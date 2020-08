Migliori e peggiori: Inter, Lukaku da record. Eriksen pesce fuor d'acqua

Finisce la Serie A ed è tempo di bilanci. Analizziamo, squadra per squadra, il rendimento dei singoli nel corso del campionato 2019-20 attraverso i voti dei giornalisti di Tuttomercatoweb

Stagione chiusa al secondo posto per l'Inter ed è tempo di bilanci: Romelu Lukaku si rivela il miglior acquisto dei nerazzurri, giustificando l'importante spesa: 23 reti al primo anno e record di gol in trasferta per un debuttante. Incredibile colpo di coda di Alexis Sanchez: un girone da "Chi l'ha visto?" soprattutto a causa di problemi fisici e un finale pazzesco, da vero e proprio Nino Maravilla che gli vale la conferma in nerazzurro. L'escalation del cileno lo porta addirittura ad essere il secondo miglior giocatore. Al contrario, non è riuscito a ingranare Christian Eriksen, fra adattamento al nuovo campionato ed equivoci tattici. Nel finale Conte gli ha preferito spesso Borja Valero. Il danese è l'unico a non essere riuscito a ottenere la sufficienza.

I MIGLIORI

6,49 LUKAKU

6,43 SANCHEZ

6,25 DE VRIJ

6,23 CANDREVA

6,23 HANDANOVIC

I PEGGIORI

6,05 GAGLIARDINI

6,03 SKRINIAR

6,03 VECINO

6 BIRAGHI

5,83 ERIKSEN