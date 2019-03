Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità dell'8 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

ROMA, RANIERI È IL NUOVO ALLENATORE. MONCHI LASCIA I GIALLOROSSI: RISOLUZIONE CONSENSUALE. MASSARA NUOVO DS. INTER, CASO ICARDI: NUOVO CONFRONTO MAROTTA-NICOLETTI: FILTRA OTTIMISMO. JUVENTUS, NEL MIRINO DEI BIANCONERI C'È NDOMBELÈ. NAPOLI, DE LAURENTIIS VUOLE BLINDARE MILIK. BLOCCATO FORNALS DEL VILLARREAL. TORINO, ARRIVA IL RISCATTO PER ANSALDI. MILAN, IL PIANO PER CHIESA

Adesso è ufficiale: Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Roma. Questo il comunicato del club:

AS Roma è lieta di annunciare che Claudio Ranieri è il nuovo responsabile tecnico del Club, fino al 30 giugno 2019. L’allenatore italiano guiderà la squadra nella prossima partita di Serie A allo Stadio Olimpico contro l’Empoli, in programma lunedì sera.

"Siamo lieti di dare il bentornato a Claudio Ranieri", ha dichiarato il presidente del Club, Jim Pallotta. "L’obiettivo che abbiamo in questa stagione è finire più in alto possibile in classifica e ottenere la qualificazione in Champions League. Per questo motivo, abbiamo deciso di chiamare un allenatore che conosca il Club, comprenda l'ambiente e sia in grado di motivare i giocatori. Claudio risponde a tutte queste caratteristiche e si è dimostrato molto entusiasta nell’accettare questa nuova sfida".

È la seconda volta di Ranieri sulla panchina giallorossa, dopo i 18 mesi tra il 2009 e il 2011. In quell’occasione raggiunse il secondo posto, sfiorando lo Scudetto con un’incredibile rimonta.

“Sono felice di essere tornato a casa. Quando la Roma ti chiama è impossibile dirle di no”, ha dichiarato il nuovo tecnico giallorosso.

Dopo l’avventura nella Capitale, tra le squadre allenate da Ranieri ci sono state il Monaco, il Nantes, il Fulham e la nazionale greca, anche se il suo nome è indissolubilmente legato al capolavoro compiuto con il Leicester City con la vittoria della Premier League del 2016.

“Claudio non è solo un tifoso della Roma, nato e cresciuto nella Capitale, ma è uno degli allenatori più esperti nel mondo del calcio", ha dichiarato il dirigente giallorosso Francesco Totti. "Ora abbiamo bisogno di mani esperte, in grado di guidarci tra le prime quattro per rigiocare la Champions League nella prossima stagione. Ci mancano dodici partite in campionato e dobbiamo vincerne il più possibile”.

Nato e cresciuto a Roma, Ranieri ha iniziato la sua carriera da giocatore nella Capitale con i giallorossi, registrando sei presenze negli Anni 70 come difensore. Da allenatore, vanta un’esperienza di 30 anni tra Italia, Inghilterra, Spagna e Francia.

Adesso è ufficiale: Monchi non è più il direttore sportivo della Roma. Questo il comunicato del club giallorosso:

AS Roma e il direttore sportivo Monchi confermano di aver raggiunto un accordo per risolvere consensualmente il proprio rapporto lavorativo. Al dirigente vanno i ringraziamenti del Club per l’impegno profuso.

"Voglio ringraziare Monchi per la dedizione che ha dimostrato in questi due anni: gli auguriamo le migliori fortune per la sua carriera", ha dichiarato Guido Fienga, CEO dell’AS Roma.

Dopo 17 anni da Direttore Sportivo del Siviglia, Monchi ha fatto il suo arrivo nella Capitale nell’aprile del 2017.

“Voglio ringraziare il presidente Pallotta, il management, lo staff, i giocatori e i tifosi per il loro sostegno. Auguro alla Roma i migliori successi per il futuro”, ha dichiarato Monchi. La direzione sportiva è stata affidata a Frederic Massara.

Nuovo confronto tra l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, e l'entourage di Mauro Icardi, rappresentato dal legale Paolo Nicoletti. Dopo quello di mercoledì - riporta SportMediaset - è andato in scena un altro confronto: secondo quanto emerso, la situazione è in via di miglioramento e c'è ottimismo tra le parti, seppur la vicenda si stia evolvendo con calma. Non ci sono ancora tempistiche per il rientro in squadra dell'attaccante argentino, in attesa di nuovi incontri per chiudere definitivamente la questione.

