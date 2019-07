Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità dell'11 luglio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVE: DE LIGT VICINO, IL BARCA SU CANCELO. ICARDI VERSO NAPOLI? ADL DICE NO. INTER, BARELLA ARRIVATO A MILANO. MILAN AL LAVORO PER BENNACER E VERETOUT. ROMA, MARCANO CEDUTO AL PORTO. LAZIO: OGGI LE VISITE DI LAZZARI, DOMANI JONY. SAMP, C'È MURILLO. DE PAUL VUOLE LASCIARE UDINE. GENOA, INTRIGO HURTADO. SASSUOLO, UFFICIALE TOLJAN.

La Juventus è vicina a chiudere l'affare Mathijs De Ligt. La Gazzetta dello Sport parla di una forbice di 3 milioni tra i 67 offerti e i 70 con i quali chiudere la trattativa, mentre lo stipendio sarà da 12 milioni di euro.

Dall'Olanda continua a filtrare grande sicurezza sulla chiusura positiva. Addirittura, il Telegraaf scrive che sabato potrebbe essere il giorno giusto per vedere effettivamente in bianconero l'olandese.

Il Barcellona si inserisce nella corsa a Joao Cancelo, riporta oggi il Corriere dello Sport. Il terzino portoghese, ritenuto cedibile dalla Juventus, piace da tempo anche al Manchester City.

Quale sarà il futuro di Mauro Icardi? Difficilmente resterà all'Inter, mentre Sportmediaset.it fa sapere che il Napoli lavora al grande colpo e per soffiarlo alla Juve. Domani incontro segretissimo ADL-Wanda.

Poco dopo a smentire la situazione è stato lo stesso presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis. A Radio Kiss Kiss Napoli spiega: "È una stupidaggine colossale, Icardi non rientra nelle nostre necessità attuali".

Potrebbero allungarsi i tempi per Eljif Elmas al Napoli. La trattativa sembrava agli sgoccioli, ma il Fenerbahce ha chiesto 20 milioni di euro, con gli azzurri attualmente fermi a 15 più bonuis legati al rendimento.

Nicolò Barella è sbarcato a Milano in tarda serata. Si conferma così il fatto che il centrocampista del Cagliari presto sarà un nuovo calciatore dell'Inter. Domattina le visite mediche.

Suggestione Dani Alves per l'Inter? Secondo goal.com, nei prossimi giorni gli agenti del brasiliano sono attesi a Milano. Possibile l'incontro con la dirigenza nerazzurra, anche se sull'ex Juventus è forte il pressing del Manchester City.

Salvo imprevisti, Yann Karamoh diventerà presto un giocatore del Parma. La percentuale sulla futura rivendita (l'Inter vorrebbe il 50%) sposterà di qualche milione la cifra finale che in ogni caso si aggirerà sui 12 milioni.

Xian Emmers saluta l'Inter. Il centrocampista classe '99, reduce da una stagione in prestito alla Cremonese, torna in Belgio: ad accoglierlo è il Waasland-Beveren, club che l'ha acquisito con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Sembrava esserci stata una frenata per Ismaël Bennacer al Milan, a causa delle richieste economiche. Ma secondo quanto riferisce Sky, i rossoneri hanno sbloccato l'affare e trovato l'accordo.

Domani nuovo incontro in programma tra il Milan e l'entourage di Jordan Veretout per trovare la formula che possa convincere la Fiorentina a cedere il centrocampista.

Il Milan ha messo nel mirino Gaston Pereiro, trequartista e ala del PSV già seguito del Watford. Come spiega La Gazzetta dello Sport c'è una richiesta di 15 milioni, ma è un prezzo trattabile.

Andreas Kristoffer Jungdal è un nuovo portiere del Milan. Il club rossonero per il suo settore giovanile ha messo sotto contratto questo estremo difensore classe 2002, che arriva a titolo definitivo dal Vejle Boldklub, società danese.

Toby Alderweireld è l'obiettivo della Roma per la difesa. Il Corriere dello Sport in edicola scrive che il belga può arrivare dal Tottenham senza lo scambio con Nicolò Zaniolo, per questo i giallorossi sarebbero pronti a investire 10 milioni.

La Roma cerca rinforzi in difesa e - oltre Toby Alderweireld del Tottenham e Gianluca Mancini dell'Atalanta - il ds Gianluca Petrachi, visto il suo passato al Torino, guarda due elementi in forza ai granata: si tratta di Nicolas Nkoulou e Armando Izzo.

Secondo quanto riportato da La Provence il Marsiglia, nel pieno della ricostruzione dopo una stagione da buttare, pensa a Patrick Schick per rinforzare l'attacco.

Ivan Marcano lascia la Roma e torna al Porto. Il club lusitano ha annunciato l'ingaggio del difensore iberico che vi ha già giocato dal 2014 al 2018. Ha firmato coi Dragoes un contratto fino al 2023.

Allungato il contratto del giovane attaccante Zan Celar con la Roma fino al 2023, poco prima però di ufficializzarne la partenza in prestito. Direzione Serie B, al Cittadella.

Manuel Lazzari stamani ha svolto le visite mediche con la Lazio, che presto lo annuncerà come suo nuovo giocatore. Doveva essere anche il giorno di Jony, ma l'esterno del Malaga le farà solo domani a causa di un ritardo burocratico.

