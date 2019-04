Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità dell'11 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Real Madrid ha proposto 80 milioni di euro per Milan Skriniar, l'Inter ha risposto trovando l'accordo per il rinnovo contrattuale dello slovacco. Dopo avere salutato il proprio agente, Skriniar ha deciso di rappresentarsi da solo, cogliendo la giusta sponda con Suning. Prolungamento contrattuale fino al 30 giugno 2023, per una cifra di 3,5 milioni di euro più bonus a salire. Di più, prenderà il posto di Icardi nell'idea di bandiera di Zhang e avrà la fascia da capitano, diventando simbolo dei milanesi.

Le probabili partenze di Ivan Perisic e Mauro Icardi nella prossima finestra di mercato stanno mettendo la dirigenza dell'Inter nelle condizioni di dover cercare subito dei sostituti all'altezza. È difficile, però, piazzare già da ora colpi di spessore (per adesso l'attenzione è rivolta ai centrocampisti, Rakitic e Gundogan su tutti), così i nerazzurri si stanno concentrando anche sul futuro: come riporta Tuttosport, Piero Ausilio è pronto a pescare ancora dal Sudamerica e ha imbastito una trattativa col Lanus per l'esterno Pedro de la Vega, classe 2001. Il ds ha offerto 10 milioni più bonus per il ragazzo, il club argentino ne chiede 18 per chiudere.

La pace armata è stata siglata con il rientro in campo contro la Sampdoria, quella apparente il giorno prima, con la conferenza stampa di Luciano Spalletti. Ma Mauro Icardi continua a essere un problema per l'Inter, tanto che a giugno la decisione è già stata presa: cessione, che sia all'estero o in Italia, l'importante è che arrivi una proposta. In questo senso i Colchoneros sono stati accostati al centravanti argentino, ma al momento non c'è nessun contatto. Anzi, la pista non esisterebbe perché Simeone sta cercando una seconda punta, uno che possa sostituire Griezmann (che non è detto rimanga, nonostante il contratto clamoroso strappato la scorsa estate). Insigne è una pista, ma la richiesta del Napoli è troppo alta. Nel domino c'entra pure lui, eventualmente. È il segreto di Pulcinella, Fabio Paratici vuole Icardi già dall'anno scorso, quando poteva far partire una guerra, preferendo poi puntare tutto su Cristiano Ronaldo. Il tempo gli ha dato ragione, perché il portoghese sta facendo la differenza, mentre ora Icardi può andare via. Cristiano Ronaldo-Icardi sarebbe l'attacco perfetto per i bianconeri, tanto che sono disposti a sacrificare Dybala e, eventualmente, alternare Mandzukic nel ruolo di prima punta o ala. In questo momento la Juve è davanti a tutte. Il Real Madrid ha drizzato le antenne, con un però. Zidane avrà a disposizione un budget quasi illimitato, vorrebbe Harry Kane come primo nome, Icardi è una delle tante opzioni. Nemmeno Florentino spinge, quindi si può capire come il centravanti interista difficilmente andrà al Bernabeu. Poi c'è il Napoli: si potrebbe assistere a una rivoluzione, tra Allan - cercato a gennaio dal PSG, a giugno ci sarà tempo per approfondire la questione, Koulibaly e Insigne. Proprio quest'ultimo è sul mercato, Raiola lavora in Inghilterra, il Madrid può arrivare a offrire una cifra più bassa (55-60 milioni) mentre Aurelio De Laurentiis lo valuta un centinaio. Cifra esagerata, ma per sedersi a un tavolo serve qualcosa di meglio. Icardi è sempre piaciuto al Napoli, c'era già stata una proposta da 70 milioni più 7,5 di ingaggio oramai tre anni fa, all'addio di Higuain. E ora potrebbe essere il momento giusto.

Lo Stoccarda ha ufficializzato oggi Sven Mislintat, ex capo scouting di Arsenal e Borussia Dortmund, come suo nuovo direttore sportivo. Il dirigente ha aspettato una risposta da Pallotta, invano, dopo due mesi di contatti fitti. Tolto un identikit, per il ruolo di ds continuano a esserci, di fatto, tre nomi principali. C'è Petrachi, con il Torino che dovrebbe cambiare nei prossimi mesi, promuovendo Bava e affiancandolo a un altro profilo di esperienza. Poi c'è Luis Campos, del Lille, che vorrebbe portarsi Jardim come allenatore (ma a Pallotta piace Conte). Al momento la sfida è abbastanza equilibrata per entrambi, con una leggerenza preferenza per il portoghese. Infine Walter Sabatini, per un ritorno gradito a quasi tutta la piazza: c'è ancora ruggine, però, con la presidenza e servirebbe una pace non armata. Entro fine mese Pallotta scioglierà le riserve.

Secondo quanto riportato da Don Balon, la Juventus starebbe pensando al difensore centrale del Barcellona Samuel Umtiti. Il giocatore campione del mondo con la Francia, ha perso il posto a causa di diversi infortuni e dal maggior rendimento di Lenglet e per questo, a fine campionato, potrebbe decidere di lasciare i catalani. Per questo motivo, i bianconeri gli hanno messo gli occhi addosso e attualmente, nei pensieri del centrale, sarebbe proprio la Juve in pole rispetto a PSG e Manchester United.

