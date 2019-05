Miha resta al Bologna? Saputo: "Può dare gloria alla squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Resta o va via? Joey Saputo non ha chiarito ancora il futuro di Sinisa Mihajlovic pur elogiando le qualità dell'allenatore serbo nell'intervista pre-gara rilasciata a Sky Sport. "Non so come abbia fatto, ma sono contentissimo di avere un allenatore che può dare gloria a questa squadra. Abbiamo una squadra competitiva e nella seconda metà della stagione s'è visto. La cosa che dicevo sempre ai calciatori è di non aver paura di perdere. Forse prima c'era paura, Mihajlovic ha cambiato filosofia e i giocatori hanno risposto", le parole del presidente del Bologna poco prima della sfida contro il Napoli. Lunedì, intanto, è prevista una conferenza in casa rossoblu.