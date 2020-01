Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità dell'8 gennaio

MILAN, AFFONDO PER POLITANO MENTRE REINA SI AVVICINA ALL'ASTON VILLA. NAPOLI, È ATTERRATO DEMME. ROMA-CRISTANTE, UFFICIALE IL RINNOVO. SAMPDORIA, FATTA PER TONELLI. LECCE, ECCO DEIOLA

Paolo Dal Pino è il nuovo Presidente della Lega di Serie A. E' stato eletto con 12 voti, per Gaetano Micciché 7, 1 scheda bianca. Per l'elezione servivano 11 voti.

Riccardo Orsolini è uno dei talenti maggiori che ha illuminato questa prima parte della Serie A 2019/20. Il Bologna ha riscattato l'ala mancina dalla Juventus la scorsa estate per 15 milioni di euro acquisendo così il totale controllo del giocatore. La Vecchia Signora però, secondo quanto riportato da Goal.com, avrebbe stipulato un patto verbale con la società emiliana: 22,5 milioni per giugno 2020 e 30 milioni per l'estate successiva.

L'Inter è in prima fila per l'acquisto di Christian Eriksen. Il club nerazzurro, che ha messo sul piatto un quinquennale da 10 milioni di euro netti a stagione, è in prima fila per l'ingaggio a parametro zero del centrocampista danese in scadenza con il Tottenham. Gli spurs, appurata la volontà del ragazzo di non rinnovare, spingono per una sua cessione a gennaio e in questo senso hanno accettato l'offerta di 23.6 milioni di euro presentata dal Manchester United. Il giocatore però - scrive 'Fcinternews' - ha declinato l'offerta perché non è intenzionato ad accettare la proposta.

In queste ore in casa Inter sta prendendo corpo la candidatura di Ashley Young, 34 anni, difensore eclettico (può giocare su entrambe le fasce) del Manchester United, anche lui a fine contratto con i Devils. Negli ultimi tempi Solskjaer - sottolinea La Gazzetta dello Sport - lo ha messo in naftalina e lui appare interessato all’ipotesi di un cambio in corsa. Di certo Lukaku non può che parlargli bene dell’ambiente interista, ma lo stesso Smalling nella Roma ha avuto un ottimo impatto con la Serie A. Insomma l’interesse è reciproco e ciò non può che agevolare il tutto. Questa trattativa è chiaramente in alternativa a quella con il Chelsea per Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. Il club di Abramovich fa richieste choc e la virata su Young garantisce costi molto inferiori.

Milan su Matteo Politano. Secondo quanto riportato da Sky si registra un incontro in giornata tra gli agenti del giocatori e la dirigenza rossonera, che ha incassato il sì dell'attaccante. La palla passa ora ai due club che devono trovare l'accordo sulle eventuali modalità di trasferimento.

L'infortunio di Harry Kane, che resterà fuori almeno fino a marzo, costringerà il Tottenham a guardarsi intorno per rinforzare la rosa, in vista dei tanti impegni in programma nei prossimi mesi. Secondo l'edizione online del Guardian, i londinesi avrebbero intenzione di aggiungersi alla lista delle pretendenti per Kzysztof Piatek, centravanti polacco che il Milan potrebbe cedere qualora arrivi un'offerta allettante.

L'avventura di Pepe Reina al Milan potrebbe essere giunta al capolinea. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'interessamento dell'Aston Villa sta infatti dando i suoi frutti e il portiere è vicino al passaggio al club di Premier League. Attesa per le prossime ore la definitiva fumata bianca, con Antonio Donnarumma che diventerà il secondo.

Sembra sfumare sempre di più l'ipotesi di vedere Jean-Clair Todibo al Milan. Secondo quanto riportato dalla Bild questa mattina, infatti, il centrale francese in uscita dal Barcellona sarebbe ad un passo dallo Schalke04. In queste ore il ds del club di Gelsenchirken, Jochen Schneider, è atteso nella città catalana per definire l'operazione per l'ex Tolosa.

Dopo l'ipotesi Napoli, le sirene dalla Turchia sponda Fenerbahçe e quelle olandesi arrivate dal PSV, per Ricardo Rodriguez esterno in uscita dal Milan spunta una nuova pista di mercato in salsa francese. Stando al quotidiano svizzero Blick il giocatore della nazionale rossocrociata sarebbe finito nel mirino dell'Olympique Lione che avrebbe già presentato una prima proposta.

Il centrocampista Diego Demme è sbarcato pochi minuti fa a Roma dove domani sosterrà le visite mediche a Villa Stuart prima di firmare il contratto che lo legherà al Napoli. Il classe ‘91 del Lipsia non ha rilasciato dichiarazioni ai media presenti. Lo riferisce Sky Sport.

