Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità dell'8 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

INTER, UFFICIALE LUKAKU. ORA ASSALTO A DZEKO, PERISIC VERSO IL BAYERN MONACO. DYBALA, MANDZUKIC E RUGANI RESTANO ALLA JUVE. RESTA L'IDEA DI SCAMBIO TRA LA JOYA E ICARDI. CHIESA SEMPRE NEL MIRINO. NAPOLI, ADL SVELA: "JAMES, LOZANO ED EVERTON SONO TUTTI NOMI BUONI". RIFIUTATA OFFERTA PER DAVID NERES. MILAN, BOBAN SPEGNE IL SOGNO MODRIC. PSG ALLA CARICA PER DONNARUMMA E PAQUETA', KESSIE RESTA ROSSONERO. ROMA, ZAPPACOSTA SOSTITUTO DI KARSDORP. NULLA DA FARE PER ALDERWEIRELD, ORA TUTTO SU PEZZELLA

Inter

Romelu Lukaku è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Inter. Attraverso i suoi canali social, il club nerazzurro ha comunicato l'acquisizione del bomber belga classe '93 che arriva a titolo definitivo dal Manchester United.

Incontro a Milano tra il direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi e Silvano Martina, procuratore che cura gli interessi di Edin Dzeko. Il giorno dopo l'incontro in sede Inter, il noto procuratore ha iniziato i colloqui per provare a trovare la quadra circa il trasferimento del centravanti bosniaco dal club giallorosso a quello nerazzurro.

Il Siviglia spinge forte per Gabigol, attaccante oggi al Flamengo ma di proprietà dell'Inter. Complice la sempre più probabile partenza di Ben Yedder, spiega Tuttosport, il ds Monchi vorrebbe affondare il colpo per il brasiliano valutato dall'Inter 15/20 milioni di euro. Sullo sfondo restano vivi anche gli interessi di Villarreal e Dinamo Mosca.

Il Bayern Monaco piomba su Ivan Perisic. Nelle ore in cui il Manchester City ha comunicato il grave infortunio di Leroy Sané, primo obiettivo di mercato per l'attacco di Niko Kovac, Sky Sport spiega che il club bavarese starebbe pensando all'esterno croato dell'Inter, per il quale si sta lavorando all'ipotesi di prestito oneroso con riscatto già fissato.

Juventus

Alla fine, la Juventus ha deciso di non cedere più Paulo Dybala. Proprio quando la Joya sembrava essersi convinta, il club bianconero ha interrotto le trattative con il Tottenham. Con il mercato chiuso in Premier, sfumano anche le cessioni di Mario Mandzukic - al Manchester United - e Daniele Rugani, che era stato cercato da Arsenal e Wolverhampton. Sul croato resta vigile il Borussia Dortmund.

Non tramonta definitivamente l'idea di uno scambio tra Icardi e Dybala, visto che l'attaccante ex Palermo alla fine è rimasto a Torino. La Juventus ha un disperato bisogno di un centravanti titolare e tutte le strade portano a Maurito. La punta nerazzurra non vuole lasciare Milano ma Torino è vicina e una corte serrata potrebbe convincerlo a lasciare la Lombardia. Il problema sono i rapporti tesi tra i dirigenti dei due club: Marotta e Ausilio lo lascerebbero partire solo per 75-80 milioni oppure proprio in cambio del numero 10 juventino. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Il futuro di Sami Khedira è ancora tutto da scrivere e La Gazzetta dello Sport racconta di molte offerte rifiutate dal tedesco nelle ultime settimane, sia in Premier League che in altri campionati. Il centrocampista sa che alla Juve non avrebbe molto spazio ma vuole riflettere bene prima di scegliere la sua prossima destinazione, visto che vuole essere accontentato sia dal punto di vista tecnico che da quello economico.

Il quotidiano Tuttosport torna a parlare del futuro di Federico Chiesa e spiega come il giocatore non abbia accantonato definitivamente l'ipotesi di lasciare la Fiorentina per sposare la causa juventina. Il valore stimato dalla Fiorentina è sempre quello dei 70 milioni di euro, anche se in caso di riapertura della trattativa la Juventus potrebbe pensare di inserire alcuni giocatori in prestito. E i nomi citati dal quotidiano in tal senso sono quelli di Merih Demiral e Luca Pellegrini.

Napoli

Il Napoli si è visto chiudere la porta dall'Ajax per David Neres. Secondo quanto riportato dal Telegraaf il ds degli olandesi, Marc Overmars ha rifiutato un'offerta da oltre 50 milioni per il brasiliano, richiesto peraltro anche dall'Everton. E per blindare il giocatore nella giornata di ieri è stato ufficializzato il rinnovo fino al 2023.

Intervistato da ESPN, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato di mercato: "Seguiamo Lozano da gennaio, sappiamo esattamente qual è il suo valore. Potrebbe essere un buon giocatore per il Napoli così come potrebbe esserlo James Rodriguez o come il brasiliano Everton e molti altri. Di Lozano mi piace che è giovane, più di James. Quest'ultimo ha maggiore esperienza, ha lavorato due volte con Ancelotti ed è un'altra garanzia. Ma dobbiamo considerare chi può essere maggiormente utile per la squadra. Io ho la mia opinione, Giuntoli ne ha un'altra e Ancelotti ne ha un'altra ancora".

