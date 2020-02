MilanNews - Spalletti nome caldo per il Milan se in estate va via Pioli

© foto di PhotoViews

Interessante approfondimento di MilanNews.it dopo le dichiarazioni rilasciate nella serata di ieri da Luciano Spalletti che tanto stanno facendo discutere in queste ore. “Non ho detto no al Milan, la versione reale è che io avendo due anni di contratto non li ho lasciati entrambi sul tavolo", ha dichiarato il tecnico di Certaldo rivelando che il suo mancato approdo in rossonero per il dopo Giampaolo è dovuto al non accordo con l'Inter sulla buonuscita.

Il Milan aveva l'accordo economico con Spalletti sulla base di un ingaggio da 5.5 milioni di euro netti a stagione, ma il manager toscano non è riuscito a liberarsi dal club nerazzurro e allora Boban e Maldini hanno virato su Stefano Pioli.

E proprio sulla posizione dell'attuale allenatore del Milan, MilanNews s'è espresso così questa mattina: "Al netto delle voci su Rangnick, è idea ferma della proprietà quella di voler prendere un allenatore forte in estate, che sappia far fare il salto all’intera rosa. La posizione di Pioli, come già riportato nei giorni scorsi, verrà valutata a fine campionato, ma non si può escludere a priori il fatto che il Milan possa cambiare nuovamente la guida tecnica, scegliendo questa volta un allenatore di una fascia superiore. In tal senso, e mettendo da parte eventuali rimostranze autunnali, il nome di Spalletti rimane quello più caldo perché il suo profilo ha già dimostrato d’essere idoneo a ciò che Elliott cerca sul lato sportivo, ovvero un allenatore che porti una mentalità vincente. E questa volta, in caso di nuovo contatto, l’Inter non avrebbe remore nel lasciare andare Spalletti, visto che a parità di condizioni, andrebbe a risparmiare 11 milioni lordi.