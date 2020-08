Migliori e peggiori: Cagliari, Cragno e Nainggolan super. Paloschi non vede mai la porta

Finisce la Serie A ed è tempo di bilanci. Analizziamo, squadra per squadra, il rendimento dei singoli nel corso del campionato 2019-20 attraverso i voti dei giornalisti di Tuttomercatoweb

Cagliari a due facce, quello della stagione appena terminata. Una squadra bella a vedersi che ha sognato fino a dicembre anche la Champions League. Grazie a vittorie convincenti, come il successo contro l'Atalanta a Bergamo o le cinque reti segnate in un'ora alla Fiorentina. Tutto funzionava alla perfezione con Nandez rivelatosi acquisto azzeccatissimo, Nainggolan tornato il vero "Ninja", Joao Pedro da record sottoporta e un Olsen che in Sardegna si è ricostruito una reputazione, dopo il flop di Roma. La discesa da metà dicembre in poi, dopo il doloroso ko contro la Lazio nei minuti di recupero. Si sono iniziate a vedere le prime crepe, alcuni giocatori hanno offerto un rendimento al di sotto delle aspettative. A gennaio è arrivato Paloschi, centravanti che ha chiuso a zero reti. Lykogiannis non ha rimpiazzato adeguatamente Pellegrini, Ionita non ha convinto e Klavan ha visto molti alti e bassi, chiudendo la stagione con un'autorete fantozziana.

I MIGLIORI

6,56 CRAGNO

6,46 NAINGGOLAN

6,36 NANDEZ

6,32 OLSEN

6,24 JOAO PEDRO

I PEGGIORI

5,78 FARAGO

5,78 KLAVAN

5,67 IONITA

5,67 LYKOGIANNIS

5,45 PALOSCHI