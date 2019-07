Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità dell'8 luglio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

DE LIGT SI PRESENTA AL RITIRO CON L'AJAX. MILAN, KRUNIC È UFFICIALE. INTER, INCONTRO CON LA ROMA PER DZEKO. I GIALLOROSSI SALUTANO UFFICIALMENTE EL SHAARAWY E ABBRACCIANO PAU LOPEZ.

JUVENTUS

L'Ajax ha iniziato la preparazione in vista della prossima giornata. Matthijs de Ligt, obiettivo numero uno dei bianconeri per la difesa, si è presentato in ritiro con i lancieri. Primo allenamento per la squadra guidata da ten Hag, con il difensore olandese in prima linea durante il riscaldamento. Le parti hanno trovato l'accordo già da tempo, ora la palla passa all'Ajax. In attesa di un nuovo incontro il giovane difensore orange è sceso in campo per iniziare al meglio la prossima stagione.

In attesa di risolvere positivamente la questione De Ligt – dovrebbe ormai mancare poco e il club appare piuttosto sereno in tal senso – la Juventus porta a termine anche l’operazione Romero. Già imbastita a gennaio col Genoa, il difensore giunge in bianconero con la buona possibilità che venga girato in prestito per giocare con continuità almeno per un altro anno. Si dice un gran bene del ragazzo, Paratici non l’è fatto scappare: lesto, come sempre, quando c’è da garantirsi il futuro di un prospetto interessante. Il difensore si presenterà in mattinata al J Medical per le rituali visite, insieme a lui giungeranno verosimilmente altri giovani pronti ad aggregarsi da mercoledì al gruppo che comincerà a lavorare alla Continassa, agli ordini di Maurizio Sarri. Il futuro di Romero potrebbe passare nuovamente da Genoa, oppure da Atalanta o Sassuolo, entrambe alla finestra in attesa di una decisione che la Juve potrebbe prendere dopo la tournée, così da vederlo all’opera più da vicino in un lasso di tempo più ampio.

MILAN

Marco Giampaolo è stato presentato come nuovo allenatore. Sul mercato: "Praet lo stimo ma non so se diventerà un giocatore in più per il Milan perchè abbiamo già quattro mezze ali, certo lo stimo, l'ho allenato e non è un giocatore del Milan. Siamo coperti in quel ruolo. Parlo dei miei giocatori, Andrè Silvae Cutrone, a pelle, sono calciatori diverse per caratteristiche. Devo valutarli insieme alla rosa del Milan ma sono giocatori di livello, devo capire come metterli insieme, capire chi è funzionale e chi meno. Ad oggi sono calciatori forti del Milan, poter scegliere è già una bella cosa".

Arriva l'ufficialità da parte del Milan di Rade Krunic, centrocampista prelevato dall'Empoli. Contratto quinquennale per il centrocampista.

INTER

Incontro in Lega tra Beppe Marotta e Guido Fienga per discutere del futuro di Edin Dzeko. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i dirigenti si vedranno nella giornata di oggi e proveranno a riprendere la trattativa in mano, visto che negli ultimi giorni i rapporti tra le parti sono stati freddi, tanto che il dirigente nerazzurro, a margine della conferenza stampa di ieri di Antonio Conte ha parlato di partita a scacchi.

NAPOLI

Carlo Ancelotti in conferenza stampa: "La qualità del gioco è alla base della nostra idea, anche perché la squadra ha sempre giocato un calcio di qualità e continueremo. James è un giocatore che conosco bene, mette tanta qualità, purtroppo al momento non è un giocatore del Napoli, magari non lo sarà mai o lo sarà e parleremo quando lo sarà. Non voglio colleghi scontenti, perché io non parlo di altri giocatori. Valutiamo tante opportunità perché la società vuole migliorare la qualità della rosa. Ci sono tante opportunità, poi ci sono le possibilità maggiori per uno rispetto ad un altro. Io non ho dato l'ok per la cessione di nessuno, il club vuole tenere i migliori, poi alcuni di questi magari vorranno cambiare aria e valuteremo le occasioni. Nient'altro".

ROMA

Paulo Fonseca è stato presentato come nuovo allenatore della Roma: "Voglio che restino qui solo i giocatori felici di rimanere e che siano motivati. Avere calciatori pienamente dediti alla causa è fondamentale. Zaniolo? È un calciatore di grande talento nel quale crediamo. Per me quello che conta è il presente e il futuro. Ogni calciatore deve dimostrare attaccamento a questa squadra. Credo che si possano fare grandi cose con questa squadra. L'importante è avere giocatori che mettano gli interessi propri dietro quelli del team".

