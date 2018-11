Miniere d'oro, Christian Kouamé: si ferma Piatek ed esplode l'ivoriano

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il periodo di appannamento di Piatek ha fatto salire alla ribalta il suo compagno d'attacco, Christian Kouamé, diventato protagonista nel giro di pochi giorni. Per Stefano Marchetti, l'uomo che l'ha portato in Italia, "è un ragazzo che merita, umanamente e professionalmente. Si è fatto amare da tutti”. Dal punto di vista numerico il giovane attaccante ivoriano ha dimostrato di avere tanti numeri, messi in mostra in particolare contro Milan e Napoli, due squadre che hanno già preso appunti in vista del prossimo futuro. Tatticamente, dopo un anno di alti e bassi al Cittadella, si è trasformato in una seconda punta capace di svariare a tutto campo e sfruttare i varchi liberati dal più pubblicizzato compagno di reparto.

CURRICULUM - Portato all'età di 16 anni in Italia dal Prato, si mette in mostra con la maglia della Sestese e si guadagna le chiamate dei Settore Giovanili di Sassuolo e Inter, dove brilla solo a tratti. I nerazzurri non scommettono su di lui e lasciano il cartellino al Cittadella, che lo prende in prestito con diritto di riscatto e lo lancia in Prima Squadra, dove l'anno scorso ha realizzato undici gol in 42 partite complessive. Il Genoa non ci pensa molto e già a luglio lo tessera per una cifra vicina ai cinque milioni di euro: l'11 agosto esordisce in una gara ufficiale a Marassi nella vittoria per 4-0 in Coppa Italia contro il Lecce. Trova il primo gol in Serie A al debutto in campionato.