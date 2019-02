Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità dell'8 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, IN ESTATE 40 MILIONI PER ZANIOLO. PER LA DIFESA OCCHI SU RUBEN DIAS E STEFAN SAVIC. PER DE LIGT SARÀ ASTA: BASE D'ASTA 60-70 MILIONI. NAPOLI, HAMSIK A MADRID PER LE VISITE COL DALIAN. MILAN, NUOVI CONTATTI CON IL CHELSEA PER IL RISCATTO DI BAKAYOKO. INTER, IDEA DI LORENZO DELL'EMPOLI. ATALANTA, SI AVVICINA IL RINNOVO DI TOLOI

La Juventus continua a monitorare Nicolò Zaniolo per la prossima stagione ed è pronta a formulare un'offerta alla Roma durante la prossima estate in stile Bernardeschi. Secondo quanto riportato da Tuttosport l'idea dei bianconeri è quella di mettere sul piatto 40 milioni di euro e se i giallorossi fossero costretti, a giugno, a cedere un big, Fabio Paratici sarà pronto a sferrare l'attacco decisivo per il giovane italiano classe 1999.

La Juventus pensa alla difesa e oltre a De Ligt sta seguendo anche Ruben Dias e Stefan Savic. Il primo, titolare nel Benfica, è nella lista degli Under 23 che Fabio Paratici sta monitorando: assistito da Jorge Mendes, agente di Ronaldo, può essere il piano B all'olandese e i buoni rapporti con il procuratore potrebbero giocare un ruolo importante nella trattativa. A riportarlo è Tuttosport.

Matthijs De Ligt resta l'obiettivo numero uno per la difesa della Juventus in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici sta continuando a seguire il giocatore classe 1999 e al momento sembra essere in prima fila, anche se la concorrenza è tanta, visti gli interessamenti di Barcellona, PSG, Manchester United e City, pronte all'euro-asta per il centrale dell'Ajax, che chiederà almeno 60-70 milioni di euro.

Marek Hamsik al Dalian Yifang, capitolo secondo. Gli indizi sulla riapertura della trattativa tra il Napoli e il club cinese erano chiari già nelle ultime ore, oggi invece l'elemento (decisivo). Il centrocampista slovacco - riporta SportMediaset - è volato a Madrid per sostenere le visite mediche per il nuovo club: l''affare diventerà ufficiale presumibilmente tra lunedì e martedì. Alla fine De Laurentiis otterrà 20 milioni di euro più bonus in un'unica soluzione (superato dunque lo stop imposto dal presidente azzurro sulle modalità di pagamento). Nessun problema invece con Hamsik, che aveva ricevuto un permesso per non allenarsi fino a lunedì, e il Dalian: l'accordo era stato trovato sulla base di un triennale da 10 milioni di euro all'anno.

Il Milan è intenzionato a riscattare Tiémoué Bakayoko a fine stagione. Il francese è diventato troppo importante per il centrocampo rossonero, grazie ad una trasformazione incredibile avvenuta nel giro di tre mesi dopo un avvio molto complicato. Ora Bakayoko è imprescindibile, è uno dei mediani più forti in Italia e il Milan si è convinto di voler scommettere su di lui anche per il futuro. Il Chelsea aveva stabilito il prestito con diritto di riscatto a circa 38 milioni, ma Leonardo in questi giorni ha riallacciato i contatti con la dirigenza dei Blues per provare a ottenere uno sconto a fine anno. E’ ancora presto per parlare di riscatto sicuro, anche perché molto dipenderà dalla Champions League, ma se i rossoneri dovessero chiudere al quarto posto, allora il riscatto sarebbe quasi una formalità, ammesso che Bakayoko tenga questi ritmi e quest’andamento per i prossimi tre mesi.

Gli occhi dell'Inter su Giovanni Di Lorenzo, terzino destro dell’Empoli, rivelazione degli ultimi mesi di campionato. Il ragazzo non è più un giovane (è un classe ’93), ma dopo tanta gavetta nelle serie minori, quest’anno si è imposto fra i migliori laterali destri del campionato (2 gol e 1 assist nelle tre gare precedenti alla sfida di ieri sera con la Lazio). L’Inter sta valutando diversi profili per il ruolo: è vero, a gennaio è arrivato il portoghese Cedric dal Southampton, ma il riscatto è fissato a 11 milioni e dunque molto dipenderà dal suo rendimento nei prossimi mesi. Di Di Lorenzo hanno parlato nei giorni scorsi Marotta e il dg empolese Pecini, ex capo osservatore di Tottenham e Monaco, ma dal 2008 al 2010 coordinatore dell’area tecnica e dello scouting alla Sampdoria quando Marotta era ad dei blucerchiati. A riportarlo è Tuttosport.

Gazzetta.it parla del futuro di Rafael Toloi, punto di forza dell'Atalanta e finito anche tra le opzioni valutate da Tite, ct della Selecao. Bergamo è casa sua e presto si potrebbe discutere il prolungamento del contratto che scade nel 2020: per il centrale, che aveva accennato alla questione anche in una intervista di recente, potrebbe quindi a breve arrivare l'ennesima testimonianza di fiducia da parte del club orobico.

MANCHESTER UNITED, JONES RINNOVA FINO AL 2023. OLYMPIQYE MARSIGLIA, PER BALOTELLI 4 MILIONI DI INGAGGIO FINO A GIUGNO. PSG, RIMANE CEDUTO IN PRESTITO ALL'ISTRIA. VALENCIA, BLINDATO RUIZ: RESTA IN PRESTIO AL MALLORCA

Il Manchester United, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato il rinnovo del contratto del difensore Phil Jones. Il centrale inglese ha prolungato fino a giugno 2023 con opzione per un altro anno.

Nella sua inchiesta sugli stipendi dei calciatori di Ligue 1, L'Equipe ha esaminato il nuovo contratto strappato da Mino Raiola per Mario Balotelli. L'attaccante azzurro, acquistato dall'Olympique Marsiglia, percepirà 4 milioni fino a giugno. Un ingaggio importante, che potrebbe aumentare qualora vengano raggiunti gli obiettivi: Balotelli guadagnerà 150mila euro ogni cinque gol segnati e 500mila euro in caso di piazzamento Champions. In più, anche un'auto aziendale e un'indennità mensile per l'alloggio pari a 7000 euro.

Il Paris Saint-Germain ha ceduto in prestito fino alla fine della stagione il difensore Kevin Rimane all'NK Istra 1961, club che milita nella prima divisione croata. Il giocatore della Guiana francese, 27 anni, ha disputato soltanto cinque partite con la maglia dei parigini dal 1 luglio 2014, quando fu acquistato dal Boulogne.

Il Valencia blinda il giovane talento