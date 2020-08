Migliori e peggiori: Hellas Verona, Amrabat stupisce tutti. Stepinski spuntato

Finisce la Serie A ed è tempo di bilanci. Analizziamo, squadra per squadra, il rendimento dei singoli nel corso del campionato 2019-20 attraverso i voti dei giornalisti di Tuttomercatoweb

Stagione eccezionale per l'Hellas Verona che non solo si è salvato, ma lo ha fatto con grande anticipo sognando persino l'Europa fino al lockdown. Ivan Juric, a cui è stata chiesta una salvezza dignitosa, ha valorizzato il materiale a disposizione: basti vedere Sofyan Amrabat, acquistato dalla Fiorentina e miglior giocatore degli scaligeri per media voto. Oppure rilanciato giocatori che sembravano avviati sul viale del tramonto, come Miguel Veloso. Che in gialloblù ha pure trovato la via del gol in più di un'occasione. Le note negative: poche, pochissime. Ci si aspettava sicuramente di più da Stepinski, giocatore più caro della storia dell'Hellas e che invece è finito presto nelle retrovie. Il polacco, assieme a Gunter, è l'unico a non avere una media voto che raggiunga il 6. Sebbene rientrino nei "peggiori" 5, giocatori come Pessina, Rrahmani e Di Carmine sono stati più che positivi. A riprova dello straordinario lavoro fatto quest'anno.

I MIGLIORI

6,25 AMRABAT

6,23 SALCEDO

6,19 VELOSO

6,19 LAZOVIC

6,18 SILVESTRI

I PEGGIORI

6,09 PESSINA

6,08 RRAHMANI

6,02 DI CARMINE

5,89 STEPINSKI

5,79 GUNTER