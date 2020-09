Miha sul ko col Milan: "Rossoneri più forti, ma solo l'arbitro non ha visto il blocco su Danilo"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Parma, Sinisa Mihajlovic è tornato anche sulla sconfitta per 2-0 patita a Milano all'esordio in questo campionato: "Col Milan abbiamo fatto una prestazione discreta e sapete che sono uno che non si fa problemi a dire le cose. Abbiamo perso a Milano contro la squadra che ha la striscia positiva di risultati più lunga della Serie A, non contro una neopromossa. Pioli ha in squadra due fuoriclasse, Ibrahimovic e Donnarumma, proprio i due che hanno deciso la gara. Nonostante fossero più forti, noi abbiamo fatto comunque la nostra partita, abbiamo avuto le nostre occasioni e sul secondo gol c'era un blocco su Danilo che hanno visto tutti tranne l'arbitro. Nessuno si aspettava che il Bologna andasse a San Siro a fare la partita", le dichiarazioni del tecnico del Bologna.