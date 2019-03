Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 9 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Analizzando la vittoria della Juventus sull'Udinese, La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio a Moise Kean, protagonista con un doppietta e non solo. Il giovane attaccante bianconero - precisa il quotidiano - non veniva dal nulla: aveva alle spalle cinque gol in Serie A, uno nella Juve 2016-2017, prima rete in A di un giocatore nato nel nuovo millennio, e quattro nel Verona della stagione scorsa. E aveva fatto centro nella sua prima presenza assoluta da titolare come juventino, in Coppa Italia a Bologna. Questa però è l’annata in cui il giocatore deve elevarsi dalla condizione di bella promessa a solida realtà: e la missione sta per compiersi, con gaudio della Juve, anche per questioni economiche. Il prezzo di Kean (che fa parte della scuderia di Mino Raiola) ad oggi si aggira sui 20-25 milioni, ma è destinato a lievitare. Casomai la Juve decidesse di ricavarne una ricca plusvalenza o farne pedina di scambio in un grosso affare... Il contratto dell’attaccante ha scadenza 2020, trattative per il rinnovo sono in corso.

Il suo 2019 non è iniziato nel migliore di modi, ma l’annata di Mario Mandzukic sta cambiando colore proprio in questi attimi: mentre pensa e ripensa all’Atletico, l’attaccante croato ha saputo che il suo rinnovo con la Signora è ormai cosa (quasi) fatta. Gli agenti di Mario hanno di fatto trovato l’accordo con la Juventus per allungare di 12 mesi la data di scadenza, su cui prima c’era scritto 2020: il nuovo contratto di Mandzu scadrà nel 2021 e gli consentirà di guadagnare qualcosa in più. Si passerà dagli attuali 3,5 milioni a stagione a 4 più bonus. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica spazio al caso Icardi, dopo il secondo incontro tra l’ad dell’Inter Marotta e l’avvocato Paolo Nicoletti (stavolta senza Icardi e Wanda Nara presenti). Sono tre - si legge - i nodi fondamentali sul piatto il primo è legato al giocatore, che non pretende più di riavere indietro la fascia, ma vorrebbe avere una spiegazione, possibilmente pubblica, dei motivi che hanno portato alla degradazione e alla scelta di Handanovic (punto che è stato rigettato da parte del club, con fermezza: non c’è bisogno di alcuna spiegazione). Secondo angolo da smussare: il rapporto con lo spogliatoio. Icardi sostiene di non aver nulla da chiarire con i compagni, anzi di non aver grossi problemi con la maggior parte della squadra, eccezion fatta per i croati e il neo capitano Handanovic. Dall’altra parte, i compagni di Maurito aspettano ormai da settimane un gesto. L’altro angolo da smussare è quello relativo al rapporto tra Icardi e l’allenatore. Maurito non ha gradito le ultime uscite del tecnico nei suoi confronti. Se da una parte apprezza il lavoro di diplomazia che sta facendo il club sul piano della riabilitazione, dall’altro vorrebbe che Spalletti facesse lo stesso. In definitiva: ognuno sul piatto ha messo le proprie condizioni, Marotta e Nicoletti stanno cercando di trovare il modo di conciliare tutto.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport torna ad analizzare l'addio di Monchi alla Roma, sottolineando come i giudizi trancianti riferiti al ds si scontrino con le probabili destinazioni che adesso lo vedranno protagonista (l’Arsenal, ma lo corteggia forte anche il PSG). Nel frattempo, Massara ha "ereditato" il ruolo di Mochi nella Roma, in attesa di possibili eredi: in questo senso - si legge - per il futuro piacciono Giuntoli (Napoli), Ausilio (Inter) e Petrachi (Torino).

Il futuro di Suso continua a tenere banco in casa Milan. Secondo quanto riferito da Tuttosport, negli ultimi giorni Leonardo e Maldini avrebbero proposto nuovamente all'agente dell'esterno iberico di eliminare la clausola risolutiva (da 40 milioni di euro e valida per l'estero) presente nel contratto coi rossoneri. In cambio, ritocco e prolungamento: al momento non tutti i tasselli sono andati al loro posto. Possibile che ci siano dei passi in avanti prossimamente.

