I milioni che fanno la differenza: 10 per un anno, così Thiago Silva è a un passo dal Chelsea

Affare praticamente in porto. Thiago Silva non tornerà in Italia. Non sarà un giocatore della Fiorentina, non rientrerà al Milan e non sarà della Lazio. C'è il Chelsea ad aspettarlo, con Roman Abramovich che ha rotto gli indugi, oltre che il portafogli. Niente contratti pluriennali ai senatori: un anno allora, 10 milioni al giocatore più una stagione di opzione per il club londinese. Silva, che anche ieri ha mostrato tutte le sue qualità in Champions League, capitanando il Paris Saint-Germain. Nonostante le primavere, il brasiliano si è dimostrato ancora uno dei migliori interpreti a livello internazionale nel ruolo. Lo sa bene il Chelsea: Abramovich sta per regalare a Frank Lampard una garanzia, che va ad abbinarsi a giocatori dal futuro garantito come Timo Werner, Kai Havertz, Hakim Ziyech. Thiago Silva si unirà a un pacchetto arretrato giovane, per dare esperienza anche a livello internazionale. 10 milioni di motivi che hanno fatto la differenza.