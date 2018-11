Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità dell'1 novembre

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

ROMA, EL SHAARAWY A UN PASSO DAL RINNOVO. BARCELLONA, ASSALTO A KOULIBALY. E IL LIVERPOOL TENTA ZIELINSKI. SAMP, KOWNACKI VIA IN PRESTITO? JUVE-REAL, SEMPRE VIVA L'IDEA DI SCAMBIO ALEX SANDRO-MARCELO. CALLEJON TRATTA IL RINNOVO COL NAPOLI, IL MILAN CERCA UN CENTRALE DI DIFESA: 5 NOMI IN LISTA. N'KOULOU VICINO AL RINNOVO COL TORO. IL CAGLIARI CHIEDE 45 MILIONI PER BARELLA. PARMA, GAGLIOLO NEL MIRINO DEL TORINO. INTER, SI SEGUE SALVIO, MA C'È IL PROBLEMA PASSAPORTO. INTER E MILAN SU STANCIU, SUSO NEI RADAR DEL REAL. ROSSONERI MONITORANO DENIS SUAREZ

La Roma punta su Stephan El Shaarawy, attaccante protagonista di un discreto inizio di stagione. È a un passo dal rinnovo fino al 30 giugno del 2022, sebbene nei giorni scorsi il West Ham abbia provato a intavolare una trattativa - anche dopo il no di Edin Dzeko a trasferirsi in Premier League - ma i capitolini hanno risposto picche.

Il Barcellona resta sulle tracce di Kalidou Koulibaly. A maggio il club catalano ha già presentato un'offerta da 70 milioni di euro prontamente rifiutata dal Napoli ma, nonostante ciò, continua a restare in pressing sul difensore senegalese.

Da stella emergente della Sampdoria e della Nazionale polacca a riserva svogliata e infelice nella nuova stagione blucerchiata. Questa è la parabola che vede protagonista Dawid Kownacki, attaccante della Samp alla ricerca di se stesso. Una ricerca che potrebbe portare il giovane polacco a lasciare Genova, seppur temporaneamente, per trovarsi. Circolano, infatti, rumors su un possibile prestito del giocatore a gennaio. Sirene, queste, che la Samp non ha per ora smentito.

Si continua a parlare dello scambio di terzini sinistri fra Juventus e Real Madrid con protagonisti Alex Sandro e Marcelo. Complici le difficoltà nella trattativa per il rinnovo dell'ex Porto in scadenza nel 2020 i Blancos sono tornati a bussare alla porta della Vecchia Signora proponendo uno scambio con il numero 12 della formazione di Solari. Sponsor dell'operazione è Cristiano Ronaldo, grande amico di Marcelo.

José Maria Callejon sta trattando il rinnovo del contratto con il Napoli. Il suo procuratore sarà presto a Roma per incontrare il presidente Aurelio De Laurentiis e discutere il prolungamento del contratto.

Il Milan inserirà in rosa un centrale di difesa nella prossima finestra di calciomercato. Il club rossonero sta valutando diverse piste: al momento la trattativa più fattibile è quella per Rodrigo Caio del San Paolo, molto più difficile invece mettere le mani sul connazionale Thiago Silva. Occhi puntati anche su Stefan Savic dell'Atletico Madrid e su due centrali della Juventus che hanno fin qui trovato poco spazio: Mehdi Benatia e Daniele Rugani.

Torino a lavoro per il rinnovo di una delle colonne portanti della squadra di Walter Mazzarri. Si tratta di Nicolas Nkoulou. Il centrale francese, secondo quanto riporta ha avviato i contatti per il prolungamento dell'attuale accordo in scadenza fra due anni attraverso il suo agente. L'idea del club granata è quella di spostare la data di scadenza fino al giugno 2023.

Cinquantacinque milioni di euro. Questa la richiesta del Cagliari per la cessione del centrocampista Nicolò Barella. È questo l'ultima offerta del Napoli prontamente rispedita al mittente: 30 milioni di euro più il cartellino di Adam Ounas.

Le buone prestazioni di Riccardo Gagliolo, difensore centrale del Parma, hanno attirato su di sé le attenzioni del Torino, alla ricerca di uno stopper per completare il reparto.

L'Inter continua a seguire Eduardo Salvio, esterno d'attacco del Benfica in scadenza il prossimo 30 giugno con le aquile lusitane. In Portogallo si segnala che l’interesse dei nerazzurri sarebbe più vivo che mai. Il giocatore ex Atletico Madrid risulta però essere in possesso solo del passaporto argentino, cosa che quindi renderebbe impossibile tesserarlo a gennaio, avendo già l’Inter occupato le caselle per gli extracomunitari con Lautaro e Keita.

