Migliori e peggiori: Bologna, Barrow rivelazione. Skov Olsen non mantiene le promesse

Finisce la Serie A ed è tempo di bilanci. Analizziamo, squadra per squadra, il rendimento dei singoli nel corso del campionato 2019-20 attraverso i voti dei giornalisti di Tuttomercatoweb

Stagione tranquilla per il Bologna, a cui è manca ancora qualcosa per poter ambire all'Europa League. La più bella sorpresa in questa stagione è senza dubbio Musa Barrow. Il gambiano era reduce da una stagione al di sotto delle aspettative con la maglia dell'Atalanta, invece è uscito fuori alla distanza facendo vedere anche di essere un buon finalizzatore. Palacio si conferma una certezza: a 38 anni riesce ad essere fra i migliori e ancora importantissimo per la squadra, al punto da meritarsi il rinnovo. Nonostante abbia mantenuto solo due volte la porta inviolata, l'ultima delle quali a settembre, Skorupski non ha demeritato, anzi. Ci si aspettava di più da Orsolini non andato oltre una striminzita sufficienza. Note negative: Santander non ha visto la porta; Skov Olsen, arrivato accompagnato dalla fama di grande promessa, si è incartato e Denswil si è rivelato un flop.

I MIGLIORI

6,18 BARROW

6,17 PALACIO

6,08 SKORUPSKI

6,02 DANILO

5,99 ORSOLINI

I PEGGIORI

5,74 SANTANDER

5,73 SANSONE

5,69 MBAYE

5,67 SKOV OLSEN

5,54 DENSWIL