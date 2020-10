Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 9 ottobre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, TEMPI MATURI PER TRATTARE IL RINNOVO DI DYBALA. CAMAVINGA PUO' ARRIVARE GRAZIE A RUGANI. MILAN, IL RINNOVO DI DONNARUMMA PASSA DALLA CLAUSOLA MA IL CLUB AUMENTERÀ L'OFFERTA. A GENNAIO NUOVO TENTATIVO PER PEZZELLA. EL SHAARAWY NON TORNERÀ IN CINA: SI ALLENERÀ DA SOLO IN ATTESA DELLA ROMA A GENNAIO. TORINO, IL RINNOVO DI BELOTTI È LA PRIORITÀ

I tempi per avviare la trattativa per il rinnovo di contratto di Paulo Dybala sono ormai maturi. L'argentino attende una chiamata per sedersi a un tavolo e aggiornare la scadenza dal 2022 al 2025, con l'agente che già da diverse settimane ha raggiunto l'Italia in compagnia della madre dell'attaccante. I bianconeri hanno fatto spazio nel monte ingaggi con diverse cessioni pesanti e ora il numero 10 punta ad arrivare al prolungamento sfondando il muro della doppia cifra e diventando il giocatore più pagato in rosa fatto salvo per il Paperone Ronaldo.

La Juventus alla finestra per Eduardo Camavinga. Il centrocampista classe 2002 del Rennes, spesso paragonato a Pogba che proprio ieri ha tessuto le sue lodi, fa gola a mezza Europa. I bianconeri, scrive Tuttosport, hanno aperto un canale col club francese anche grazie alla cessione in prestito di Rugani. Ma devono guardarsi dalla concorrenza: Paris Saint-Germain e Real Madrid, spinte dalla stima di Leonardo e Zidane per il giocatore, sono pronte a fare follie. E lo stesso Rennes ha richieste molto alte: oltralpe si parla di una valutazione da 100 milioni di euro. Anche se il suo contratto è in scadenza nel 2022.

Il Milan è disposto ad alzare lo stipendio di Gigio Donnarumma fino a 7-8 milioni di euro netti a stagione pur di rinnovare il contratto venendo incontro alle richieste del procuratore Mino Raiola. Il problema è che l'agente vorrebbe inserire anche una clausola rescissoria da 30 milioni, quindi molto bassa, per permettere al portiere di lasciare i rossoneri nel caso in cui il percorso di crescita del club fosse ancora troppo lento. Molto passerà dunque dagli obiettivi e dal rendimento di tutta la società: con la Champions, tutto sarebbe più semplice.

Senza fretta, il Milan guarda già al mercato di gennaio. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i rossoneri contano di poter investire 15-16 milioni di euro nella sessione di riparazione. Il primo obiettivo resta un difensore centrale: German Pezzella della Fiorentina nome numero uno, ma resta viva l’alternativa che porta al giovane Kabak dello Schalke 04. Attenzione al potenziale vice Ibrahimovic, ruolo nel quale piace sempre Luka Jovic, rimasto al Real Madrid. Infine, a conclusione del mercato il Milan ha detto no a Florian Thauvin: possibile che se ne riparli a gennaio, ma non ai 15 milioni che chiede l’Olympique Marsiglia.

Stephan El Shaarawy dopo gli impegni in Nazionale non tornerà in Cina visto che il 16 ottobre inizieranno i play off e che lui non potrebbe giocare a causa della quarantena prevista da chi torna dall'estero. Per questo motivo resterà ad allenarsi a Roma con due preparatori, Ferrelli (ex Roma) e Donatelli che è uno dei preparatori dell'Italia di Mancini che lo seguirà in vista degli impegni di novembre contro Polonia e Bosnia. Intanto con la Roma non si è chiuso niente e a gennaio il suo passaggio in giallorosso tornerà d'attualità. Ha già detto sì ad un decurtamento dell'ingaggio che lo porterà a guadagnare meno di 3 milioni e se la la squadra di Fonseca fosse messa bene da un punto di vista della classifica e dunque della voglia di investire, il ritorno diventerebbe realtà.

Andrea Belotti corre verso il rinnovo di contratto con il Torino. Il giocatore è in scadenza nel 2022 e la volontà di entrambe le parti è quella di prolungare. La società ha dimostrato con i fatti di volerlo come colonna del presente e del futuro dicendo no a ogni proposta, ultima quella del Tottenham. Nelle prossime settimane il ds Vagnati prenderà contatti con gli agenti perché questa è la priorità ora che è finita il mercato e fargli firmare il rinnovo sarebbe un colpo importantissimo per il club e per i tifosi.

ATLETICO MADRID, A GENNAIO TRE OBIETTIVI PER SOSTITUIRE THOMAS. MANDZUKIC NEL MIRINO DELL'OLYMPIQUE MARSIGLIA. JOSHUA KING PUO' ANDARE AL WEST HAM

La partenza improvvisa e non programmata di Thomas Partey (direzione Arsenal) non è piaciuta a Diego Simeone. Il centrocampista ghanese era particolarmente apprezzato per le sue caratteristiche uniche e sarà difficilmente sostituibile. Torreira è un giocatore molto diverso, così la dirigenza dell'Atletico Madrid potrebbe essere costretta a tornare sul mercato a gennaio per accontentare il tecnico argentino: sul taccuino ci sono i nomi di José Campaña, Geoffrey Kondogbia e Mauro Arambarri.

Mario Mandzukic è ancora alla ricerca di squadra dopo la fine dell'avventura in Qatar, con l'Al Duhail. Il centravanti croato negli ultimi giorni è stato molto vicino all'accordo con lo Spartak Mosca, ma alla fine è saltato il suo trasferimento in Russia e l'ex Juventus, per il momento, è ancora alla ricerca di una squadra.

Secondo footmercato, Mandzukic è stato proposto all'Olympique Marsiglia che sta valutando questa opportunità di mercato. Ma a una condizione: prima deve uscire Kostas Mitroglou, attaccante che non è stato nemmeno inserito in lista Champions.

Vicino all'Italia alla fine della sessione di mercato, proposto anche al Torino, Joshua King del Bournemouth potrebbe comunque lasciare le Cherries. C'è tempo per i club inglesi di far mercato interno ancora fino al pomeriggio del 16 ottobre e il norvegese, 6 gol in 26 partite con Eddie Howe, potrebbe andare al West Ham. Gli Hammers hanno cercato più giocatori in questa sessione nel ruolo ma dopo aver salutato Felipe Anderson e Jack Wilshere hanno solo 20 senior players e per questo, spiega la BBC, potrebbero prendere King.