Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità dell'1 settembre

ROMA, SANTON PUO’ RESTARE FINO A GENNAIO. FIORENTINA, PEDRO È PARTITO PER IL BRASILE: DOMANI VISITE E FIRME. SAMPDORIA, È FATTA PER SECULIN DAL CHIEVO. SASSUOLO, BABACAR SI AVVICINA AL LECCE. INTER, SPUNTA IL BOCA JUNIORS PER ICARDI. WANDA CONFERMA. TORINO, SI VALUTA BARROW DELL’ATALANTA. MILAN, ACCORDO PER LO SCAMBIO REBIC-ANDRE’ SILVA. ICARDI AL PSG, SI TRATTA: CAUTO OTTIMISMO DELL’INTER. FIORENTINA, OFFERTI 10 MILIONI AL REIMS PER OUDIN. ROMA, KALINIC SBARCA A FIUMICINO. ROMA, SI LAVORA AL COLPO IN EXTREMIS MKHITARYAN. FIORENTINA, FATTA PER DUNCAN DEL LIVERPOOL: DOMANI LE VISITE

Davide Santon verso la permanenza in giallorosso. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW infatti, nonostante le offerte e le proposte da Spagna, Italia e Russia il terzino della Roma è pronto a restare nella Capitale almeno fino a gennaio.

Siamo ormai alla stretta finale per l’ingaggio di Pedro da parte della Fiorentina. Come riportato da Sky Sport, il giocatore del Fluminense è appena partito attorno alle 19:00 dal Brasile alla volta dell’Italia. Domani in programma le visite mediche e poi la firma con i viola.

La Sampdoria ha definito l'arrivo di Andrea Seculin in prestito con diritto di riscatto dal Chievo. Secondo quanto raccolto da TMW, il portiere di proprietà del Chievo si trasferirà a Genova nelle prossime ore per diventare il vice-Audero nella rosa di Di Francesco.

Khouma Babacar si avvicina al Lecce. Secondo quanto raccolto da TMW, l'attaccante in uscita dal Sassuolo potrebbe essere il colpo last minute dei salentini per rinforzare ulteriormente il reparto avanzato di mister Liverani. La formula prevista per chiudere l'operazione dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto.

Spunta una nuova, clamorosa, possibilità per il futuro di Mauro Icardi. Intervistata da TyCSports.com, la moglie-agente dell'attaccante in uscita dall'Inter, Wanda Nara, avrebbe aperto infatti al prestito semestrale al Boca Juniors: "Il Boca è il Boca. Mi piacerebbe se Mauro ci si trasferisse per sei mesi", le parole della show-girl argentina. Proprio dopo aver fatto gli auguri su Instagram a Lisandro Lopez, difensore degli Xeneizes, con un enigmatico: "Ci vediamo presto". Con tanto di cuoricini gialli e azzurri, i colori del Boca.

Il Torino è alla ricerca di un attaccante e sta valutando il profilo di Musa Barrow, attaccante dell'Atalanta. Il gambiano vorrebbe lasciare Bergamo per trovare un minutaggio adeguato, con i granata che lo hanno messo nel mirino in prestito con diritto di riscatto. I nerazzurri però, per lasciarlo andare, dovrebbero cercare un sostituto: c'è un problema, con Kjaer in arrivo, perché Barrow è inserito nella Lista B UEFA e non pesa sul numero massimo di stranieri, attualmente 17 (tutti occupati, al momento).

Ante Rebic al Milan, André Silva all'Eintracht Francoforte: ormai ci siamo per questo scambio di prestiti. La conferma arriva direttamente da Fredi Bobic, direttore sportivo dei tedeschi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport Germania: "I due club sono d'accordo su tutto. Se tutto andrà bene, André Silva domani sarà un nostro giocatore e Rebic andrà a Milano. Silva è un gran giocatore, porterà qualcosa di diverso al nostro attacco. Abbiamo sempre voluto giocare con due attaccanti puri".

Il tormentone Mauro Icardi sta vivendo gli ultimi capitoli dell'estate e chissà se dopo il gong del mercato, previsto tra circa 21 ore, vestirà ancora la maglia dell'Inter o no. La notizia di giornata è stata quella dell'inserimento del PSG e, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'opzione pian piano sta prendendo corpo. L'Atletico Madrid, d'altronde, è defilato, per cui quella parigina è l'unica pista possibile.

