Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità dell'8 ottobre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, PARATICI PRONTO A DIRE ADDIO, LA ROMA OFFRE UN TRIENNALE DA DUE MILIONI A STAGIONE. SARRI TRATTA LO SVINCOLO CON I BIANCONERI. LAZIO, INZAGHI VERSO IL RINNOVO. SIRENE DALLA SERIE A PER LO SVINCOLATO ASAMOAH: C'È LA SAMPDORIA. MILAN, FIDUCIA PER I RINNOVI DONNARUMMA E CALHANOGLU. SASSUOLO, SI LAVORA AL PROLUNGAMENTO DI CONTRATTO DI CONSIGLI

Fabio Paratici è ancora al centro delle polemiche in casa Juventus per aver preferito occupare la casella degli extracomunitari con l'acquisto di McKennie piuttosto che puntare su Luis Suarez. Per questo il suo futuro in bianconero non è certo e la Roma è pronta ad approfittarne. Il prossimo 15 ottobre potrebbe arrivare l'addio dalla Vecchia Signora e Fienga ha proposto il suo nome al presidente Friedkin. Per lui potrebbe essere già pronto un accordo da 2 milioni a stagione per tre anni, con i primi contatti già avviati direttamente a margine della sfida tra i due club finito 2-2 sul campo dell'Olimpico. A riportarlo è Il Messaggero.

Con la rivelazione dello storico amico a Tuttosport ("Sta già trattando la risoluzione con la Juventus"), il nome di Maurizio Sarri torna ad essere molto appetibile per diverse squadre di Serie A che potrebbero decidere di dare una sterzata alla guida tecnica nei prossimi mesi. Le voci più insistenti sono legate alla Fiorentina, squadra cui la famiglia Sarri è particolarmente legata. Se le quotazioni di Iachini dovessero precipitare, Commisso potrebbe guardare a lui con interesse per cominciare un nuovo capitolo. Ma attenzione alla Roma: Fonseca è di fatto già partito in discussione e con il certo cambio di proprietà e il possibile cambio di passo in termini di ambizioni, il profilo di Sarri sarebbe molto spendibile.

Claudio Lotito ha deciso di rompere gli indugi per il rinnovo di Simone Inzaghi considerato uno il principale artefice delle ultime stagioni di successi. Il patron laziale ha il timore che qualche club possa inserirsi offrendo un accordo al tecnico e dunque è pronto a concedergli un prolungamento da 3 milioni a stagione fino al 2022. L'allenatore aspetta la chiamata per discutere la firma, ma adesso il rinnovo pare più vicino.

Fra gli svincolati di lusso attualmente a disposizione sul mercato c'è sicuramente Kwadwo Asamoah. Il laterale ghanese si è svincolato nelle ultime ore della passata sessione di trattative dal contratto con l'Inter e adesso è alla ricerca di una nuova avventura da protagonista, visto soprattutto il perfetto recupero sul piano fisico dall'infortunio che ne ha minato il rendimenti nei mesi scorso. A tal proposito nelle scorse ore per l'ex Juve era emersa la pista Brescia in Serie B, ma secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW la pista da considerarsi più calda porta ancora in Serie A ed in particolare alla Sampdoria. Non mancano, però, anche delle ipotesi all'estero con un club di Ligue 1 e uno di Premier League già attive sul giocatore classe 1988.

In casa Milan c'è soddisfazione per il mercato appena concluso, anche per la basi poste circa i rinnovi di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu: a gennaio si continuerà a investire per migliorare la rosa, senza però attingere al mercato degli svincolati, compreso il nome di Mario Mandzukic, non ritenuto interessante per i traguardi che si è prefissato il club. Al contrario, tutti gli obiettivi posti sul mercato sono stati raggiunti, con la piccola eccezione del centrale difensivo: nel ruolo i dirigenti hanno fatto valutazioni tecniche ed economiche, preferendo però dare fiducia a chi è in rosa.

Andrea Consigli e il Sassuolo, lavori in corso per il rinnovo. Incontro previsto nei prossimi giorni per trattare il prolungamento del contratto, c’è la volontà di proseguire.

LIVERPOOL, PRESO IL GIOVANE PORTIERE BRASILIANO PITALUGA. BARCELLONA, DEMBELE PENSA GIÀ AL 2021, POGBA SOGNA IL REAL MADRID

Marcelo Pitaluga è un nuovo portiere del Liverpool. Il club campione d'Inghilterra sul suo sito ufficiale ha reso noto di aver completato l'acquisto dal Fluminense dell'estremo difensore brasiliano classe 2002. "Si allenerà con la prima squadra e giocherà per le squadre dell'Academy", si legge nel comunicato.

Nonostante non rientri nei piani del neo tecnico Ronald Koeman, che fin dal suo insediamento sulla panchina blaugrana lo ha ritenuto non necessario, l’attaccante Ousmane Dembele anche in questa finestra di mercato ha rifiutato di lasciare la Catalogna dicendo no al passaggio al Manchester United come un anno fa disse no al Paris Saint-Germain. Secondo quanto ricostruito dal Mundo Deportivo il giocatore però starebbe già cercando una squadra in vista della prossima estate quando sarà ad appena un anno dalla scadenza del proprio contratto, fissata nel 2022, e potrà costringere il Barcellona a chiedere una cifra meno importante (pena la permanenza nel club per un altro anno e l’addio a costo zero) e di conseguenza contrattare in posizione di vantaggio il prossimo contratto.

"A tutti piacerebbe giocare nel Real Madrid. Sarebbe sicuramente un sogno", così Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro della Nazionale francese. "Un giorno mi piacerebbe giocarci, ma per adesso sono un giocatore del Manchester United e amo il mio club. Darò il massimo per riportare il club dove merita"

Il rinnovo con il Manchester United?

"Se ne è parlato fin troppo, io preferisco concentrarmi sul campo. Non ho ancora parlato con Ed Woodward. Presto arriverà il momento in cui club verrà a parlarmi e magari mi proporrà qualcosa. Per ora non c'è niente, non posso parlare di qualcosa che non conosco".