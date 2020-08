Migliori e peggiori: SPAL, si salva solamente Berisha. Bocciato anche Petagna

Finisce la Serie A ed è tempo di bilanci. Analizziamo, squadra per squadra, il rendimento dei singoli nel corso del campionato 2019-20 attraverso i voti dei giornalisti di Tuttomercatoweb

Difficile salvare qualcosa dalla stagione della SPAL, che dopo tre anni saluta la Serie A in modo piuttosto rovinoso. Una sola sufficienza, quella di Berisha. Il portiere albanese ha evitato il peggio in numerose occasioni, risultando spesso il migliore in campo. Dietro solo insufficienze più o meno gravi. Il reparto difensivo è quello dal peggior rendimento, con Tomovic, Bonifazi e Vicari in fondo. Niente al confronto del 5,29 di Felipe, che non compare in questa classifica solo per le poche presenze (15).

I MIGLIORI

6,44 BERISHA

5,85 PETAGNA

5,84 DI FRANCESCO

5,84 VALOTI

5,83 VALDIFIORI

I PEGGIORI

5,67 MURGIA

5,61 VICARI

5,52 RECA

5,50 BONIFAZI

5,50 TOMOVIC