Fabio Borini ha scelto l'Hellas Verona. L'attaccante del Milan si prenderà un'ultima notte per riflettere anche se la scelta ricaduta sugli scaligeri, riporta Sky, sembra definitiva. Il giocatore sembrava a un passo dal Genoa. 28 anni, Borini ha trovato pochissimo spazio al Milan in questa stagione, raccogliendo la miseria di 70 minuti spalmati in due presenze.

Resta soltanto un nodo da sciogliere tra il Napoli e Sofyan Amrabat, a un passo dal diventare un prossimo centrocampista azzurro per l'estate. Tra le società l'intesa è totale, 15+1 con l'Hellas Verona che riscatterà il giocatore per 3,5 dal Brugges. Col ragazzo resta soltanto da definire la questione legata alla durata di un accordo da 1 milione e 750mila euro a stagione. Il Napoli propone una stagione in più di quelle volute da Amrabat (5 contro 4) e il centrocampista vorrebbe inserire una clausola nel contratto che per adesso non è accettata dalla dirigenza azzurra.

Il Napoli segue da diverse settimane Stanislav Lobotka del Celta Vigo, ritenuto il profilo ideale per migliorare il centrocampo. Ma la trattativa non decolla, si resta sempre "ad un passo" ma non si va mai oltre. La conferma arriva da La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come ieri il ds Giuntoli abbia dato un ultimatum al club spagnolo: o si chiude entro sabato o l’operazione salta. Da una parte c’è l’offerta di 20 milioni di euro, dall’altra la richiesta dei galiziani che ne vorrebbero due in più. Inoltre il Celta ha fatto sapere che Lobotka non verrà ceduto prima di aver trovato il sostituto.

Il Napoli lavora al presente e programma al futuro. I target di mercato della società di Aurelio De Laurentiis sembrano cambiati e tornati quelli della prima gestione di Sarri: giocatori al salto, pronti per sbocciare, con la fame e la voglia di emergere. I migliori dei club di una fascia più in basso, vedi Sofyan Amrabat o Stanislav Lobotka. Per la trequarti, così, è stata imbastito un discorso col Sassuolo per Jeremie Boga. Dribblomane di casa Sassuolo, l'ala sinistra ivoriana è certamente uno dei giocatori più tecnici e d'impatto dell'intera Serie A. Il pallonetto con cui ha segnato a Gianluigi Buffon il biglietto da visita che meglio presenta il classe '97 di Marsiglia ma nazionale della Costa d'Avorio. 4 reti in 17 gare in questa Serie A, è una delle gemme smarrite dal vivaio del Chelsea che nei prestiti al Renne, al Granada e al Birmingham, non ha saputo intravedere in Boga le sue reali qualità. Colpi da giocatore di grande prospettiva, invece, i primi contatti tra le parti hanno già preso il via: l'obiettivo di Giuntoli e Micheli è quello di portarlo alla corte di Gattuso in estate. Il prezzo fissato dal Sassuolo si aggira di poco sotto i 20 milioni di euro.

Il giorno dopo Kolarov, la Roma ha annunciato un altro rinnovo di contratto. Il centrocampista Bryan Cristante ha sottoscritto quest'oggi un nuovo accordo con la società capitolina valido fino a giugno 2024.

La Fiorentina pensa a un nuovo attaccante per il mercato di gennaio ma intanto Pedro è sempre più vicino alla cessione. Nella giornata di oggi il suo agente Stefano Castagna ha incontrato la dirigenza viola e l'addio è a un passo. Resta da capire se il centravanti partirà in prestito o verrà ceduto a titolo definitivo, con il Gremio molto forte su di lui. Sul brasiliano ci sono anche Palmeiras, Flamengo, Porto e Schalke 04.

La rottura della clavicola lo ha tenuto fuori per gran parte della stagione, sicché non stupisca che Gaston Pereiro col PSV Eindhoven abbia giocato in stagione quattro gare in Eredivisie con due reti. I colpi però del trequartista di Montevideo restano intatti e pure la clavicola è tornata al suo posto. Nazionale celeste, già perno della Sub-20, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com Pereiro potrebbe rispondere al profilo di "centrocampista di grande qualità offensiva" che sta cercando la Fiorentina a gennaio. Oggi il numero uno del club, Rocco Commisso, ha ammesso di non volere giocatori in prestito ma di voler spendere per ragazzi per costruire il futuro viola. Per questo i contatti per Pereiro della società olandese, in scadenza proprio la prossima estate. Su Pereiro ci sono club di Liga e Premier, pare siano da registrare sondaggi anche da parte di un'altra società di A con l'entourage. Però la Fiorentina è in fila per Gaston Pereiro da Montevideo, talento puro dall'Uruguay.

Un agente per Federico Chiesa. Secondo quanto riferito dal settimanale Chi, l'esterno offensivo della Fiorentina, fin qui assistito da suo padre Enrico, potrebbe essere la prima grande firma nella scuderia di Francesco Totti. L'ex capitano della Roma, è noto, ha intenzione di iniziare una carriera nel mondo degli agenti e dello scouting. E Chiesa, seguito da Inter e Juventus, sarebbe il suo primo "colpo", assieme al giovane talento dell'Inter, Sebastiano Esposito.

