spagnolo. Monreal - si legge - nonostante i 32 anni resta una pedina fondamentale per Unai Emery: da qui il rinnovo di un anno per evitare lo svincolo al termine della stagione.

Il centrocampista offensivo svizzero Steven Zuber lascia ufficialmente l'Hoffenheim per trasferirsi in prestito fino a giugno allo Stoccarda. Il cartellino del 27enne - sotto contratto fino al 2020 - resta dunque di proprietà dell'Hoffenheim.

Yacine Brahimi sempre più vicino all'Everton. Secondo quanto riporta il Mirror, infatti, il club inglese avrebbe inviato degli scout in occasione della vittoria del Porto (3-1) contro il Nacional lo scorso lunedì. Il Nazionale algerino, 28 anni in scadenza di contratto, nell'occasione è stato autore di due gol.

Niente Italia per Leonardo Balerdi. Il talentuoso difensore centrale della cantera del Boca Juniors, spiega El Dia, è diretto al Borussia Dortmund. Diciannove anni, solo quattro gare tra i professionisti, sarà pagato circa 15 milioni di euro dalla società tedesca.

William Vainqueur è un nuovo giocatore del Monaco. Classe 1988, in Italia anche con la maglia della Roma, lascia la Turchia e la maglia dell'Antalyaspor per andare alla corte di Thierry Henry fino al termine della stagione.

Il Real Madrid - in attesa della conclusione della stagione - sta pianificando una vera e propria rivoluzione in vista del prossimo anno. In questo senso - scrive l'Independent - i radar dei Blancos sono rivolti principalmente alla Premier League: in cima alla lista degli obiettivi sesnsibili, infatti, ci sono Hazard per l'attaccl ed Eriksen per il centrocampo.