Ritorno a Napoli di Edinson Cavani? Legato al Paris Saint-Germain da un contratto in scadenza 2020, da 12 milioni di euro netti a stagione, il Matador ha adesso una valutazione di mercato che si aggira sui trenta milioni di euro. A Parigi i rapporti con Neymar non sono ottimi e questo potrebbe agevolare il suo ritorno nel capoluogo campano.

Sia l'Inter che il Milan sono sulle tracce di Nicolae Stanciu, 25enne centrocampista dello Sparta Praga e della nazionale romena. Il calciatore classe '93 ha una valutazione di mercato che si aggira sui dieci milioni di euro.

Piotr Zielinski potrebbe rinnovare a breve col Napoli, mentre in Inghilterra non mancano le voci che lo vogliono ancora nel mirino di Jurgen Klopp. Il Liverpool l'ha tentato prima del trasferimento in azzurro e ora potrebbe tornare alla carica. Intanto il calciatore, qualche giorno fa, ha ammesso che il nuovo contratto con i partenopei sembra dietro l'angolo: "I colloqui sono in corso, vediamo. Il Napoli vuole una clausola rescissoria abbastanza alta, ma penso che troveremo l'accordo".

Sirene galattiche per Suso: il Real Madrid sarebbe pronto a irrompere sul fantasista spagnolo del Milan. Agevolate dalla clausola risolutiva di 40 milioni di euro, le merengues sarebbero pronte a muoversi con decisione, tanto che il presidente Perez avrebbe già chiesto a suoi emissari di seguirne le prestazioni. Il Milan sta cercando di arrivare al rinnovo anche per aumentare la suddetta clausola (fino a 60 milioni), ma sulle tracce di Suso vi sono anche Atlético Madrid e Chelsea.

Denis Suarez, centrocampista del Barcellona, è diventato un obiettivo sensibile del Milan in vista del prossimo mercato di gennaio: Leonardo, come ha dimostrato l'acquisto di Paquetà, vuole aumentare la qualità della linea mediana e il canterano blaugrana potrebbe essere un arrivo low cost, complice la voglia di campo manifestata e il poco spazio avuto nei blaugrana.

WEST HAM, TENTAZIONE GABIGOL. FODEN, CI PROVA IL BORUSSIA DORTMUND. ROBBEN POTREBBE FINIRE AL GRONINGEN. SPORTING LISBONA, SOUSA O JARDIM PER LA PANCHINA. LIVERPOOL FUORI DALLA CORSA PER RAMSEY. MANCHESTER CITY, ACCORDO VERBALE PER IL RINNOVO DI STERLING. MA DIAZ È A UN PASSO DAL REAL MADRID

Il West Ham, alla ricerca di un attaccante, sta sondando diversi profili internazionali. Dopo il no per El Shaarawy - la Roma lo ritiene pressoché incedibile - c'è stato un incontro tra i dirigenti del club londinese e Kia Joorabchian, procuratore di Gabigol. Il brasiliano di proprietà dell'Inter, ora capocannoniere con il Santos, ha ammesso ieri di voler tornare in Europa.

Non c'è solo la Juventus su Phil Foden, centrocampista di proprietà del Manchester City. Dopo la buonissima operazione Jadon Sancho, il Borussia Dortmund vuole continuare la proficua collaborazione con gli inglesi, mettendo nel mirino proprio il giovane.

Con un contratto in scadenza col Bayern Monaco il prossimo giugno e la carta d'identità che segna oramai 34 primavere per Arjen Robben è arrivato il momento di pensare alle ultime mosse della sua carriera da calciatore. L'ultima che arriva dalla Germania vuole l'attaccante olandese pronto a valutare un ritorno in patria, al Groningen, club che lo ha lanciato nel grande calcio.

Lo Sporting Club di Lisbona è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'esonero di José Peseiro. Secondo A Bola, due in questo momento i principali candidati per la sostituzione: Paulo Sousa, ex manager della Fiorentina che ha da poco rescisso con il Tianjjn Quanjian, e Leonardo Jardim, tecnico che è stato recentemente silurato dalla dirigenza del Monaco.

Il Liverpool si tira fuori dalla corsa ad Aaron Ramsey. Ieri l'Arsenal ha comunicato in via ufficiale al centrocampista gallese che il suo contratto non sarà rinnovato, ma i Reds avrebbero fatto sapere, secondo i media britannici, di non essere intenzionati a portare avanti un'offensiva. In Italia, Ramsey piace a Inter, Juventus e Milan.

Il Manchester City ha trovato l'accordo con Raheem Sterling per il rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2023. Sky Sports parla di un incontro tra l'agente e Txiki Begiristain, il prolungamento sarà ufficializzato nei prossimi mesi.

Brutte notizie per il Manchester City: il gioiellino Brahim Diaz ha raggiunto l'accordo con il Real Madrid, le cui giovanili andrà a rinforzare nella prossima estate.