Stephan El Shaarawy è ufficialmente un giocatore dello Shanghai Shenhua. Ad annunciarlo è stato lo stesso club cinese con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Al club giallorosso vanno 16 milioni di euro.

Pau Lopez, portiere che si appresta a firmare con la Roma, ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart.

FIORENTINA

Novità sul futuro di Bartlomiej Dragowski della Fiorentina, portiere polacco rientrato dal prestito all'Empoli. Il giocatore avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo a circa 600mila euro a stagione fatta dal club viola. La richiesta è di 1 milione, al momento la fase è di stallo: la Fiorentina potrebbe anche cederlo ma non per meno di 15 milioni di euro. C'è il Bournemouth sul giocatore ma non ci sono ancora offerte concrete. La società britannica può arrivare a offrire un contratto di oltre 1 milione e i prossimi giorni saranno decisivi.

BOLOGNA

Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito dall’A.C. ChievoVerona il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Musa Juwara a titolo definitivo.

PARMA

Giornata di ufficialità per i crociati: il tecnico Roberto D’Aversa si è legato al club fino al 2022. Acquistato a titolo definitivo Vincent Laurini dalla Fiorentina, accordo fino al 2022. Preso Kastriot Dermaku dal Cosenza, accordo fino al 2023. Infine, Massimo Gobbi ha dato l'addio al calcio.

PARIS SAINT-GERMAIN, NEYMAR NON SI PRESENTA AL RITIRO. ARNAUTOVIC VOLA IN CINA. TOTTENHAM, DAVIS E WINKS RINNOVANO.



FRANCIA

Neymar non si è presentato quest'oggi alla ripresa degli allenamenti in casa Paris Saint-Germain, nonostante fosse stato inserito nella lista di giocatori convocati per la preparazione. A darne comunicazione è lo stesso club parigino, mediante una nota ufficiale: "Paris Saint-Germain ha scoperto che il giocatore Neymar Junior non si è presentato nell'ora e nel luogo concordati, senza essere stato anticipatamente autorizzato dal club. La società deplora questa situazione e adotterà le misure più appropriate".

Haitam Aleesami è un nuovo giocatore dell'Amiens. L'esterno norvegese, ex Palermo, ha firmato un contratto con il club transalpino dopo essersi svincolato dai rosanero. Trovato un accordo tra le parti su base triennale.

INGHILTERRA

Marko Arnautovic saluta il West Ham. La punta austriaca vola allo Shanghai SIPG a titolo definitivo: dopo due stagioni al London Stadium, 22 gol e 65 gare coi Claret and Blue, si trasferisce così in Cina.

Ben Davies e Harry Winks rinnovano con il Tottenham. I due giocatori hanno prolungato il loro accordo con la società londinese fino al 2024. Il gallese è arrivato dallo Swansea nel luglio 2014 e ha collezionato ben 168 presenze. Il 23enne inglese ha invece vestito la maglia degli spurs in 102 occasioni.

Youri Tielemans è un nuovo giocatore del Leicester. Il calciatore belga arriva dal Monaco e ha firmato un contratto di quattro anni con il club inglese. Nella scorsa stagione è stato in prestito alle foxes, dove ha segnato tre gol e 13 presenze. "È una grande sensazione firmare per questo club, da quando sono arrivato qui in prestito tutti sono stati fantastici con me, quindi sono contento di essere tornato", queste le parole del nuovo calciatore delle foxes.

SPAGNA

Ander Iturraspe è un nuovo giocatore dell'Espanyol. Il club catalano ha trovato un accordo fino al 2020 con il giocatore, con l'opzione sul secondo. Con la maglia dell'Athletic Club ha collezionato più di 300 partite.

Nuovo colpo dell'Atletico Madrid. I colchoneros hanno infatti acquistato dall'Atletico Paranaense il terzino sinistro brasiliano Renan Lodi. Per il classe '98 contratto di sei anni.

OLANDA

Dusan Tadic si lega all'Ajax fino al 2026. Il fantasista serbo ha firmato un prolungamento di contratto per altre sette stagioni: trovato l'accordo fino al 2023, un anno in più rispetto al primo atto firmato tra le parti. Il giocatore classe 1988 potrà rimanere fino al 2026, ma il suo ruolo verrà definito successivamente. Arrivato dal Southampton nella scorsa finestra di mercato, Tadic ha incantato tutti nel ruolo di falso nueve. Nella scorsa stagione ha messo a segno ben 38 reti in 56 presenze.