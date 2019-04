Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità dell'1 marzo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

MILAN: TENSIONE DOPO IL KO CON LA SAMP. GRIMALDO PER LA JUVE, MA PRIMA DEVE PARTIRE ALEX SANDRO. PETRACHI E IL TORINO VERSO IL RINNOVO, DZEKO VERSO L'ADDIO ALLA ROMA: DOUGLAS COSTA PIACE ALL'ESTERO, COSI' COME ICARDI. IL MANCHESTER UNITED POTREBBE FARCI UN PENSIERO.

Nella giornata di ieri, all'indomani della sconfitta contro la Sampdoria, la seconda consecutiva dopo quella nel derby, Leonardo e Paolo Maldini si sono recati a Milanello per manifestare la loro vicinanza a Rino Gattuso e alla squadra in questo momento complicato. Un bel gesto quello dei due dirigenti che però, secondo Tuttosport, non nasconde l'alta tensione che c'è tra il brasiliano e il tecnico milanista.

Gianluca Petrachi e il Torino, avanti insieme. Il direttore sportivo granata è vicino al rinnovo fino al 2022. Cairo vuole blindare il dirigente e potrebbe prospettargli un prolungamento con delle condizioni subordinate alle plusvalenze future.

Torna di moda il nome di Alejandro Grimaldo per la Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport il direttore sportivo della Vecchia Signora, Fabio Paratici, ha già parlato con il Benfica per chiedere informazioni per il terzino spagnolo, con i lusitani che certamente non lo svenderanno ma che dall'altra parte non hanno intenzione di trattenerlo a tutti i costi. Alex Sandro in questa stagione sta facendo molta fatica con la maglia della Juventus e la sua permanenza è tutt'altro che scontata, visto che Spinazzola sta continuando a crescere. Il PSG potrebbe farsi avanti in estate e la dirigenza bianconera non si metterebbe di traverso qualora dovesse arrivare un'offerta allettante. La Juventus pensa al centrocampo del futuro e il nome è quello di Lucien Agoume del Sochaux, classe 2002. I bianconeri potrebbero prenderlo e poi mandarlo in prestito, o magari utilizzarlo nella U23. L'altro nome è invece quello di Ryan Gravenberch, olandese considerato il clone di Paul Pogba, anche lui del 2002, con il contratto con l'Ajax in scadenza nel 2020.

Edin Dzeko e la Roma sono sempre più lontani, Non basta la lite con Stephan El Shaarawy, nello spogliatoio, a raffreddare i rapporti fra le due parti. La sconfitta di ieri assomiglia sempre di più a una sorta di iceberg sul quale il Titanic è andato a cozzare, con il serio rischio di affondare. Il bosniaco è stato messo sul banco dei cedibili sin da inizio stagione - così come Schick - ma la situazione sta precipitando anche più in fretta del previsto. Ci sono timidi interessanti dalla Premier League, West Ham e Newcastle, nell'ordine dei dieci milioni di euro.

Mercoledì semifinale di ritorno della Taça do Portugal Sporting-Benfica. Si parte dal 2-1 per la squadra di Bruno Lage ma la partita sarà anche occasione per molti osservatori di valutare da vicino le stelle delle due squadre. In particolar modo la vecchia conoscenza del calcio italiano, Bruno Fernandes, e il talento in ascesa del Benfica Joao Felix. Al "José Alvalade" saranno presenti gli emissari di Juventus, Manchester City, Manchester United, Atlético Madrid, Paris Saint-Germaine Bayern. Bruno Fernandes ha una clausola di 100 milioni di euro. Joao Felix di 120.

Spunta anche il Tottenham sulle tracce di Douglas Costa. Secondo quanto riportato da Tuttosport gli Spurs si sono infatti aggiunti alla lista di pretendenti per il brasiliano della Juventus che in estate potrebbe cambiare aria se dovesse arrivare un'offerta soddisfacente per la Vecchia Signora. Su di lui ci sono anche le due squadre di Manchester, il Paris Saint Germain e l'Inter e per questo è possibile che si possa aprire un'asta, con la Juve che vorrebbe circa 60 milioni di euro per il suo cartellino.

