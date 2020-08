Migliori e peggiori: Brescia, Balotelli, per la media voto è 6. Ayé fa peggio di tutta la Serie A

vedi letture

Finisce la Serie A ed è tempo di bilanci. Analizziamo, squadra per squadra, il rendimento dei singoli nel corso del campionato 2019-20 attraverso i voti dei giornalisti di Tuttomercatoweb

La stagione del Brescia non è andata come sperato. Retrocessione immediata e arrivata con largo anticipo. C'è poco da salvare in un'annata che ha visto tanti cambi di allenatore senza riuscire a trovare una quadra. Il finlandese Joronen si è dimostrato comunque un buon portiere, mentre Torregrossa, miglior giocatore della scorsa Serie B, ha fatto vedere di saper stare nel massimo campionato. Tonali nonostante tutto ha avuto una stagione sufficiente: il talentuoso centrocampista soprattutto nella prima parte del campionato ha fatto vedere buone cose, salvo poi essere trascinato da un ambiente ormai depresso. E Balotelli? Appena 18 presenze per il giocatore che avrebbe dovuto fare la differenza: non ci riesce, anzi. Ma quando è in campo non si può dire che demeriti. Certo, trascinare la propria squadra è un'altra cosa. Note negative tante: Ayé è il peggior giocatore della Serie A per rendimento, considerando i giocatori che hanno all'attivo almeno 16 presenze: il francese pur essendo un attaccante non segna mai. Malissimo anche Zmrhal e l'arrivo di gennaio Skrabb non si rivela d'aiuto.

6,22 JORONEN

6,14 TORREGROSSA

6 BALOTELLI

5,99 TONALI

5,94 BISOLI

I PEGGIORI

5,57 DESSENA

5,55 MATEJU

5,5 ZMRHAL

5,46 SPALEK

5,38 AYÈ