Migliori attacchi a confronto: sorpresa Sassuolo. Guida il PSG

Un'intrusa tra le grandi. E' il Sassuolo di Roberto De Zerbi, miglior attacco a sorpresa della Serie A e unica vera underdog tra le cinque leghe più importanti d'Europa. I neroverdi hanno segnato 12 gol dopo 5 partite anche se nel Vecchio Continente è il Paris Saint-Germain, non certo a sorpresa, a guidare la classifica con 20 reti in 6 partite, una in più del Manchester City. Una media alta anche quella del Barcellona in Spagna, segna 'meno' ma vince sempre e comunque anche il Bayern Monaco in Bundesliga tedesca.

Serie A Sassuolo, 12 gol dopo 5 partite

Premier League Manchester City, 19 gol dopo 6 partite

Liga Barcellona, 16 gol dopo 5 partite

Bundesliga Bayern Monaco, 11 gol dopo 4 partite

Ligue 1 PSG, 20 gol dopo 6 partite