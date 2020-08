Migliori e peggiori: Atalanta, Gomez è super. Caldara, ritorno poco convincente

Finisce la Serie A ed è tempo di bilanci. Analizziamo, squadra per squadra, il rendimento dei singoli nel corso del campionato 2019-20 attraverso i voti dei giornalisti di Tuttomercatoweb

Stagione straordinaria quella dell'Atalanta che ripete il terzo posto della scorsa stagione ma con in più l'impegno in Champions League dove la squadra è ancora in corsa. 98 reti segnate, calcio offensivo e spettacolare, avversarie demolite. E non è un caso che sia il reparto offensivo a spiccare tra gli uomini di Gian Piero Gasperini. Il "Papu" Gomez è 6° nella classifica finale fra i giocatori di Serie A per media voto, Ilicic 10°. Rende bene l'idea la stagione straordinaria della squadra il fatto che fra i "peggiori" vi siano due giocatori che hanno raggiunto e superato la sufficienza. Non rientra in classifica Caldara (media 5.83), che teoricamente sarebbe il peggiore della squadra anche se le 14 presenze non sono sufficienti per rientrare nel conteggio. Il difensore è ritornato all'ovile dopo due anni da dimenticare al Milan e non è riuscito a convincere a pieno.

I MIGLIORI

6.56 GOMEZ

6.48 ILICIC

6.41 GOSENS

6.41 ZAPATA

6.37 MURIEL

I PEGGIORI

6.05 TOLOI

6 FREULER

5.98 DJIMSITI

5.97 PALOMINO

5.93 HATEBOER