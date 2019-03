Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità dell'1 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Come ogni Primavera da almeno un paio d'anni a questa parte, torna in dubbio il futuro bianconero di Massimiliano Allegri. Oltre alle solite voci relative agli interessamenti delle big europee però, a questo giro c'è anche la stizza da parte del tecnico in seguito alle aspre critiche ricevute anche dai propri tifosi dopo la sconfitta contro l'Atletico. L'allenatore non le ha digerite, tanto che si è eliminato da tutti i profili social perché stufo di offese e messaggi. A questo punto la Juventus sta seriamente pensando alla sua sostituzione, con Zinedine Zidane in cima alla lista dei pensieri, anche perché resta il preferito del presidente Agnelli e perché è uno juventino doc. Paratici sogna da tempo di poter avvicinare Pep Guardiola, strada complicatissima al solo pensiero di approcciare il catalano. La sfida è comunque aperta, anche se il campione francese è decisamente avanti rispetto a qualsiasi altro candidato.

Nel caso in cui le acque tra Mauro Icardi e l'Inter non dovessero calmarsi, il rinnovo sarebbe impossibile da firmare e dunque si dovrebbe arrivare alla cessione. L'argentino vorrebbe restare in Italia, con la Juventus in cima ai pensieri e il Napoli in seconda battuta. I nerazzurri però non sono della stessa idea. Sono due le strade percorribili secondo il club interista: o Icardi trova un acquirente all'estero o resta in nerazzurro fino al 2021. Intanto, i nerazzurri guardano con interesse a Edin Dzeko, in scadenza nel 2020 con la Roma e che avrebbe l'esperienza necessaria per aiutare il Toro a crescere. Il suo futuro in giallorosso è anche legato alla Champions, per questo un approccio vero e proprio potrà arrivare comunque solo al termine del campionato. L'alternativa proveniente dall'estero potrebbe essere Romelu Lukaku, non felicissimo dell'esperienza a Manchester ma comunque pagato 80 milioni dai Red Devils.

Il Milan cerca un esterno d'attacco: Allan Saint-Maximin, accostato ai rossoneri anche a gennaio, è il nome principale, ma c'è anche l'ipotesi Everton, del Gremio. Inoltre, Gattuso vorrebbe il rinnovo di Cristian Zapata e Ignazio Abate. Però la società sta riflettendo prima di proporre un prolungamento ai due. Capitolo Cutrone: il centravanti deciderà a giugno cosa fare della propria carriera, se accettare il ruolo di vice-Piatek o scegliere un'altra destinazione. Anche perché in rossonero potrebbe fare ritorno André Silva. Dopo il buon avvio, il Siviglia avrebbe dubbi sul riscatto del centravanti portoghese, complice il prossimo arrivo di Dabbur dal Salisburgo.

Il Santos sta per perdere a parametro zero Matheus Guedes. Il difensore - riportano i media brasiliani - avrebbe infatti già un accordo con la Roma: diciannove anni, difensore centrale, con il club brasiliano ha un contratto che non verrà rinnovato in scadenza a fine marzo. A febbraio l'ultima proposta rifiutata dal giocatore, pronto a volare in Italia.

L'Udinese ha tesserato l'islandese Emil Hallfredsson fino al 30 giugno 2019. I bianconeri hanno deciso di offrire un nuovo contratto al centrocampista islandese che, nella prima parte di stagione, ha giocato con la maglia del Frosinone, salvo rescindere lo scorso 22 gennaio. Per Hallfredsson, che in Italia ha indossato anche le maglie di Reggina e Hellas Verona, è un ritorno a Udine, dove era già stato dal 2016 al 2018.

Rafael Toloi e l’Atalanta, avanti insieme. Parti a lavoro per il rinnovo fino al 2022. Due anni in più rispetto all'attuale scadenza, contatti che avranno un seguito nelle prossime settimane. Altro argentino accostato al Genoa: si tratta di Matias Palacios, classe 2002 del San Lorenzo. C'è già una proposta da 5 milioni di euro, sostengono i media argentini. Un'altra pista porta a Gonzalo Maroni, del Boca.

SOLSKJAER, FUTURO AL MANCHESTER UNITED. DUBBIO DE GEA. REAL MADRID, PEREZ PERDE LA PAZIENZA CON BALE.

Mercato europeo nel segno del Manchester United. Per sperare di trattenere David De Gea nel corso delle prossime stagioni, il club dovrà renderlo il giocatore più pagato della rosa. Lo spagnolo non vuole guadagnare meno di Alexis Sanchez, attualmente alla guida della classifica dei giocatori più pagati dei Red Devils. Intanto, Ole Gunnar Solskjaer è sempre più vicino ad ottenere il ruolo permanente di tecnico dello United dopo gli ottimi risultati che sta ottenendo da quando guida i Red Devils al posto di Mourinho. Il club si sta convincendo che il norvegese è la persona giusta per guidare la squadra anche nella prossima stagione.

Il Leicester avrebbe convinto Brendan Rodgers ad abbandonare il Celtic a metà stagione (per sostituire Puel) con la promessa di concedergli 200 milioni di sterline da investire nel mercato in entrata nel corso della prossima estate. In Spagna, invece, il presidente del Real Madrid Florentino Perez, avrebbe perso la pazienza nei confronti di Gareth Bale a causa del suo scarso rendimento di quest'anno. Solo un finale di stagione al top potrebbe far cambiare idea al numero uno dei Blancos.

Chiusura con due ufficialità: il Levski Sofia ha annunciato l'ingaggio di Yerkebulan Seydakhmet, attaccante del Kazakhistan classe 2000 che arriva dai russi dell'Fc Ufa (il giovane giocatore è soprannominato il 'Messi del Kazakhistan'), mentre il Levante ha annunciato il rinnovo del difensore Sergio Postigo: il classe '88, ex fra le altre dello Spezia, ha prolungato col club valenciano fino al 2021.