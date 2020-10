I migliori di sempre secondo Maradona: "In mezzo Xavi e Modric, davanti CR7 e Messi"

Nel corso della lunga intervista rilasciata France Football per i suoi 60 anni, Diego Armando Maradona ha parlato dei giocatori che lo hanno più impressionato nel corso della carriera: "Ci sono tanti calciatori spettacolari che non ho avuto la fortuna di veder giocare. In Argentina c'è stato un portiere incredibile, Amadeo Carrizo. Tutti lo descrivono come un fenomeno. Poi Beckenbauer, che giocava ancora quando ho cominciato la mia carriera ma che non ho mai potuto incrociare. Ho affrontato Fillol, Perfumo e Tarantini, giocatori oggi dimenticati ma che sono stati rivali difficili da affrontare. A centrocampo scelgo Xavi e Modric, davanti metto Messi e Ronaldo senza dubbio".