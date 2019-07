Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 9 luglio

© foto di Federico Gaetano

JUVENTUS, KEAN POSSIBILE CONTROPARTITA PER DE LIGT. CANCELO AL CITY, OPERAZIONE SLITTATA. LAZIO, MILINKOIVC-SAVIC VERSO LO UNITED. INTER-BARELLA, CI SIAMO. E NAINGGOLAN PUO' ANDARE IN CINA. ROMA, MANCINI SI AVVICINA

La Juventus prova a chiudere il colpo relativo a Matthijs De Ligt e nelle prossime ore il club bianconero presenterà una nuova offerta all'Ajax, per provare a convincere gli olandesi a lasciar andare il centrale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la proposta juventina potrebbe essere da 50 milioni di euro più il cartellino di Moise Kean, valutato almeno 25 milioni.

Tuttosport oggi in edicola fa il punto su Joao Cancelo. Il portoghese è e resta in uscita dalla Juventus: il passaggio del venticinquenne alla corte di Pep Guardiola è solo questione di tempo. I bianconeri contavano di farlo partire per questioni di bilancio ma aver definito lo scambio Spinazzola-Pellegrini con la Roma ha portato 26,5 milioni nelle casse bianconere. Cancelo al Manchester City, però, è operazione solo slittata. E che si farà.

Sono ore decisive per il passaggio di Sergej Milinkovic-Savic al Manchester United. È il nome per il dopo Paul Pogba, spiega Il Corriere della Sera nella sua edizione romana. Il Paris Saint-Germain ha frenato, l'Inter potrebbe farsi avanti solo in futuro e la Lazio è pronta ad affrontare la discussione coi Red Devils per la cessione del centrocampista serbo.

Il venti luglio prossimo a Singapore è in programma per la International Champions Cup l'amichevole di lusso fra Inter e Manchester United. Una sfida che, secondo quanto riportato dal Daily Mirror, Romelu Lukaku vuole giocare a tutti i costi con la maglia nerazzurra. Per questo motivo il centravanti belga farà di tutto per concludere il proprio trasferimento a Milano nel corso della prossima settimana. Nonostante si sia presentato al raduno del Manchester United, infatti, l'ex Chelsea ha già scelto il proprio futuro: in nerazzurro, con Antonio Conte.

Nicolò Barella-Inter, ci siamo. Filtra ottimismo infatti dal club nerazzurro perché la chiusura dell'affare arrivi già tra domani e giovedì. A quel punto il centrocampista - inseguito ormai da settimane - dopo aver sostenuto regolarmente le visite mediche e firmato il contratto, raggiungerebbe la squadra di Antonio Conte direttamente in ritiro.

L'Inter vuole vendere Radja Nainggolan. I nerazzurri, che un anno fa hanno messo a bilancio il giocatore per 38 milioni di euro (24 + Santon e Zaniolo) ora vorrebbero rientrare dall'investimento, con solo alcuni club cinesi che sarebbero pronti a pagare la cifra per poi, come per Stephan El Shaarawy, garantire un ingaggio importante al belga. Servono comunque 30 milioni per i nerazzurri per evitare minusvalenza. Il Ninja ha già rifiutato due proposte da Galatasaray e Lokomotiv Mosca che garantivano lo stesso ingaggio dell'Inter, mentre è pronto ad aprire la porta per la Cina, ma servirebbe uno stipendio di alto, altissimo livello. Nainggolan per ora non ha fretta di decidere il futuro, a meno che non arrivi già ora una proposta molto ricca. Su di lui ci sono Dalian Yifang e Shanghai Shenhua. Guangzhou per ora indietro, ma un anno fa c'erano stati contatti in questo senso.

Il Corriere della Sera, nella sua edizione romana, fa il punto su Edin Dzeko che ieri è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche accolto dai tifosi ma senza ricambiare troppi sorrisi e troppi abbracci. Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro tra Roma e Inter per annullare la distanza tra offerta, 12 milioni di euro, e richiesta, 20. Antonio Conte lo vuole e dall'altra parte anche i giallorossi vogliono fare spazio a Gonzalo Higuain della Juventus.