Musa Barrow sarà un nuovo attaccante del Bologna. Tra domani e dopodomani l'attaccante gambiano firmerà un contratto con la società emiliana, che verserà circa 15 milioni di euro nelle casse dell'Atalanta tra parte fissa e bonus. Le due società hanno trovato l'accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. La fumata bianca è arrivata questo pomeriggio, nell'incontro tra l'entourage del giocatore e la società di patron Saputo: Barrow firmerà un contratto valido fino a giugno 2024. L'ingaggio sarà di circa un milione di euro netto a stagione.

È fatta per il ritorno di Lorenzo Tonelli alla Sampdoria, come raccolto dalla nostra redazione. Il difensore, classe 1990, non è mai sceso in campo in questa prima parte di stagione col Napoli mentre la passata stagione, in prestito alla Samp ha raccolto 20 presenze, segnando un gol.

Alessandro Deiola è un nuovo centrocampista del Lecce. In questi minuti, il centrocampista classe '95 ha incontrato con il suo agente i vertici del club giallorosso per firmare il contratto. Deiola si trasferisce dal Cagliari al Lecce in prestito con diritto di riscatto fissato a 3.5 milioni di euro e contro-riscatto a favore della società sarda fissato a 4.5 milioni di euro

BARCELLONA, VALVERDE VUOLE TENERE VIDAL. MANCHESTER UNITED SU VAN DE BEEK. NZONZI VUOLE LASCIARE IL GALATASARAY. BAYERN, PIACE ZAHA

Arturo Vidal è l'oggetto del desiderio dell'Inter di Antonio Conte ma una sua partenza da Barcellona sembra molto complicata. Anche perché i catalani non hanno intenzione di cedere il cileno: come riporta RAC1, Josep Maria Bartomeu e i senatori avrebbero parlato con l'ex centrocampista della Juventus durante il viaggio che ha portato i blaugrana in Arabia Saudita, per cercare di convincerlo a non andarsene fino al termine della stagione. La cifra offerta dai nerazzurri, 12 milioni, non è considerata congrua dal Barça.

Manchester United su Donny van de Beek. È questa la notizia rilanciata questa mattina dal London Evening Standard in merito al mercato dei Red Devils. Secondo quanto riportato il club inglese sarebbe pronto a presentare un'offerta all'Ajax per il centrocampista classe 1997. Qualora l'operazione venisse davvero portata a compimento (al momento non ci sono segnali di apertura da parte dei lancieri) la dirigenza dello United potrebbe pensare di lasciar partire Paul Pogba, centrocampista francese separato in casa nella formazione di Ole Gunnar Solskjaer.

Dalle colonne di SportBild arriva una indiscrezione circa il passaggio di Erling Haaland al Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco nel contratto sottoscritto dal colosso norvegese e il club giallonero sarebbe presente una clausola che consente all'ex Salisburgo di chiedere la cessione nell'estate 2022 qualora decidesse di lasciare la formazione oggi nelle mani di Lucien Favre. Una possibilità, questa, che libererebbe Haaland dal Dortmund due anni prima della fine del contratto fissata nell'estate 2024.

Arriva dal Benfica il primo rinforzo del mercato di gennaio dell'Espanyol, club di Barcellona attualmente ultimo in Liga con 11 punti raccolti in 19 gare. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo i Periquitos nella mattinata di oggi hanno fatto sostenere le visite mediche a Raul de Tomas, attaccante classe 1994, per il quale verranno versati nelle casse del club di Lisbona 20 milioni di euro più 2,5 di bonus legati ai risultati ottenuti dal calciatore. Qualora venissero confermate tali cifre l'ex canterano del Real Madrid diventerebbe l'acquisto più caro della storia dell'Espanyol.

Sirene dalla Bundesliga per Wilfried Zaha, attaccante del Crystal Palace. Stando a quanto riportato da SkySports UK l'ex United sarebbe finito nel mirino del Bayern Monaco. Operazione questa che il quotidiano tedesco Bild questa mattina etichetta comunque come complicata visto che i bavaresi avevano pensato a questa operazione in prestito mentre le Eagles in caso di addio della punta vogliono lavorare solo a titolo definitivo.

Le strade di Steven Nzonzi e del Galatasaray sono destinate a dividersi: in prestito dalla Roma, il centrocampista dovrebbe a breve lasciare anche la Turchia dopo il litigio con il suo allenatore, Terim. Uno strappo con squadra e allenatore che ha portato alla richiesta della sua cessione: "Non devo chiedere scusa a nessuno, non ho fatto nulla. Ma adesso basta, voglio andarmene”, è quanto riportato dal portale turco fotospor.com. La Roma è già alla ricerca di nuove soluzioni per il giocatore.