Le voci sulla possibile cessione della Sampdoria continuano a susseguirsi ma Tuttosport oggi in edicola parla di netta distanza tra domanda e offerta. Massimo Ferrero per cedere il club chiede una cifra vicina ai 150 milioni di euro ma la cordata con a capo Gianluca Vialli non si avvicina a questa cifra e per questo l'operazione è molto difficile.

Mauro Icardi e la rottura con l'Inter. C'è chi ne vuole approfittare, chi lo punta per il futuro, per esempio. Secondo il The Sun, il Manchester United e il Chelsea vorrebbero approfittare a breve dell'ennesima frizione tra il giocatore, Luciano Spalletti e la società nerazzurra. Il problema, per i Blues, è il transfer ban che per il momento ne impedisce il mercato in entrata. Non è così per lo United, coi Red Devils che hanno un altro gioiello richiesto in estate come Romelu Lukaku.

Kostas Manolas è agli ultimi tre mesi con la maglia della Roma. Il greco verrà, con ogni probabilità, ceduto nel mercato di giugno, con varie società - tra cui Manchester United e Juventus - sulle sue tracce. I giallorossi stanno pensando a un grande colpo per, eventualmente, colmare la falla: si tratta di Samuel Umtiti, del Barcellona. Non è però un profilo semplice da convincere, sia per l'ingaggio alto sia per una questione di offerte altrui. L'Arsenal è in pole position e ha presentato una proposta di prestito con diritto di riscatto: 5 milioni subito, 40 per l'eventuale titolo definitivo. Il Barça preferirebbe l'obbligo per cedere il calciatore ed eventualmente investire su De Ligt che, peraltro, sembra molto vicino.

MAIORINO RIPARTE DAL LAS PALMAS, MENTRE VARANE CERCA UN'USCITA DAL REAL MADRID. HERRERA E TELLES VERSO L'ATLETICO MADRID, UNAI SIMON RIMANE NEI PAESI BASCHI. CHELSEA SU JOVIC, IL CLUB INGLESE E' ALLA RICERCA DI UN NUOVO ATTACCANTE.

Rocco Maiorino è il nuovo direttore sportovo del Las Palmas. Lo rende noto il club delle Canarie con un comunicato ufficiale. Dopo tre anni di direzione sportiva al Milan Maiorino, 37 anni, riparte dalla seconda divisione spagnola. Il Las Palmas attualmente occupa il 12° posto in classifica.

Mercato nella prima pagina di A Bola: non solo Héctor Herrera, ma anche Alex Telles giocherà il prossimo anno all'Atlético Madrid. L'ex Inter sarà il sostituto di Lucas Hernandez, trasferitosi per 80 milioni al Bayern.

Il Queens Park Rangers ha esonerato Steve McClaren. L'ex ct dell'Inghilterra, che mancò la qualificazione a Euro 2008 con la nazionale britannica, lascia il club che milita in Championship dopo aver conquistato 44 punti in 39 gare. In classifica il QPR è al 18esimo posto. McClaren era stato ingaggiato lo scorso maggio.

L'Athletic Club rende noto di aver rinnovato il contratto del proprio portiere Unai Simon fino al 30 giugno 2023. Rivista anche la clausola rescissoria, che sale a 50 milioni.

Raphaël Varane vuole cambiare aria. Il difensore francese, fa sapere La Sexta, avrebbe già comunicato la sua intenzione di salutare il Real Madrid al termine della stagione in corso. Campione del mondo in carica, Varane sembra dunque pronto a salutare i blancos e probabilmente la Liga. Negli ultimi giorni, la stampa iberica ha scritto che il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly è il primo obiettivo merengue dopo l'addio di Varane.