La prossima estate ci saranno diversi cambiamenti nella finestra di mercato, come preannunciato da Aurelio De Laurentiis. Stando a quanto riferito da Tuttosport, ci sono diversi calciatori che potrebbero andare via, tra cui Mertens e Callejon, ma non è da escludere anche Allan e Koulibaly. Chi al loro posto? Tanti sono gli obiettivi, ma la società azzurra avrebbe già bloccato Pablo Fornals del Villarreal, per il quale sarà versato la clausola rescissoria da 30 milioni molto probabilmente. Ma sono ancora osservati speciali Valentino Lazaro, esterno classe '96 dell'Hertha Berlino, e Hirving Lozano, attaccante del PSV.

Come sottolinea questa mattina La Nazione, l'impatto di Luis Muriel a Firenze è stato devastante. In maglia viola - si legge - il colombiano si è reso protagonista con gol fantastici e peso specifico dello spogliatoio. La Fiorentina ha in mano l'opzione del diritto di acquistarlo per 15 milioni secchi, il giocatore ne guadagna 4 lordi a stagione e rientra dunque nel livello ultra top dei parametri viola. Ma a nessuno dentro la società sfugge il senso di un incrocio così funzionale per la Fiorentina.

Come riporta Rai Sport nelle ultime settimane c'è stato un contatto fra la dirigenza del Napoli e l'agente di Lorenzo Insigne, Mino Raiola. L'attaccante, secondo l'emittente, non è più incedibile e con un'offerta di 100 milioni potrebbe anche partire.

Il Barcellona già sta pianificando il rinnovo di Lionel Messi. Stando a quanto riferito dal Mundo Deportivo, il club ha intenzione di offrire all'asso argentino un prolungamento di contratto, portandolo a scadenza 2022 o anche 2023 (attualmente scade nel 2021). L'idea è quella di tenere la Pulga anche oltre il mandato di Bartomeu, che scadrà nel 2021. Per ora soltanto un piano, ma per il prossimo anno: il discorso entrerà nel vivo solo a partire dall'estate, quando la società catalana contatterà Jorge, padre e agente di Leo, con cui si parlerà intensamente del nuovo accordo.

Zinedine Zidane è l'opzione numero uno di Florentino Perez per la panchina del suo Real Madrid. Il patron vuole dare all'ex allenatore la responsabilità del nuovo progetto sportivo, dopo che con lui ha già vinto tre Champions League. L'allenatore francese aspetta l'offerta e ha già fatto sapere che una risposta sarà data soltanto a fine stagione, quando vedrà la condizione del Real. Alla finestra, c'è sempre la Juventus per l'eventuale successione ad Allegri. A riportarlo è Mundo Deportivo.

Seguito dall'Inter, oggi uomo mercato dell'Atletico Madrid, l'italiano Andrea Berna continua a far parlare di sé a livello europeo. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, il ds dei Colchoneros sarebbe infatti nel mirino del PSG come successore di Antero Henrique.

Il Leicester è pronto a rinnovare il contratto al suo capitano. Wes Morgan piace e non poco al nuovo manager Brendan Rodgers, che ha chiesto alla dirigenza la sua conferma, al più presto. Così la società Foxes a fine stagione sottoporrà al giocatore un nuovo contratto. A riportarlo è Sky Sports UK.

Nonostante l'eliminazione dalla Champions League, il Paris Saint-Germain ha deciso di rinnovare il contratto di Thomas Tuchel. Come riporta Le Parisien, infatti, il presidente Nasser Al-Khelaifi avrebbe pronto un prolungamento oltre giugno 2022 per blindare il tecnico tedesco

Il Barcellona alza il pressing su Luka Jovic. Come riporta Mundo Deportivo, i blaugrana avrebbero infatti osservato l'attaccante del Benfica, attualmente in prestito all'Eintracht Francoforte, anche nella gara di giovedì scorso contro l'Inter. Si tratta - sottolinea il quotidiano - della quindicesima volta che il club catalano fa visionare il bomber serbo in questa stagione, sempre più convinto di acquistarlo la prossima estate.