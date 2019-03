Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità dell'11 gennaio

© foto di Imago/Image Sport

Una opzione in meno. Da oggi, Zinedine Zidane è di nuovo l'allenatore del Real Madrid. Un 'colpo basso' per la Juventus, che aveva nel manager transalpino il primo nome per la successione di Massimiliano Allegri.

Andrea Agnelli continua a lavorare sugli altri nomi e, in questo senso, non si può depennare quello di Josep Guardiola, nonostante le parole del manager catalano che ha detto di avere un contratto in essere col Manchester City. Fabio Paratici sta portando avanti i contatti in questi giorni, una operazione da 18 milioni di euro d'ingaggio a stagione che Agnelli non ha ancora avallato proprio per le altissime cifre relative all'ingaggio.

Gli altri nomi sono Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia campione del Mondo in carica, e Antonio Conte.

Mauro Icardi ieri non era allo stadio ieri per i centoundici anni dell'Inter e per la sfida contro la Spal. Ha preferito restare a casa, "perché dà la priorità alle cure e perché non si sente importante", ha spiegato la moglie e agente Wanda Nara. La Gazzetta dello Sport racconta che il ragazzo avrebbe piacere di parlare col presidente Zhang e all'avvocato Nicoletti. Intanto i compagni aspettano un gesto, magari un discorso di spiegazioni dopo l'ultimo mese.

Attraverso i propri canali ufficiali, i Vancouver Whitecaps hanno annunciato l'arrivo in prestito fino alla fine della stagione del laterale Ali Adnan. Il giocatore iracheno, 25 anni, era in prestito all'Atalanta dall'Udinese e tornerà in Friuli il 1 luglio. Arriverà in Canada in settimana.

Dopo la vittoria del Torino in Supercoppa Primavera, gli elogi a Massimo Bava, responsabile del settore giovanile granata, sono arrivati direttamente dal presidente Urbano Cairo. Un vivaio che funziona, quello granata, che ha portato Bava a vedersi rinnovato il contratto fino al 2022 e per l'estate a essere anche un forte candidato alla promozione. Non è da escludere, infatti, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, che possa esserci un avvicendamento in casa Torino: Gianluca Petrachi ha richieste in Serie A, tra i rumors che circolano c'è anche la Roma che lo valuta tra le alternative al duo Walter Sabatini-Carlo Osti attualmente in pole. L'addio dell'attuale direttore sportivo potrebbe essere cosa concreta a giugno e Cairo avrebbe già pronta la carta interna con la promozione di Bava.

Zinedine Zidane è ufficialmente il nuovo allenatore del Real Madrid. Il manager francese pochi minuti fa ha firmato un contratto col club campione d'Europa in carica valido fino a giugno 2022. Risolto il contratto di Santiago Solari da allenatore della prima squadra ma - si legge nel comunicato - potrà continuare a far parte del club con un altro ruolo. Presentazione stasera alle 20.00 nella sala stampa del Santiago Bernabeu.

Zinedine Zidane in conferenza stampa: "Me ne andai perché ne avevo bisogno, in quel momento avevo una necessità, sia io che la squadra. Questo club, in quel momento, doveva cambiare. Perché sono tornato? Perché mi ha chiamato il presidente, voglio bene a lui e al club e così eccomi qua. Dopo 8 mesi ho voglia di tornare ad allenare, ma al termine della scorsa stagione la mia era la decisione giusta da prendere, per il momento".

Maurizio Sarri resta sulla graticola in casa Chelsea e secondo il Daily Star ci sarebbe una novità per la sua possibile eredità. Si tratta di Nuno Espirito Santo, tecnico 45enne del Wolverhampton che i Blues hanno affrontato proprio durante l'ultima gara di campionato.

Dopo quasi 30 anni di onorata carriera, Louis van Gaal ha deciso di dire basta. Con una motivazione strettamente personale, il santone olandese ha annunciato la propria decisione in diretta televisiva ieri sera, in una trasmissione in onda sul canale RTL: "Anche mia moglie ha il diritto di vivere con me, come i miei giocatori. Ventidue anni fa ha lasciato il lavoro per starmi vicino e le avevo promesso che mi sarei ritirato a 55 anni. Adesso ne ho qualcuno in più". Van Gaal, 67 anni, ha allenato Ajax, Barcellona, Bayern Monaco, Manchester United, AZ Alkmaar e la nazionale olandese. Ha vinto una Coppa Uefa e una Champions League con la squadra di Amsterdam.