Come appreso da TuttoMercatoWeb.com cresce l'ottimismo della Fiorentina per il rinnovo di Bartlomiej Dragowski. Nuovi contatti tra le parti: la sensazione è che alla fine il club riuscirà ad accontentare il polacco.

Secondo quanto riportano i media colombiani, tra cui Radio Caracol, sarebbe tutto definito per il passaggio di Jeison Murillo dal Valencia alla Sampdoria. Il giocatore non ha preso parte alla seduta di oggi.

Telefonata da Leicester per Dennis Praet. Come spiega Il Secolo XIX l'offerta è buona, circa 20 milioni più bonus. La richiesta della Sampdoria è fissata a 26.

Ai microfoni di Fox Sports in Argentina, Rodrigo De Paul annuncia di voler lasciare l'Udinese. "Voglio giocare in Champions, voglio fare un passo avanti in carriera".

C'è un caso Jan Hurtado, attaccante del Gimnasia. Il club ha accettato la proposta del Genoa da 8 milioni di euro, mentre il Boca Juniors - con le visite mediche già fatte - spiega di avere accordo con tutte le parti in causa. La sensazione, spiega Il Secolo XIX, è che il Boca sia avanti.

Rinforzo in difesa per il Sassuolo. Il club neroverde ha infatti annunciato l'arrivo dal Borussia Dortmund di Jeremy Toljan. Il terzino destro classe '94 arriva in prestito con diritto di riscatto

Sirene dalla Spagna per El Khouma Babacar. L’attaccante del Sassuolo è un’idea dell’Espanyol. Primi contatti tra le parti.

Problemi nella trattativa fra Andreas Skov Olsen e il Bologna. Il calciatore è in scadenza nel 2020 e, come spiega La Gazzetta dello Sport, potrebbe rimanere in Danimarca un altro anno e poi tirare sull'ingaggio. I rossoblù sono comunque fiduciosi.

Filip Helander saluterà a breve il Bologna a titolo definitivo per circa 5 milioni. Il Corriere dello Sport scrive della cessione imminente al Glasgow Rangers di Steven Gerrard.

Il Carpi FC 1909 comunica la cessione a titolo definitivo al Parma Calcio del diritto alle prestazioni sportive di Simone Colombi.

Il Parma non molla la presa su Dejan Kulusevski. Il centrocampista classe 2000 dell'Atalanta è nel mirino del Cagliari che ha chiesto il giocatore in prestito. Sullo svedese da segnalare la richiesta di informazioni del Lecce.

Con una nota pubblicata sul proprio profilo Twitter, il Brescia ha comunicato l'acquisto di Jesse Joronen. Il portiere classe 1993 ha firmato fino al 2022.

MISTERO GRIEZMANN: CLAUSOLA PRIMA PAGATA, POI NO. BARCELLONA: QUATTRO GIOCATORI PROPOSTI AL PSG PER NEYMAR. ARSENAL, C'È UN CASO KOSCIELNY. HAGI JUNIOR AL GENK.

Marca riprende l'indiscrezione de L'Equipe, secondo cui il Barcellona ha già pagato la clausola rescissoria di Antoine Griezmann, versando i 120 milioni necessari nelle casse dell'Atletico Madrid. Situazione smentita però da entrambe le società coinvolte. Domani può essere il giorno.

Importante aggiornamento della Bild sull'affare Neymar al Barcellona: per il giornale tedesco, i Blaugrana avrebbero proposto quattro giocatori al PSG: Philippe Coutinho, Ousmane Dembelé, Samuel Umtiti e Nelson Semedo. Niente cash, solo tre maxi contropartite

C'è un caso Laurent Koscielny in casa Arsenal. Il difensore francese si è rifiutato di volare con i compagni di squadra verso gli Stati Uniti, dove i gunners saranno impegnati nella International Champions Cup. Vorrebbe svincolarsi e tornare in Francia.

In inverno, il PSG aveva cercato in tutti i modi di ingaggiare il centrocampista senegalese Idrissa Gueye, ma l'Everton ha sempre resistito agli assalti dei francesi. Adesso, secondo L'Equipe, la squadra di Tuchel ha intenzione di riprovarci: offerti 30 milioni.

Secondo quanto riportato da Ouest-France, Yohann Gourcuff starebbe seriamente pensando di appendere le scarpe al chiodo. Il trequartista, che oggi ha compiuto 33 anni, è svincolato da gennaio dopo aver risolto anticipatamente il contratto che lo legava al Digione.

Il Valencia rende noto di aver trovato un accordo per la cessione di Aymen Abdennour al Kayserispor. Il giocatore ha risolto il suo contratto col club spagnolo.

Il Siviglia ufficializzerà nelle prossime ore l'acquisto del centrocampista Fernando Reges. Come riporta Marca, il giocatore brasiliano è già in viaggio verso la Spagna per firmare il contratto con la società andalusa.

Dopo aver sfiorato le destinazioni Siviglia ed Ajax, sembra proprio che il futuro di Ianis Hagi sarà nel Genk. Il fantasista classe '98 è sbarcato quest'oggi in Belgio in compagnia del padre, e domani sosterrà le visite mediche. Alla Fiorentina il 30% della cifra.