La Juventus continua a monitorare Raphael Varane, ma non sarà facile per i bianconeri strapparlo al Real Madrid. Secondo quanto riportato da AS, le merengues sembrano intenzionate a richiedere il pagamento della clausola da 500 milioni di euro per privarsi del difensore 25enne.

Il campo ha detto che il francese Bakayoko s’è conquistato una maglia anche per il futuro, ma quel diritto di riscatto per 35 milioni di euro convenuto con il Chelsea è un ostacolo da non sottovalutare. È vero che il centrocampista con le sue prestazioni ha dimostrato di valere un tale investimento, ma le esigenze finanziarie del Milan appaiono preminenti. A meno che non si metta nel conto di sacrificare qualcun altro per far posto a lui. Da tempo si parla di interessi stranieri per Kessie, che però, due estati arrivò dall’Atalanta per 28 milioni di euro (per pensare ad una plusvalenza bisogna mettere nel conto una cessione a prezzi da record. È differente invece il discorso per Suso, arrivato dal Liverpool nel gennaio 2015 a scadenza di contratto. Per lo spagnolo c’è una clausola di 40 milioni di euro: c’è qualcuno disposto a spendere quei soldi? Il tema è di grande attualità considerato che l’andaluso non ha ancora raggiunto un’intesa per prolungare il contratto in scadenza nel 2022. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Milan e Inter restano vigili su Sergej Milinkovic-Savic, riporta Il Messaggero specificando come i rossoneri abbiano provato già a prendere il serbo la scorsa estate. Tra le pretendenti anche Real Madrid e le due squadre di Manchester. La valutazione data al giocatore del presidente Claudio Lotito è di 100 milioni di euro.

Eljif Elmas, centrocampista classe '99 del Fenerbahce, è da tempo nel mirino della Fiorentina, ma dalla Turchia arrivano nuove voci che sostengono di un sempre più forte interesse verso il giovane macedone. Secondo fotomaç infatti oltre agli osservatori di Lazio e Zenit, saranno presenti anche quelli del club gigliato domenica prossima per seguire la sfida contro il Galatasaray.

Il Bologna ha comunicato con una nota sul proprio sito ufficiale la cessione a titolo definitivo del cartellino di Giancarlo Gonzalez. Il difensore classe '88 lascia il club emiliano dopo circa un anno e mezzo e l'Italia dopo cinque stagioni.

Darko Lazovic e il Genoa, prosegue la trattativa per il rinnovo. Contatti positivi anche negli ultimi giorni, si lavora al prolungamento fino al 30 giugno 2022. Fumata bianca che potrebbe arrivare dopo il derby contro la Sampdoria.

ATLETICO MADRID, IDEA CAVANI SE PARTE DIEGO COSTA. REAL MADRID, FISSATO A 130 MILIONI IL PREZZO PER LA CESSIONE DI BALE. IN BILICO IL FUTURO DI TONI KROOS. STOCCARDA, MISLINTAT È IL NUOVO DIRETTORE SPORTIVO. ZURIGO, MALOUDA ESONERATO DOPO DUE MESI

L'Atletico Madrid sta già studiando le strategie di mercato in vista della prossima stagione. Ne parla As nelle sue pagine sportive e spiega come i dirigenti stiano valutando con grande attenzione il nome di Edinson Cavani, centravanti uruguayano al PSG dal 2013. L'arrivo del Matador sarebbe ovviamente legato all'eventuale partenza di Diego Costa.

Secondo As il Real Madrid è disposto a cedere Gareth Bale per una cifra intorno ai 130 milioni di euro. Le merengues hanno già informato l'agente del gallese, Jonathan Barnett, in modo che lo faccia sapere agli interessati. Il Real sta preparando una vera e propria rivoluzione e tenterà di realizzare un incasso significativo che permetta di disporre di molto denaro e di non essere condizionato dal Fair play finanziario. Il Manchester United avrebbe già dimostrato un certo interesse nel farlo tornare nel Regno Unito ma la spesa pare troppo elevata.

Secondo quanto riportato da Marca anche il futuro di Toni Kroos, oltre a quello di molti giocatori del Real Madrid, è in bilico. Il centrocampista tedesco, classe 1990, non è più ritenuto insostituibile ed è stato spesso sostituito a partita in corso. In questa stagione, inoltre, ha trovato il gol solamente in un'occasione, peraltro non decisiva: la rete del 5-0 al Viktoria Plzen in Champions League. Nei giorni scorsi il nome del tedesco è stato accostato a quello della Juventus.

Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, lo Stoccarda ha annunciato che Sven Mislintat è il nuovo direttore sportivo del club. Il dirigente tedesco, 46 anni, è stato responsabile dell'area scouting dell'Arsenal fino a febbraio ed era finito nel mirino della Roma.

Dopo nemmeno due mesi Florent Malouda lascia lo Zurigo. Il francese, vicecampione del mondo con la Francia nel 2006, si era unito al club svizzero con il compito di supportare lo staff tecnico per la formazione dei talenti, lavorerando con gli attaccanti della prima squadra e per la Academy.