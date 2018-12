I mille ruoli degli juventini. La duttilità il valore aggiunto di Allegri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nelle scorse ore Massimiliano Allegri aveva fatto trapelare la propria intenzione di cambiare qualcosa nell'undici titolare della Juventus per far rifiatare alcuni degli stakanovisti della rosa. O quelli con qualche problemino fisico, vedi Alex Sandro. Anche se a dire la verità, leggendo la formazione ufficiale della Juventus, risulta difficile parlare di turn-over. Merito di una rosa profonda, di qualità, ma anche estremamente duttile. Oggi Joao Cancelo, confermatosi fenomenale terzino di destra, agirà a sinistra al posto del brasiliano. Dall'altra parte ci sarà De Sciglio e non Cuadrado, per l'occasione avanzato e accentrato come interno nella linea mediana. Il colombiano, dopo aver giocato alto a destra e a sinistra ed essersi disimpegnato (bene) da terzino, ricoprirà così una nuova posizione, fin qui inedita. Quella casella doveva essere di Bentancur, ma vista l'assenza (almeno iniziale) di Pjanic l'uruguayano è dovuto scalare al centro, nel suo vecchio e primordiale ruolo. Infine l'attacco: Ronaldo partirà da sinistra, per lo stesso Allegri è il 'miglior centravanti del mondo'. Mandzukic lo conosciamo tutti, per lui centravanti o ala poco cambia. Quindi Dybala: la Joya nello scacchiere delle ufficiali parte da destra. Ma è facile immaginare un suo accentramento per agire leggermente alle spalle degli altri due attaccanti.