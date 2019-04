Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità dell'8 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

La Juventus, intesa come dirigenza e comparto mercato, continua ad interrogarsi su quale potrà essere il futuro della fascia sinistra della squadra di Allegri. I due nomi in cima alla lista dei possibili arrivi sono sempre i soliti, ovvero quelli di Marcelo e Alejandro Grimaldo. Il tutto considerando che Alex Sandro continua a riscuotere apprezzamenti dai top club europei: in quest'ottica, sottolinea Tuttosport, è da segnalare il solito pressing del PSG e i rinnovati sondaggi da parte del Manchester United.

Il quotidiano Tuttosport parla inevitabilmente anche della situazione di Matthijs De Ligt, difensore dell'Ajax e obiettivo di mercato della Juventus. Su di lui la concorrenza è agguerrita, col Barcellona ed il PSG fortemente interessati, ma Paratici nelle prossime ore avrà dei contatti con i dirigenti olandesi per capire lo stato dell'arte. L'Ajax, che valuta il centrale 75 milioni, tornerà a chiedere Kean ma la Juve pare irremovibile sull'incedibilità del classe 2000. Una carta buona come contropartita, allora, potrebbe essere il brasiliano Rogerio che a giugno rientrerà a Torino dal Sassuolo.

Secondo quanto afferma La Gazzetta dello Sport, dopo la gara di ritorno contro l'Ajax all'Allianz Stadium, il ds della Juventus Fabio Paratici si siederà al tavolo con Mino Raiola per discutere il rinnovo di contratto di Moise Kean, attualmente in scadenza nel giugno del 2020.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus sta pensando di sfruttare il futuro di Riccardo Orsolini negli affari che potrebbero portare uno tra Nicolò Zaniolo e Federico Chiesa in bianconero. Strade comunque difficili da percorrere perché se è vero che il giocatore attualmente al Bologna potrebbe anche piacere ai due club, non è arrivata nessuna apertura per un eventuale addio con contropartita tecnica. La Fiorentina, per esempio, per il proprio gioiello è pronta a trattare solo sulla base di un'offerta cash, senza giocatori inseriti per abbassare l'eventuale prezzo.

Anche l'Atletico Madrid si iscrive alla corsa per Mauro Icardi. Il quotidiano spagnolo AS scrive che Diego Simeone avrebbe posto in cima alla lista dei desideri il nome dell'attaccante argentino in caso di addio di Antoine Griezmann o Diego Costa, mentre Alvaro Morata viaggia verso la riconferma. I colchoneros vorrebbero approfittare della situazione non proprio pacifica tra il bomber di Rosario e l'Inter, per questo avrebbero già avviati i primi contatti con Wanda Nara, moglie e agente del classe '93.

Tutto su Marco Giampaolo. La Roma ha individuato nell’attuale allenatore della Sampdoria il profilo giusto per ripartire la prossima stagione. È il tecnico blucerchiato il prescelto per la Roma del futuro, molto però dipenderà dal futuro societario della Sampdoria che potrebbe passare di mano da Massimo Ferrero (nessuna conferma sulla possibilità che acquisti il Palermo) ad altri investitori. Con il cambio di proprietà management e staff tecnico lascerebbero la Samp. E Giampaolo è la prima scelta di casa Roma, come raccolto da TMW.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, se non verranno evidenziati guai fisici seri da qui alla fine della stagione, la Roma rinnoverà il contratto in scadenza del capitano Daniele De Rossi fino al giugno del 2020. Il rapporto con l'attuale dirigenza è ottimo e c'è la benedizione dell'amico Francesco Totti.

La Roma è intenzionata a ripartire da Nicolò Zaniolo, a prescindere dalla qualificazione alla prossima Champions League. Lo scrive il Corriere dello Sport, che fa il punto sul futuro del centrocampista classe '99: anche offerte molto alte verranno rispedite al mittente perché la Roma non vuole perdere il suo giovane calciatore ed è pronta a rinnovargli il contratto fino al 2024.

Parma, Bologna e Sassuolo. Questi i club che, secondo le ultime raccolte da TMW, si sono mossi con Andrea Ranocchia in vista della prossima stagione. Il difensore centrale dell'Inter infatti è in scadenza a giugno 2019 e da oramai qualche settimana può ascoltare proposte e interessamenti di altre società. Ma il futuro, come vi avevamo raccontato nel recente passato, sarà probabilmente ancora nell'Inter. Perché l'ex capitano, figura importante e rispettata all'interno dello spogliatoio, sta trattando il rinnovo col club nerazzurro e alla fumata bianca pare mancare davvero poco.

La famiglia Della Valle ha deciso. Stefano Pioli per ora resta sulla panchina della Fiorentina. Secondo quanto riportato dal TgR Rai Toscana nelle prossime ore ci sarà un confronto con la squadra per decidere se iniziare un mini ritiro in vista delle prossime partite.

