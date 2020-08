Migliori e peggiori: Napoli, Mertens bene ma non ai livelli di Sarri. Koulibaly irriconoscibile

Finisce la Serie A ed è tempo di bilanci. Analizziamo, squadra per squadra, il rendimento dei singoli nel corso del campionato 2019-20 attraverso i voti dei giornalisti di Tuttomercatoweb

Campionato deludente per il Napoli, bisogna risalire al campionato 2008/09 per trovare una posizione peggiore in classifica (12^). Per come si era messa al giro di boa, con i partenopei 14esimi dopo il ko contro la Fiorentina, si può dire che poteva andare anche peggio. Dries Mertens si è rivelato il miglior azzurro, sebbene con un rendimento ben distante da quello dei tempi di Sarri. Positivo l'impatto di Politano, appena sufficiente capitan Insigne. Meret poco meglio di Ospina. Male Callejon nella sua ultima stagione, disastroso per non dire irriconoscibile Koulibaly. Un anno per lui di grande difficoltà fra prestazioni non all'altezza e problemi fisici. Non compare nei peggiori cinque Hirving Lozano, il cui rendimento comunque non è stato all'altezza della cifra investita: 5,95 è la media complessiva del messicano.

I MIGLIORI

6,20 MERTENS

6,14 MILIK

6,14 POLITANO

6,07 INSIGNE

6,07 MERET

I PEGGIORI

5,94 OSPINA

5,92 HYSAJ

5,90 MAKSIMOVIC

5,77 CALLEJON

5,76 KOULIBALY