Ottimismo Inter - La trattativa prosegue, in questi minuti Wanda Nara ha lasciato gli studi di Tiki Taka proprio per lavorare al futuro di suo marito, nonché suo assistito. Per cui si continuerà a trattare durante la notte. Dall'Inter filtra un cauto ottimismo sulla chiusura della trattativa, impostata sulla base del prestito oneroso. Anche da Parigi ci sono aperture. Tutto potrebbe ben presto combaciare, work in progress.

Remi Oudin è il nome caldo per la Fiorentina, a caccia di un ultimo colpo offensivo. Il fantasista del Reims è un obiettivo da diverse settimane e, come raccolto dalla nostra redazione, il club viola hanno avanzato un'offerta da 10 milioni di euro ai francesi. Dalla Francia raccontano di una trattativa avanzata, a poche ore dal gong può arrivare un'ultima ciliegina.

Nikola Kalinic è pronto a diventare un nuovo attaccante della Roma. Poco fa l'ex Fiorentina è sbarcato nuovamente in Italia, a Fiumicino, pronto a cominciare l'avventura con quella che sarà la sua terza squadra in Italia. E ne è felice, come dichiara ai cronisti presenti all'aeroporto, mentre posa con la sciarpa giallorossa: "Sono molto felice di essere di nuovo in Italia".

La Roma lavora ad un grande colpo last minute e il nome caldissimo è quello di Henrikh Mkhitaryan dell'Arsenal. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, sono in via di definizione i dettagli per l'acquisto dell'attaccante classe '89. L'idea è quella di fare l'operazione in prestito con diritto di riscatto che si trasformerebbe in obbligo al raggiungimento delle 25 presenze. In caso di riscatto tra un anno, poi, l'armeno firmerebbe un triennale.

Futuro a Firenze per Bobby Duncan, gioiellino del Liverpool cresciuto nelle giovanili di Wigan e Manchester City e cugino di Steven Gerrard. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, la Fiorentina ha chiuso per il giovane attaccante inglese, che nella giornata di domani sosterrà le visite mediche di rito. Il classe 2001 arriverà a titolo definitivo, firmando un contratto triennale, con opzione per il quarto.

ANDERLECHT-DIAGNE SALTA, IL GIOCATORE VA AL CLUB BRUGGE. PSG, COLPO TRA I PALI: PRESO SERGIO RICO. MONACO, ECCO AUGUSTIN DAL LIPSIA. METZ, DAL MONACO ARRIVA IL MALIANO TRAORE’. NEYMAR-BARCA NON SI FA, IL GIOCATORE RESTA AL PSG.

È clamorosamente saltato il trasferimento di Mbaye Diagne dal Galatasaray all'Anderlecht. Nel giorno delle visite mediche il club biancomalva ha temporeggiato e ha favorito l'inserimento di un'altra società belga: il Club Brugge, che quest'anno parteciperà ai gironi di Champions League nel raggruppamento con PSG, Real Madrid e Galatasaray.

Operazione chiusa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, ingaggio da 2.5 milioni di euro per il calciatore che in Italia è transitato al Bra e alla Juventus.

Attraverso i propri canali ufficiali, il Paris Saint-Germain ha comunicato l’ingaggio del portier Sergio Rico. Il portiere spagnolo arriva dal Siviglia in prestito per una stagione. Nell’accordo previsto anche un diritto di riscatto.

Colpo in entrata del Monaco, che si assicura un attaccante dal futuro potenzialmente molto interessante, riportandolo a giocare in Francia a distanza di due anni dal momento in cui se ne è andato dal massimo campionato transalpino. Parliamo di Jean-Kevin Augustin, veloce attaccante classe 1997 cresciuto nel settore giovanile del PSG, che arriva nel Principato con la formula del prestito oneroso (4 milioni) con diritto di riscatto a favore dei monegaschi.

Nelle scorse ore il Metz ha annunciato un nuovo acquisto, l'arrivo di un calciatore che proviene dal Monaco, anche se solamente a titolo temporaneo. Parliamo di Adama Traore, centrocampista maliano classe '95 che è stato prelevato, come informano i canali ufficiali del piccolo club di Ligue 1, con la formula del prestito secco per la prossima stagione dal Monaco.

E' ormai quasi del tutto tramontato l'affare che avrebbe visto il ritorno di Neymar al Barcellona. Manca l'accordo tra i due club e Dembeleè, che sarebbe dovuto finire al PSG non vuole lasciare la Spagna. A poche ore dalla chiusura del mercato dunque, sembra davvero impossibile raggiungere il traguardo finale di questa trattativa e secondo quanto riporta Sky Sports Neymar ha accettato di adempiere al suo contratto e di mettersi a disposizione dei suoi compagni, facendo abbandonare la trattativa al club francese.