Un’idea turca. Come in passato, quando Firenze abbraccio l’Imperatore, Fatih Terim. Un’idea chiamata Erol Bulut, manager dello Yeni Malatyaspor e col quale la Fiorentina avrebbe preso i primi contatti in vista dell’estate secondo quanto raccolto da TMW.

Inter e Milan, secondo quanto raccolto da TMW, stanno davvero provando a convincere Mauricio Pochettino per la prossima stagione. I nerazzurri stanno valutando da molto tempo il profilo dell'argentino, prima scelta di Zhang e visto di buon occhio da Javier Zanetti - amicizia che dura da Francia 1998 - che però sta caldeggiando anche l'ipotesi José Mourinho. Per i rossoneri c'è Gazidis che ha potuto vederlo da vicino all'opera a Londra, come avversario del suo Arsenal.

Con Antonio Conte all'Inter, invece, ecco che l'ipotesi Romelu Lukaku tornerebbe d'attualità per la formazione nerazzurra: il centravanti non sembra essere uno degli incedibili di Solskjaer ma un eventuale approdo dell'ex ct potrebbe portare il belga a Milano. Conte è infatti un ammiratore di Lukaku, contattato anche nella sua esperienza al Chelsea. Lo rivela il quotidiano inglese Daily Telegraph.

La Lazio ha messo nel mirino Federico Matias Zaracho, fresco campione d'Argentina con il Racing de Avellaneda. Trequartista, classe 1998, ha esordito con la Nazionale albiceleste lo scorso 26 marzo. Su di lui ci sono anche Sporting Lisbona e Atletico Madrid, ma c'è già il prezzo causa clausola rescissoria: 18 milioni di dollari per liberarlo.

Andrea Belotti e il Torino, avanti insieme fino al 2023. Rinnovo vicino per l’attaccante granata, che - come raccolto da TMW - potrebbe legarsi per altri due anni oltre la scadenza attuale del contratto. Ma Cairo vuole blindare anche il suo direttore sportivo, Gianluca Petrachi, fino al 2022. La sensazione è che nelle prossime settimane potrebbero arrivare entrambi i rinnovi.

Ivan Rakitic vuole restare al Barcellona. È quanto riporta Cadena Cope: il centrocampista croato è pronto a rifiutare qualsiasi offerta e continuare la sua esperienza con il club catalano almeno per un'altra stagione. Rakitic è da tempo nel mirino di Inter e Juventus.

Il Real Madrid intensifica i contatti per Eden Hazard, obiettivo numero uno per la prossima stagione. Il Chelsea chiede 100 milioni di sterline per il cartellino del belga, nonostante la scadenza di contratto sia fissata al 30 giugno 2020. Nell'affare potrebbe rientrare Mateo Kovacic, in prestito ai blues proprio dal Real Madrid. Il croato è gradito a Maurizio Sarri anche se la posizione del tecnico non è tra le più salde al momento (eufemismo).

Ha un contratto fino al giugno 2023 con l'Atletico Madrid, ma Thomas Teye Partey (25) si vede ancora a lungo in maglia biancorossa. Dopo la gara di Liga contro il Barcellona, il centrocampista ha ammesso: "Sono cresciuto all'Atletico Madrid e sono certo di restare qui. Le voci di mercato? All'Atletico sto bene, penso solo a fare bene con i colchoneros".

Non trova grandissimo spazio tra le file del Liverpool, ma Divock Origi (23) potrebbe legarsi ulteriormente ai reds visto il contratto in scadenza nel giugno 2020. La stampa britannica fa sapere che l'attaccante belga è pronto a firmare il rinnovo, dopo aver avuto la certezza di essere impiegato con maggiore continuità nel giro delle prossime stagioni.

Il Paris Saint-Germain è pronto a investire nuovamente per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Ci saranno di sicuro movimenti per migliorare il centrocampo, ma il club francese vuole completare anche la batteria dei terzini: come riporta Le Parisien, oltre agli italiani Cristiano Piccini e Cristiano Biraghi, i transalpini seguono anche il giocatore dell'Ajax, Daley Blind, che sembra rinato dopo le deludenti annate con la maglia del Manchester United.

Thorgan Hazard (26) ha un contratto fino al 2020 col Borussia Mönchengladbach, ma in estate è pronto a cambiare club. Kicker fa sapere che l'esterno offensivo belga è nel mirino del Borussia Dortmund, pronto a finalizzare l'affare per una cifra compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro. L'ex Chelsea e Zulte Waregem, dunque, dovrebbe continuare la sua esperienza in Bundesliga.

Il Manchester City pensa a Rodri e l'interesse, stando a quanto riporta As, è ricambiato. Il centrocampista spagnolo avrebbe espresso il proprio gradimento per il club inglese, disposto a spendere l'importo della clausola (60 milioni di sterline) per strapparlo all'Atletico Madrid dopo una sola stagione. Il 22enne era stato prelevato nella scorsa estate dal Villarreal.