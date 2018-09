Migliori difese a confronto: fortino Reds. Bene Viola e Samp

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una media di un gol subito ogni tre partite. E' un vero e proprio fortino il Liverpool di Jurgen Klopp, capolista a punteggio pieno della Premier League e con una retroguardia da urlo. In Italia sorprende la Sampdoria, miglior difesa con 3 reti subite in 5 partite come la Fiorentina di Stefano Pioli, in Francia si conferma complicato segnare al Montpellier come la scorsa stagione. In Spagna, invece, oltre al Real Madrid, c'è il paradossale Villarreal: miglior difesa, sì, ma anche peggior attacco. Guida tutte le classifiche positive, infine, il Bayern Monaco di Niko Kovac in Germania.

Serie A Sampdoria e Fiorentina, 3 gol dopo 5 partite

Premier League Liverpool, 2 gol dopo 6 partite

Liga Real Madrid e Villarreal, 3 gol dopo 5 partite

Bundesliga Bayern Monaco, 2 gol dopo 4 partite

Ligue 1 Montpellier, 4 gol dopo 6 partite