La Juventus ha messo nel mirino Tanguy Ndombele, centrocampista dell'Olympique Lione e possibile alternativa a un ritorno per Paul Pogba che, dopo l'arrivo di Solskjaer, appare quasi intoccabile per il Manchester United. Ndombele però non è in saldo, perché la richiesta dei francesi è di almeno 60 milioni di euro. A riportarlo è Tuttosport.

Arkadiusz Milik si è finalmente lasciato alle spalle i due gravi infortuni che ne hanno momentaneamente rallentato la carriera e ora può pensare al futuro in azzurro anche con meno ansia da prestazione. Ieri ha segnato un'altra rete importante, quella che ha sbloccato il risultato contro il Salisburgo in Europa League, ed ora è pronto a discutere anche cosa accadrà nel prossimo futuro col Napoli. Gli azzurri hanno intenzione di blindarlo con un rinnovo di contratto che prolunghi la scadenza attuale fissata nel 2021. Un attestato di stima che sottolinea come in casa dei partenopei si abbia finalmente la percezione di avere per le mani uno dei migliori centravanti europei dei prossimi anni. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Secondo quanto riferito da Radio Marte il Napoli avrebbe bloccato il talentuoso centrocampista del Villarreal Pablo Fornals. Un’operazione simile a quella che un anno fa ha portato in azzurro un altro spagnolo come Fabian Ruiz. Il calciatore, che in questa stagione ha collezionato 29 presenze segnando tre reti, era tornato l’anno scorso al submarino amarillo per 12 milioni di euro firmando un contratto fino al 2022. Sul calciatore c’è da tempo anche l’interesse dell’Arsenal che sarebbe però stato anticipato dal Napoli.

Cristian Ansaldi, esterno del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste alcune battute: "Nell'ultima partita contro il Chievo abbiamo trovato una squadra più solida, ma comunque non prendiamo gol da tanto e dobbiamo continuare così. Dobbiamo lavorare ancora tanto. La corsa all'Europa? Se vinci è normale prendere fiducia, la squadra è più unita, che è la cosa più importante. Domenica scatta l'obbligo di riscatto del mio cartellino da parte del Torino? Sono contento soprattutto perché sto giocando e mi sento bene, questa è la cosa più importante. Ringrazio i compagni, lo staff medico e il mister per la fiducia. Ora devo fare bene, il mio obiettivo è far crescere questa squadra. Sono contento qua a Torino. La posizione in campo? Gioco dove il mister ha bisogno, io do sempre il meglio. Ho sempre giocato terzino o ala, ma io cerco di fare il meglio nella posizione in cui mi viene chiesto di giocare".

Il Milan sta puntando Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina e della nazionale. Il giocatore è valutato circa 70 milioni di euro e andrebbe a prendere il posto di Suso qualora dovessero arrivare delle offerte. Nello scacchiere potrebbe esserci Andre Silva - che ha uno stipendio intorno ai 2 milioni di euro - o Cutrone, più Laxalt e Castillejo. Tutto quanto, però, dipende dall'approdo in Champions League, come spiega Tuttosport.

REAL MADRID, PRONTI 350 MILIONI PER NEYMAR. PACE FATTA TRA RAMORS E FLORENTINO PEREZ. PSG, CAVANI E DI MARIA SUL MERCATO DOPO IL FALLIMENTO IN CHAMPIONS. WENGER RIFIUTA I PARIGINI: LAVORERÀ PER LA FIFA

Sport, quotidiano catalano solitamente vicino al Barcellona, nella propria edizione online spiega come il Real Madrid abbia pronta un'offerta da 350 milioni di euro per Neymar, attaccante brasiliano del Paris Saint Germain. Stipendio altissimo, da 45 milioni di euro a stagione, per prendere il posto nell'immaginario di Cristiano Ronaldo.

Dopo le notizie del pesante scontro tra Sergio Ramos e Florentino Perez dopo l'eliminazione del Real Madrid dalla Champions League, oggi si parla già di clima più disteso, con nuovi contatti tra il capitano e il presidente che puntano a ritrovare la serenità perduta per iniziare, insieme, a ricostruire il futuro della Casa Blanca. A riportarlo è Marca.

Secondo quanto afferma Sport, dopo l'ennesimo fallimento europeo del PSG, il club di Al Khelaifi in estate potrebbe lasciar partire due titolari come Edinson Cavani e Angel Di Maria. La società parigina non è intenzionata a cederli per forza, ma sarà pronta ad ascoltare le offerte e a lasciarli andare dopo anni di militanza nella capitale francese.

Secondo quanto riferito da Le Parisien, l'ex tecnico dell'Arsenal Arsene Wenger è pronto a rifiutare un lavoro da dirigente del Paris Saint-Germain per accettare il ruolo di capo dello sviluppo tecnico della FIFA.