Il Napoli non venderà Lorenzo Insigne: lo scrive Il Mattino oggi in edicola. "E' il capitano del Napoli, da lui mi aspetti comportamenti da capitano". Pressione e attenzione, Carlo Ancelotti incorona il giovane attaccante azzurro. Dalla cessione possibile a 80 milioni alla volontà di averlo leader: Insigne è pronto per una stagione importante in azzurro anche perché non sono arrivate offerte pesanti sulla scrivania di De Laurentiis.

Il Milan adesso vuole risolvere il rebus Gianluigi Donnarumma. Fino a dieci giorni fa il piano sembrava chiaro: ieri Paolo Maldini e Marco Giampaolo hanno blindato il portiere. E' stato tolto dal mercato, dunque, si chiede il Corriere della Sera? Calma: la situazione resta complessa perché a oggi Donnarumma rinnova (è in scadenza nel 2021) a cifre inferiori rispetto ai 6 milioni percepiti o parte per 55-60 milioni di euro.

Ultime da casa Juventus: questa mattina Alessandro Lucci è stato alla Continassa per discutere del futuro di alcuni suoi assistiti. Tra questi Mattia Perin: il portiere resta nel mirino del Benfica in Portogallo mentre la Fiorentina continua a valutare il profilo in uscita dalla Vecchia Signora. Non solo: c'è sul tavolo anche il domani di Juan Guillermo Cuadrado: a un anno dalla scadenza, il bivio sembra quello del rinnovo o del possibile addio. La Juventus e Sarri pensano al colombiano come protagonista da terzino destro in caso di addio possibile a Joao Cancelo ma, come detto, è tutto legato al contratto.

La Roma è in dirittura d'arrivo per Gianluca Mancini, difensore ventitrenne dell'Atalanta. Le parti stanno tentando di limare gli ultimi dettagli, per una cifra complessiva intorno ai 25 milioni di euro, comprensiva di bonus. Un'operazione che era già stata impostata a gennaio, mai veramente in corsa il Milan, negli ultimi giorni accostato allo stopper più per un'azione di disturbo. Oltre alla questione economica dei club, c'è quella per il giocatore: un quinquennale da 2 milioni di euro annui, fino al 30 giugno del 2024.

Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito dal Koninklijke Sint-Truidense V.V. il diritto alle prestazioni sportive del difensore Takehiro Tomiyasu a titolo definitivo. Per lui contratto di 5 anni.

Il Parma ha concluso l'acquisto di Hernani, centrocampista brasiliano che arriva dallo Zenit di San Pietroburgo. Sky riporta la chiusura dell'affare a 1 milione di euro con obbligo di riscatto a 4,350 milioni, in caso di salvezza.

POGBA-LINGARD: SCINTILLE. VILLARREAL, ECCO MORENO. BARCELLONA, SI ALZA IL PREZZO DI GRIEZMANN

Paul Pogba si è unito al Manchester United per poter iniziare la tournée in Australia in vista della nuova stagione. In attesa del proprio futuro il centrocampista francese non ha dimostrato di essere tranquillo visto che i social hanno immortalato una discussione con Jesse Lingard. I red devils hanno pubblicato sul loro profilo social il post allenamento della compagine inglese e all'interno del video si nota uno scontro verbale tra i due, con Lindelof a calmare il centrocampista ex Juventus. In attesa di sviluppi, con Real Madrid e bianconeri alla finestra, il calciatore transalpino continua ad allenarsi, ma c'è già tensione nello spogliatoio.

Alberto Moreno, terzino spagnolo classe '92 che nelle ultime stagioni ha militato nel Liverpool, è ufficialmente un nuovo difensore del Villarreal. Ne ha annunciato l'arrivo, tramite i propri canali ufficiali di comunicazione, lo stesso club spagnolo, che l'ha preso a costo zero dato che era svincolato dal primo luglio dopo che il suo contratto con i Reds era arrivato alla decorrenza dei termini. Cinque anni di contratto per il laterale mancino, annunciato così sui profili social del Submarino Amarillo.

Antoine Griezmann, promesso sposo del Barcellona, è ancora lontano dai blaugrana. Le Petite Diable, che da tempo ha comunicato all'Atletico Madrid le sue intenzioni, è ancora lontano dal trasferimento al Barça. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo servono 120 milioni per pagare la clausola rescissoria, a cui bisogna aggiungere 25 milioni circa di tasse. Al momento non ci sono novità sulla situazione dell'attaccante francese, ma il trasferimento potrebbe essere perfezionato nei prossimi giorni.