Milan

Niente Milan per Luka Modric. Ai taccuini della 'Gazzetta dello Sport', il dirigente rossonero Zvonimir Boban ha categoricamente escluso l'arrivo del Pallone d'Oro in carica: "Già venti giorni fa - ha dichiarato il dirigente milanista - Maldini aveva dichiarato che Modric non sarà un giocatore del Milan, ma visto che si continua a parlarne e a scriverne senza nessuna base, vorrei ripetere che il miglior giocatore del mondo l’anno scorso non sarà un nostro giocatore. A quanto vedo sarà ancora a Madrid. Ovvio che sarebbe fantastico averlo, ma questa è l’unica verità".

La cessione di Kevin Trapp all'Eintracht Francoforte mette il Paris Saint-Germain nelle condizioni di cercare un sostituto. Ed ecco che si riapre la pista Donnarumma. Il portiere del Milan a oggi è il giocatore che può garantire immediatamente la plusvalenza maggiore, considerate le difficoltà nel cedere Suso e le parole spese da Marco Giampaolo, grande estimatore dello spagnolo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri sono disponibili alla cessione, purché sia per una cifra di oltre 50 milioni senza contropartite tecniche. In modo da reinvestire la somma per gli ultimi colpi di mercato, su tutti Correa. La prima offerta presentata dai francesi, qualche settimana fa, era stata di 20 milioni più il cartellino di Areola. Rispedita al mittente. Intanto, il PSG potrebbe tentare anche Paquetà, offrendogli la 10 di Neymar, che potrebbe lasciare la capitale.

Niente Inghilterra per Franck Kessie. Nonostante il pressing degli ultimi giorni del Wolverhampton, il centrocampista ivoriano resta al Milan.

Roma

Con la partenza di Karsdorp, ufficiale dalla giornata di ieri il suo ritorno in Olanda al Feyenoord, la Roma tornerà a cercare un esterno da regalare a Fonseca. I giallorossi vorrebbero puntare su Zappacosta, in uscita dal Chelsea, che però piace anche al Siviglia di Monchi. Possibile che si profili uno scontro a distanza con l'ex ds romanista anche se sullo sfondo non tramonta l'ipotesi Hysaj. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

La Roma continua la ricerca di un difensore centrale e dopo il fallimento della trattativa per Toby Alderweireld del Tottenham, è pronta a buttarsi con forza su German Pezzella, capitano della Fiorentina. E' lui il giocatore in pole per prendere il posto di Manolas nella difesa di Fonseca. A riportarlo è Sky Sport.

Le altre

SAMP, PRAET PASSA AL LEICESTER. GENOA, UFFICIALE AGUDELO. SKRTEL VICINO ALL'ATALANTA, LA FIORENTINA PRENDE PULGAR E RINNOVA DRAGOWSKI

Il quarto arrivo del mercato estivo per il Leicester arriva proprio allo scadere. Dennis Praet, ex centrocampista della Sampdoria, è un nuovo giocatore delle Foxes. Il club inglese ha annunciato di aver raggiunto l'accordo con i blucerchiati: il belga ha firmato un contratto di cinque anni.

Martin Skrtel si avvicina all'Atalanta. Il difensore slovacco, svincolatosi dal Fenerbahce, può arrivare in nerazzurro: mancano ancora i dettagli dell'operazione ma la dirigenza orobica è al lavoro per chiudere con il calciatore ex Liverpool. Le parti stanno trattando per trovare un accordo su base annuale.

Kevin Agudelo è un nuovo calciatore del Genoa. Attraverso i suoi canali social, il club rossoblù ha reso nota l'acquisizione del centrocampista colombiano classe '98 dall'Atlético Huila.

La Fiorentina ha piazzato un altro colpo ovvero il cileno Erick Pulgar. I viola hanno pagato al Bologna la clausola di poco superiore ai 12 milioni e il classe '93 è diventato un calciatore del club gigliato. Pronto un contratto da 3 anni a 1 milione e 100mila euro più bonus annui. La Fiorentina adesso avrà due play in mezzo al campo. Intanto, Bartlomej Dragowski ha annunciato in conferenza stampa di aver prolungato il proprio contratto con i viola fino al giugno del 2023.

Il quotidiano Tuttosport svela una pista di mercato che coinvolge Torino e Udinese. In particolare granata e bianconeri stanno ragionando sull'eventualità di chiudere uno scambio, alla pari o quasi, fra Vittorio Parigini e Seko Fofana. Le valutazioni dei due giocatori sono simili, con l'Udinese che da tempo ha messo nel mirino l'esterno e col Torino che starebbe pensando al centrocampista per rimpolpare la linea mediana di Mazzarri. Originariamente i due club stavano parlando anche di Rodrigo De Paul e Kevin Bonifazi, ma la valutazione fatta per l'argentino (fra i 30 ed i 35 milioni) ha frenato sul nascere ogni trattativa.

ESTERO

PREMIER, LE UFFICIALITA PIU IMPORTANTI DELL'ULTIMO GIORNO: SARR AL WEST HAM, IL TOTTENHAM PRENDE SESSEGNON E LO CELSO. ARSENAL, DOPPIO SQUILLO: TIERNEY E DAVID LUIZ. CARROLL TORNA A NEWCASTLE, DOVE ARRIVA ANCHE KRAFTH. DRINKWATER IN PRESTITO AL BURNLEY, IWOBI VA ALL'EVERTON. IL MANCHESTER CITY PRENDE IL PORTIERE CARSON. BJARNASON RESCINDE CON L'ASTON VILLA.