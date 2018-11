Miniere d'oro, Cengiz Under: pronta la clausola pro Barça e Bayern

© foto di Federico Gaetano

Se la Roma è la fabbrica di plusvalenze in Italia (Alisson, Nainggolan, Rudiger, Salah, etc) Cengiz Under è potenzialmente un ottimo futuro affare per Monchi e Pallotta, grazie ad una crescita esponenziale che ha visto il turco rendersi protagonista anche in Champions League quest'anno. Nella squadra di giovani talenti costruita per Di Francesco l'attaccante mancino è sicuramente un fiore all'occhiello notevole, destinato a fare le fortune delle casse romaniste ma anche di chi se lo assicurerà visto che parliamo di un classe 1998 che già adesso ha dimostrato di avere frecce da grandissimo campione nella sua faretra tecnica.

CURRICULUM - Calcisticamente Cengiz Under brucia le tappe e nel giro di due anni diventa un professionista e lascia la Turchia: si mette in luce nelle giovanili del Bucaspor prima e dell'Altınordu poi, con cui esordisce e colleziona 51 presenze e 11 gol in campionato. Nella stagione 2016-2017 è acquistato dall'İstanbul B.B., con cui raggiunge il secondo posto in classifica, dietro al Beşiktaş campione. Arriva la chiamata della Roma, il primo vero investimento "alla Monchi": 13 milioni per soffiarlo al City di Guardiola, che lo aveva cercato con insistenza. Dopo sei mesi di anonimato, nel girone di ritorno diventa grande protagonista.