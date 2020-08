Migliori e peggiori: Lecce, Falco ha numeri da A. Difesa dietro la lavagna

Finisce la Serie A ed è tempo di bilanci. Analizziamo, squadra per squadra, il rendimento dei singoli nel corso del campionato 2019-20 attraverso i voti dei giornalisti di Tuttomercatoweb

Il Lecce torna in B dopo un solo anno. Una squadra che è scesa in campo sempe e comunque con un calcio propositivo, a prescindere dall'avversario e a costo di subire imbaracate epiche. Non a caso sono molti i difensori a finire dietro la lavagna, con Lucioni, Calderoni e Rispoli tra i peggiori 5. A questi vanno aggiunti anche giocatori come Dell'Orco e Meccariello, non in lista solo per le poche presenze (14) ma con una media assai deludente. In compenso il portiere Gabriel è il terzo miglior giocatore per rendimento: del resto ha avuto parecchio lavoro da fare. Falco è il giocatore dalle qualità tecniche più elevate e lo ha dimostrato, così come Lapadula, al netto degli infortuni che lo hanno condizionato, si è dimostrato un buon attaccante che merita la Serie A.

I MIGLIORI

6,10 FALCO

6,08 LAPADULA

6,06 GABRIEL

5,95 MANCOSU

5,94 FARIAS

I PEGGIORI

5,67 CALDERONI

5,67 SHAKHOV

5,63 LUCIONI

5,59 RISPOLI

5,50 TACHTSIDIS